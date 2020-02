Bose AirPlay 2: altri nove altoparlanti aggiornati a fine febbraio

Il supporto di Bose ad AirPlay 2 di Apple continua ad espandersi ai proprietari di altoparlanti già esistenti. Tre sistemi di altoparlanti Bose hanno ottenuto l’aggiornamento lo scorso anno, mentre la società ha appena annunciato che altri nove dispositivi audio riceveranno lo stesso trattamento: la prossima settimana, grazie ad un aggiornamento firmware gratuito over-the-air, altri 9 altoparlanti Bose supporteranno AirPlay 2.

Nello specifico, l’aggiornamento sarà rilasciato tra oggi e il 25 febbraio prossimo, e raggiungerà gli altoparlanti SoundTouch e i sistemi di intrattenimento domestico Lifestyle. L’aggiornamento del firmware sarà il numero 24.0.7 per gli altoparlanti Bose SoundTouch, e raggiungerà i seguenti modelli:

SoundTouch 10

SoundTouch 20 Series III

SoundTouch 30 Series III

Bose SoundTouch SA-5 Amplifier

Bose Wave SoundTouch Music System IV

SoundTouch 300 soundbar

Lifestyle 550 home entertainment system

Lifestyle 600 home entertainment system

Lifestyle 650 home entertainment system

Questo vuol dire che gli utenti saranno in grado di controllare gli altoparlanti dal centro di controllo iOS. Sarà sufficiente toccare e tenere premuta la scheda audio nell’angolo in alto a destra, quindi toccare l’icona Airplay 2. In questo modo sarà anche possibile controllare alcuni dei proprio servizi di streaming preferiti.

Al momento, i nuovi altoparlanti non sono stati ancora aggiunti all’elenco sul sito web di Apple relativo alla compatibilità con AirPlay 2. Al momento, la compatibilità con questo nuovo standard di streaming audio è previsto per i seguenti altoparlanti:

HomePod

Bang & Olufsen Beoplay A6

Bang & Olufsen Beoplay A9 (seconda generazione)

Bang & Olufsen Beoplay A9 (terza generazione)

Bang & Olufsen Beoplay A9 (4a generazione)

Bang & Olufsen Beoplay M3

Bang & Olufsen Beoplay M5

Bang & Olufsen Beosound 1 (1a generazione)

Bang & Olufsen Beosound 1 (2a generazione)

Bang & Olufsen Beosound 2 (1a generazione)

Bang & Olufsen Beosound 2 (2a generazione)

Bang & Olufsen Beosound 35

Bang & Olufsen Beosound Edge

Bang & Olufsen Beosound Essence (seconda generazione)

Bang & Olufsen Beovision Eclipse

Bluesound PULSE 2i

Bluesound PULSE FLEX 2i

Bluesound PULSE MINI 2i

Bluesound PULSE SOUNDBAR 2i

Bose Home Speaker 300

Bose Home Speaker 500

Bose Soundbar 500

Bose Soundbar 700

Bowers & Wilkins Formation Bar

Bowers & Wilkins Formation Wedge

Denon HEOS HomeCinema HS2

Devialet Phantom

KEF LSX

Libratone ZIPP

Libratone ZIPP 2

Libratone ZIPP Mini

Libratone ZIPP Mini 2

Mcintosh RS200 Wireless loudspeaker system

Naim Mu-so

Naim Mu-so QbNaim ND 555Announced

Pure DiscovR

RIVA Concert

Sonos Beam

Sonos One

Sonos Play:5

Sonos Playbase

Teenage Engineering OD-11

Yamaha MusicCast 20

Yamaha MusicCast 50

Yamaha MusicCast BAR 400

Quanti disponessero di altoparlanti non supportati ancora da AirPlay 2 potranno comunque sperare. Il protocollo, come ricorda 9to5mac, è stato decifrato alla fine dell’anno scorso, il che consentirà di trasformare qualsiasi altoparlante in periferica compatibile con AirPlay 2, semplicemente eseguendo un’app su dispositivi come un Raspberry Pi.