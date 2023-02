Nintendo Switch ha venduto più di PlayStation 4 e Game Boy

Nintendo Switch diventa la terza console più venduta di tutti i tempi, superando adesso Game Boy e PlayStation 4. La console ha venduto 122,55 milioni di unità in totale alla fine del 2022, come annunciato in via ufficiale da Nintendo nel suo rapporto sugli utili. Ecco dietro chi è dietro.

Al momento, la console è seconda solo a a Nintendo DS e PlayStation 2. Si tratta, però, di un dato positivo isolato. Le vendite di Switch per il periodo degli ultimi nove mesi che termina il 31 dicembre sono diminuite a 14,91 milioni da 18,95 milioni dell’anno precedente e le entrate sono diminuite del 5,6% per l’anno fiscale che termina a marzo. Anche le vendite di giochi sono diminuite del 4% nello stesso periodo, con i nuovi titoli Pokemon Scarlet/Violet (che hanno totalizzato un impressionante numero di 20,61 milioni di unità) incapaci di compensare il declino. Di conseguenza, la società ha abbassato le sue previsioni per l’anno fiscale, passando da 19 a 18 milioni di unità, continuando una tendenza al ribasso rispetto allo scorso anno.

Nintendo ha attribuito il declino alla continua carenza di semiconduttori, con la mancanza di console che ha influenzato anche le vendite di software. Tuttavia, Sony ha stabilito un nuovo record di vendite per PS5 lo scorso trimestre con 7,1 milioni di venduti, in aumento dell’82% su base annua.

I problemi di Nintendo, probabilmente, sono dovuti anche al suo hardware datato. Gli acquirenti stanno adesso cercando l’ultimo modello OLED, con i vecchi modelli Switch e Switch Lite che vedono invece un calo.

Nintendo ha riferito l’anno scorso che il passaggio a una prossima console è “un obiettivo importante” e potrebbe presto diventare ancor più urgente. Sarà interessante vedere se Switch potrà durare abbastanza a lungo da diventare la console più venduta di tutti i tempi, ma Nintendo dovrà vendere circa 33 milioni di unità in più per superare PlayStation 2.

