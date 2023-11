Nella beta di iOS 17.2 si personalizzano suono e feedback aptico delle notifiche

Nella quarta beta del futuro aggiornamento a iOS 17.2 – release preliminare disponibile al momento per soli sviluppatori – Apple ha integrato una opzione che consente di modificare l’avviso di notifica di default.

Aprendo Impostazioni > Suoni e feedback aptico appare la voce “Default Alerts” (Avvisi predefiniti, non ancora tradotta in italiano), sezione che consente di scegliere il suono per le notifiche in arrivo, a parte quelle per SMS, e-mail e calendari, queste ultime già da prima personalizzabili.

Apple non ha finora permesso di personalizzare il suono delle notifiche e questa possibilità era richiesta da molti utenti. I vari suoni selezionabili come suonerie e avvisi sono utilizzabili come avvisi da riprodurre per le notifiche.

Una diversa opzione consente di modificare il feedback tattile di default, già cambiato con iOS 17, e che con iOS 17.2 diventa personalizzabile a piacimento.

iOS 17.2 beta 4 allows you to change the default notification sound and haptic pic.twitter.com/f7Vxny3Jcc — iSoftware Updates (@iSWUpdates) November 28, 2023

In iOS 17.2 Apple ha rimosso la possibilità di creare playlist collaborative in Apple Music, funzionalità disponibile nelle precedenti beta. Questa opzione non è più disponibile nella beta 4 di iOS 17.2; non è chiaro se si tratta di un bug o se Apple ha deciso, per il momento, di rimandare la funzione.

Andando su Impostazioni > Generali > Info la sezione “Copertura” è diventata “AppleCare & Garanzia”; da qui è possibile verificare la copertura in garanzia di iPhone a altri dispositivi abbinati a quest’ultimo.

Gli utenti di iPhone 15 Pro possono registrare video ProRes su dispositivi di storage esterni, collegati direttamente al telefono; con iOS 17.2 appare un nuovo messaggio popup che mostra un avviso se il cavo USB-C sfruttato per il collegamento del dispositivo di storage è troppo lento.

Dopo le beta distribuite agli sviluppatori, arriveranno le beta pubbliche; e nel giro di qualche settimana dovrebbero quindi arrivare le versioni definitive di iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 e macOS 14.2.

