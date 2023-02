Nel codice di iOS 16.4 appaiono misteriosi ComputeModule di Apple

Nel codice di iOS 16.4 (al momento una versione beta per sviluppatori) sono stati individuati riferimenti a una classe di dispositivi denominati “ComputeModule“, e le ipotesi che circolano su cosa siano questi moduli, fanno riferimento a un possibile collegamento con il Mac Pro o forse qualcosa di completamente diverso.

Nelle beta di iOS 16.4 e Xcode 16.4 si trovano riferimenti a ComputeModule13.1 e ComputeModule13.3, misteriosi “moduli” che secondo il sito 9to5Mac potrebbero avere un legame con i futuri MacPro, forse essere dei riferimenti al futuro visore AR/VR di Apple o ancora – ma l’ipotesi appare improbabile e fantasiosa- dei dispositivi stile Raspberry Pi.

Il possibile collegamento al Mac, fa riferimento al fatto a voci secondo le quali il Mac Pro con CPU Apple Silicon che dovremmo vedere quest’anno dovrebbe essere lo stesso case esterno del Mac Pro 2019; nel case in questione è presente spazio a sufficienza per l’espandibilità e il “Compute Module” – o come Apple deciderà di chiamarlo – potrebbe essere il riferimento a moduli installabili nel Mac Pro (e che in qualche modo verrebbero gestiti da iOS, sulla falsariga di quanto visto, ad esempio per alcune funzionalità di Studio Display).

I moduli (ma viaggiamo di fantasia) potrebbero permettere di incrementare le performance grafiche, oppure permettere di migliorare le performance in generale con chip dedicati in grado di incrementare core di GPU e CPU, sulla falsariga degli Expansion Module, o MPX Module, visti sui Mac Pro, che consentono di offrire configurazioni fino a quattro GPU installando schede in slot di espansione PCIe, usando il collegamento Infinity Fabric Link che consente un trasferimento dei dati fino a cinque volte più veloce tra le GPU.