Magisto, l’app con AI per montare video su iPhone e iPad in un click

Se volete montare un video d’effetto ma non sapete come fare, lasciatelo fare a Magisto. Grazie all’intelligenza artificiale quest’applicazione è in grado di combinare le varie clip registrate da iPhone e iPad (o quantomeno presenti nel rullino fotografico dei medesimi) anche senza dover necessariamente avere particolari abilità tecniche pur offrendo poi risultati di alto livello.

Nel momento in cui scriviamo questo programma è stato installato più di 100 milioni di volte ed è stato usato per portare a termine oltre 450 milioni di montaggi video. E’ adatto a tutti e permette di realizzare agevolmente filmati capaci di catturare l’attenzione sui social media trasformando anche una semplice sequenza di fotografie in un video di forte impatto.

E’ perciò un valido alleato di chi possiede una piccola attività nei più svariati settori, dall’immobiliare all’automobilismo, ma anche per chi lavora nel mondo dello sport e del fitness, per le agenzie viaggi, musicisti e tutti gli altri che vogliono aumentare l’attenzione su proprio marchio o spingere le vendite dei propri prodotti.

L’AI di Magisto lavora in maniera semi-automatica, individuando cioè le parti migliori delle riprese video e impiegando in modo intelligente le tecniche di montaggio video come stabilizzazione, riconoscimento dei volti, ritagli automatici e molto altro ancora.

Per ottenere un buon prodotto bastano seguire tre passaggi: si sceglie prima lo stile di montaggio adatto al proprio scopo, quindi si selezionano clip o foto (o una combinazione di entrambi) e poi si sceglie la colonna sonora, eventualmente anche selezionando un brano presente nella libreria musicale sul dispositivo.

Magisto è gratis per iPhone e iPad ed offre parte delle sue funzioni a costo zero. E’ tuttavia poi possibile espandere le capacità acquistando i pacchetti Premium e Professional dall’apposita schermata presente all’interno dell’applicazione.