Nuki per Wear OS porta nuove funzioni per gli smartwatch Android

Nuki è il brand più noto quando si tratta di serrature smart per casa e ufficio. La società presenta adesso la nuova versione dell’app Android per Wear OS, sistema operativo per gli smartwatch di Big G. Promette più comfort e nuove funzionalità.

Anzitutto, la nuova applicazione offre una comunicazione Bluetooth migliorata. Non solo, l’app consente adesso anche il controllo da remoto: gli smartwatch con Wear OS possono gestire le serrature anche senza smartphone, anche se si è fuori casa. Inoltre, la nuova app offre un controllo più comodo e diretto grazie alle nuove schede Wear OS, che permettono di controllare una serratura intelligente in modo più immediato.

Con la versione aggiornata dell’app Nuki per gli smartwatch con Wear OS, tutti i dispositivi Nuki presenti nel raggio d’azione possono essere controllati direttamente dal polso, senza bisogno che lo smartphone faccia da bridge. Ovviamente, non viene meno la sicurezza, perché è stata inserita una query durante la procedura di accesso da remoto, così da evitare di aprire accidentalmente la porta di casa.

Così ha commentato l’aggiornamento Martin Pansy, cofondatore e CEO di Nuki:

Per noi ‘smart’ ha sempre significato offrire alle persone un’ampia gamma di opzioni di apertura. Siamo molto soddisfatti di offrire nuove funzioni e maggiore comodità ai proprietari di uno smartwatch con Wear OS grazie all’ultimo aggiornamento

