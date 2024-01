Nuovo spot Apple dedicato a Vision Pro

Apple ha diffuso sul suo canale YouTube un nuovo spot dedicato a Vision Pro, pubblicità che arriva a pochi giorni dalla disponibilità ufficiale del visore negli Apple Store statunitensi.

Lo spot è una versione più corta di quello già visto in precedenza. Nella descrizione, si legge: “Apple Vision Pro è qui. Ora i contenuti digitali si fondono perfettamente con il vostro spazio fisico. Potete fare le cose che amate in modi che prima non erano possibili”.

Il filmato dura un minuto, ed è intitolato “Hello Apple Vision Pro”, parte mostrando un uomo che indossa il visore, viene mostrata l’interfaccia di visionOS, il sistema di tracciamento oculare, il sistema per pizzicare con due dita gli elementi sull’interfaccia virtuale e aprire Keynote, l’apertura di altri elementi e l’esecuzione di altre attività con gesti delle mani.

L’inquadratura poi cambia e si vede un uomo con il visore che si siede su un divano e ingrandisce lo schermo virtuale per guardare un film; si vede poi una donna che conversa con qualcuno in una chiamata Face Time mentre sta preparando le valigie per partire, poi ancora un uomo che osserva immagini su un grande schermo virtuale. Si ritorna poi al primo uomo visto nel video che ora è in compagnia dei figli, a una donna su un aereo che indossa il visore e regola le dimensioni dello schermo virtuale per il film che sta guardando. Si vedono poi altre immagini delle stesse persone con il visore addosso e appare la scritta “Hello  Vision Pro”.

Si vedono brevemente altri movimenti che è possibile eseguire in app per visionOS con le dita e lo spot si conclude con l’uomo che comunica alla bambina che il toast è pronto e ancora lui che è in casa indossando il visore e scherzando con lei facendo la linguaccia.

La musica che accompagna lo spot è “Dreamer”, pezzo storico dei Supertramp con la voce di Roger Hodgson.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.