Nissan ed EVgom, 200 nuove colonnine di ricarica rapida negli Stati Uniti

Nissan ed EVgo ampliano la rete di ricarica a disposizione dei proprietari di veicoli elettrici con l’installazione di 200 stazioni di ricarica rapida a corrente continua (DCFC, Direct Current Fast Charger) in tutti gli Stati Uniti.

Ognuna delle nuove stazioni di ricarica è in grado di erogare 100 kW ed è dotata di connettori CHAdeMO e CCS, a vantaggio quindi di tutti i veicoli elettrici.

L’investimento congiunto delle due aziende amplia una collaborazione di sei anni tra due dei principali leader nell’elettrificazione dei trasporti per gli Stati Uniti. Nissan ha installato oltre 2.000 stazioni di ricarica rapida nel Paese dal 2010.

Più di 100 milioni di americani al momento vivono a 15 minuti da una stazione di ricarica rapida EVgo, inclusi quelli costruiti in collaborazione con Nissan lungo il corridoio I-95 sulla costa orientale, il corridoio DRIVEtheARC in California, da Monterey al Lago Tahoe.

Nissan ed EVgo collaboreranno anche in un programma di co-marketing per informare e aumentare la consapevolezza dei proprietari di veicoli elettrici statunitensi sui vantaggi dell’elettrico. Questa iniziativa si concentrerà sulla Nissan LEAF e sulla rete EVgo di oltre 1.200 caricatori rapidi pubblici in tutto il Paese. Nissan ha venduto oltre 400.000 veicoli LEAF in tutto il mondo.