Nei tag video YouTube di WWDC21 riferimenti a MacBook Pro M1X

Alcuni giorni prima dell’inizio della conferenza per sviluppatori WWDC21 erano circolate voci secondo le quali Apple avrebbe annunciato nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ in occasione dell’evento. La presentazione dei nuovi MacBook Pro non c’è stata ma sul canale YouTube di Apple dove ancora ora è possibile seguireil keynote di apertura dell’ultima WWDC il filmato in questione è etichettato con una serie di tag e due di questi sono “m1x” e “m1x MacBook Pro“.

Dall’inclusione dei tag si potrebbe ipotizzare che Apple abbia effettivamente in cantiere i nuovi MacBook Pro con chip m1x o più semplicemente che Apple abbia sfruttato le indiscrezioni circolate in questi giorni indicando i tag in questione come riferimento “civetta”, per attirare gli utenti alla ricerca di informazioni su prodotti che avevano sentito nominare.

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente riferito che i nuovi MacBook Pro con chip m1x arriveranno all’inizio dell’estate. Tra le novità di questi modelli il chip, che dovrebbe essere una CPU a 10 core, con otto core ad alte prestazioni, e due core ad alta efficienza energetica, con opzioni GPU a 16 o 32 core e supporto fino a 64GB di memoria RAM.

Fino adesso sappiamo che sui nuovi MacBook Pro dovremmo vedere il ritorno della porta MagSafe, una uscita HDMI e un lettore SD card; non mancheranno le porte Thunderbolt/USB-C e forse anche opzioni per nuove colorazioni, sulla falsariga di quanto già visto con i nuovi iMac 24″ M1.

Si vocifera anche che la Touch Bar verrà eliminata, con Apple che avrebbe scelto il ritorno alla tastiera con i tradizionali tasti funzione standard, di un riprogettato sistema di raffreddamento che tiene conto del chip M1X.

