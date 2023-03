Nuova immagine mostra i tasti laterali di iPhone 15 Pro

Da tempo circolano rumor secondo i quali i futuri iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max diranno addio ai tasti di accensione e mute (quelli presenti da sempre fino alla lineup attuale) e una nuova immagine – condivisa su Twitter da ShrimpApplePro – conferma l’indiscrezione, mostrando come dovrebbero presentarsi lateralmente gli iPhone di prossima generazione.

Anziché tasti separati per alzare e abbassare il volume, gli iPhone 15 Pro dovrebbero integrare sul lato un singolo pulsante allungato dal quale alzare e abbassare il volume.

L’interruttore che dovrebbe permettere di impostare la modalità Silenzioso dovrebbe diventare un pulsante tipo on/off.

I tasti fisici di accensione e regolazione volume dovrebbero essere senza parti in movimento, e la sensazione di pressione/click riprodotta da un Taptic Engine, sulla falsariga del pulsante Home sull’iPhone SE di ultima generazione o il trackpad con Force Touch sui MacBook. Altre voci circolate nelle passate settimane hanno riferito che Apple sfrutterà sugli iPhon 15 Pro e 15 Pro Max due motorini per la vibrazione, uno per lato del dispositivo.

More cads images

The buttons!

Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 20, 2023

I modelli base, iPhone 15 e 15 Plus, sono previsti ancora con tasti fisici e interruttore per il mute. Tra i vantaggi dell’assenza dei pulsanti fisici, una maggior affidabilità nel tempo, meno possibilità di accumulare sporcizia in punti difficili da ripulire e la rimozione di possibili punti di ingresso di acqua, liquidi e altri agenti contaminanti.

Trovate il riassunto di tutto quello che sappiamo finora sui futuri iPhone 15 Pro a questo indriizzo.