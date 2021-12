Next Magic DJ mixa in automatico le vostre tracce su Mac, iPad e iPhone

Quante volte capita di voler semplicemente ascoltare la propria musica ma non saper scegliere: a quel punto si attiva la modalità casuale e si iniziano a saltare i brani fino a che non viene selezionato quello con cui magari vogliamo cominciare. Una sensazione che conosciamo probabilmente in molti, compresi gli sviluppatori della Sorcererhat, che però hanno trovato la soluzione.

Con l’app “Next: Magic DJs & Playlists” hanno infatti reso la riproduzione casuale “intelligente” e su misura dell’utente: quando infatti si clicca sul pulsante di riproduzione, l’app crea automaticamente un mix utilizzando i brani che sono già presenti nella libreria musicale bilanciandone però in maniera millimetrica i migliori successi con alcune perle per creare «senza sforzo qualcosa che ti piacerà».

L’app permette di creare nuovi mix basati su un artista o un genere musicale in particolare, e può essere perfezionata scegliendo tra tre diverse opzioni che permettono di creare rispettivamente una playlist bilanciata, una che invece pone particolare attenzione alle canzoni “da riscoprire” o a quelle preferite.

«E’ il modo più semplice per goderti le tue canzoni che già conosci e ami, di oggi e del passato» scrivono nella descrizione su iTunes, perché in effetti è proprio questo quello che fa. Dalla scheda “Playlist” si ottiene un rapido accesso a tutti gli artisti e ai generi musicali preferiti, ma anche ai brani aggiunti di recente e verso cui ancora magari non c’è una grande sensibilità. L’app è anche un modo per riscoprire canzoni che si ascoltavano spesso in passato e che sono ormai sepolti nella libreria musicale oppure per mettere in piedi rapidamente una festa che non deluda.

L’app supporta Apple Music e la libreria locale e per funzionare è necessario che ci siano dentro almeno 100 brani. Supporta CarPlay e AirPlay 2, ha un widget e la modalità scura. Inoltre si acquista una sola volta su App Store e si può poi installare su iPhone, iPad e Mac beneficiando di interfacce che si adeguano perfettamente ai diversi schermi e sistemi operativi.

L’app “Next: Magic DJs & Playlists” è sviluppata da Sorcererhat, è localizzata in lingua inglese, costa 4,99 euro e attualmente si trova alla posizione numero 13 nella categoria “Musica” su App Store. La versione attuale è la numero 1.0 e per poter essere installata richiede almeno 3 MB di spazio e la versione 14.5 di iOS e iPadOS e la 12.0 di macOS. Non ci sono abbonamenti o altri acquisti nascosti da fare, mentre dal punto di vista della privacy non raccoglie alcun dato.