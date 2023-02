iPhone dello scorso anno è più veloce del Galaxy di quest’anno

Fin dall’era Steve Jobs Apple ha investito moltissimo nei processori e i risultati si vedono tutti: anche iPhone 13 modello base rilasciato due anni fa nel 2021 risulta più veloce del modello top Galaxy S23 Ultra (qui fotogalleria e presa di contatto) di quest’anno nei primi test single core che circolano in rete effettuati con Geekbench 5.

Nei grafici dei punteggi a confronto delle ultime due generazioni di smartphone Apple e Galaxy, segnalati da CampareDial, iPhone 13 ottiene nel test in single core 1.698 punti, mentre Galaxy S23 Ultra si ferma a 1.480 punti. Nel test multi core Samsung ha la meglio con 4.584, ma iPhone 13 base del 2021 è poco distante a 4.513 punti.

Samsung ha migliorato sensibilmente le prestazioni tra la generazione Galaxy S22 e Galaxy S23, con balzi anche superiori al 50%, sia in single core che in multi core. Questo è stato possibile perché la multinazionale sudcoreana ha deciso per la prima volta di non usare i suoi processori proprietari Exynos, ma di impiegare i più potenti ed efficienti Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in versione potenziata ad hoc per i modelli Galaxy S23.

Il balzo tra S22 e S23 c’è e si vede, ma non basta per raggiungere Apple che sembra almeno una generazione avanti. Infatti, come già indicato, iPhone 14 Pro ottiene ben 1.874 punti nel test Geekbench 5 in single core, mentre Galaxy S23 Ultra si ferma a 1.480 punti, quindi il 21% in meno. Il divario si attenua un poco nel test multicore, ma il vantaggio rimane sempre di Apple: iPhone 14 Pro arriva a 5.385 mentre Galaxy S23 Ultra arriva a 4.584 punti, quindi quasi il 15% in più per Cupertino.

Il divario sembra destinato a rimanere anche quest’anno perché si prevede che Apple costruirà il processore Apple A17 Bionic con tecnologia a 3 nanometri di TSMC che promette miglioramenti delle prestazioni tra il 10-15% e una riduzione dei consumi fino al 35%.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPhone 14 base, iPhone 14 versione Plus e anche quella di iPhone 14 Pro.