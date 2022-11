Nintendo vuole sviluppare nuovi giochi per iPhone

Nintendo vuole rafforzare il raggio di azione oltre le console spingendosi con più decisione verso il settore mobile e allo scopo ha deciso di dare vita a una nuova entità denominata Nintendo Systems Co.

Nintendo – spiega il sito The Verge – nel settore gaming è la “terza gamba” contrapposta al duopolio di Microsoft e Sony. Per via di limitazioni legate alla disponibilità della Nintendo Switch a causa della scarsità di chip, l’azienda giapponese specializzata ella produzione di videogiochi e console, spera di rosicchiare qualcosa nel mercato del gaming mobile, con una nuova joint venture.

Nintendo avrebbe deciso di consolidare i rapporti con DeNA, l’azienda che ha creato titoli per dispositivi mobili come “Super Mario Run“, dando vita a una nuova entità dedicata che debutterà ad aprile del 2023.

“Sulla base delle competenze accumulate in più di sette anni e l’esperienza nel co-sviluppare servizi multipli dedicati all’Account Nintendo, Nintendo e DeNA porteranno avanti la loro partnership e costituiranno una joint venture”, si legge nel comunicato stampa (PDF) diramato dall’azienda giapponese. “Con l’obiettivo di rafforzare la digitalizzazione delle attività Nintendo, l’azienda di società a capitale misto si occuperà di ricerca e sviluppo, così come di creare servizi a valore aggiunto per rafforzare ulteriormente il rapporto con i consumatori”.

Nelle dichiarazioni di Nintendo non ci sono specifici riferimenti al settore mobile ma è ovvio che, tenendo conto di quello di cui si è sempre occupata DeNA, con titoli quali “Fire Emblem Heroes“, “Animal Crossing: Pocket Camp” e “Mario Kart Tour“, il target di riferimento è quello dei dispositivi mobili.

Tra i titoli di successo per le piattaforme mobile di Nintendo, ricordiamo giochi quali “Super Mario Run” e “Pokemon Go” (co-sviluppato con Niantic).

A lugio di quest’anno Nintendo ha acquisito la società di produzione Dynamo Pictures, specializzata in animazione e computer grafica.

Tutti gli articoli che parlano di Nintendo sono disponibili da questa pagina di macitynet.