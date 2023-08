Offerte Amazon 1 agosto fino al 57% su Apple, LG, Philips, Nokia, Oppo, Nilox

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Verde In offerta a 1410,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 749,00 € – invece di 959,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 661,26 € – invece di 729,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1149,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Argento In offerta a 1782,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1159,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1529,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1249,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1409,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – giallo In offerta a 929,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – giallo In offerta a 979,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1129,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 512GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1609,99 € – invece di 2049,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1175,99 € – invece di 1669,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10.2″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 639,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 849,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 599,99 € – invece di 859,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 659,99 € – invece di 859,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 659,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 719,00 € – invece di 989,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 999,99 € – invece di 1189,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Azzurro (5a Generazione) In offerta a 799,99 € – invece di 989,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 439,00 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 271,99 € – invece di 309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 115,99 € – invece di 135,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

LG 32UN500P Monitor 32″ UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Audio Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 299,99 – invece di 449

sconto 33% – fino a 31 ago 23

LG 26WQ500 Monitor 26″ FHD UltraWide LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), AUX, Flicker Safe, Nero

In offerta a 159,99 – invece di 199

sconto 20% – fino a 31 ago 23

Philips Monitors 273V7Qdab Monitor 27 Pollici Led Ips Full Hd, 4 Ms, 3 Side Frameless, Low Blue Mode, Flicker Free, Hdmi, Dvi, Vga, Attacco Vesa, Audio Integrato, Nero, 27 Pollici

In offerta a 129,9 – invece di 149,9

sconto 13% – fino a 27 ago 23

Philips Monitors, Gaming 271E1SCA Monitor, Adaptive Sync 75 Hz, VA LED 27″, 1920 x 1080 FHD, 4 ms, HDMI, VGA, Casse Integrate, Flicker Free, Low Blue Light, VESA, Nero, 27 Pollici Curvo FHD

In offerta a 149,9 – invece di 184,95

sconto 19% – fino a 27 ago 23

NANOOK Supporto TV a muro inclinabile per televisore 40-65 pollici | Inclinazione | Soluzione di montaggio per televisori LCD, LED e OLED | Compatibilità universale | VESA 100×100 – 600×400 | Nero

In offerta a 26,39 – invece di 49,99

sconto 47% – fino a 14 ago 23

Nilox – S1 E-Scooter – Motore da 350 W – Monopattino Elettrico Velocità Massima 25 km/h e 28 km di Autonomia – Cruise Controlo – Smart Display – Freno Anteriore Elettronico e Freno Disco Posteriore

In offerta a 379 – invece di 499,95

sconto 24% – fino a 13 ago 23

Nokia C31 Smartphone 4G 64GB, 4GB RAM, Tripla Camera 13 Mp, Display HD+ da 6.74?, Android 12, Batteria da 5050 mAh, Dual Sim, Mint, Versione con Cavo Micro-USB Aggiuntivo

In offerta a 109,99 – invece di 159,99

sconto 31% – fino a 14 ago 23

OPPO A98 5G Smartphone, Tripla Fotocamera 64MP, Selfie 32 MP, Display 6.72? 120HZ LDC FHD+, 5000mAh, RAM 8, Esp 4GB/6GB/8GB + ROM 256GB, esp 1TB, IPX4, Supporto Auto, Versione Italia, Cool Black

In offerta a 299,99 – invece di 449,99

sconto 33% – fino a 20 ago 23

OPPO A98 5G Smartphone, Tripla Fotocamera 64MP, Selfie 32 MP, Display 6.72? 120HZ LDC FHD+, 5000mAh, RAM 8, Esp 4GB/6GB/8GB + ROM 256GB, esp 1TB, IPX4, Supporto Auto, Versione Italia, Dreamy Blue

In offerta a 299,99 – invece di 449,99

sconto 33% – fino a 20 ago 23

Amazon Brand – Eono Supporto Tablet Pieghevole, Supporto per Telefono Regolabile Desktop Portatile Tavolo, Compatibile con iPad Pro 9.7/10.2/10.5, iPad Air/mini 2 3 4, Nexus, altri Tablet – Argento

In offerta a 9,99 – invece di 22,99

sconto 57% – fino a 30 set 23

Amazon Brand – Eono Supporto regolabile per scrivania – Supporto pieghevole per iPhone 13 11 Pro, 12 Pro Max Mini, Xs Max, X, 8, 7, 6 Plus, SE, Samsung S21 S20, telefoni cellulari da 4″-8″ – Bianco

In offerta a 10,99 – invece di 24,99

sconto 56% – fino a 30 set 23

Miele Boost CX1 – Aspirapolvere a Traino senza Sacco con Filo, 890 W, Potente, Compatto e Agile con Tecnologia Vortex e Filtro Hygiene AirClean, Bianco e Rosso

In offerta a 249 – invece di 299

sconto 17% – fino a 31 ago 23

FoodSaver VS1191X macchina sottovuoto per alimenti compatta adatta a piccoli spazi sigillatura automatica, vasca raccogli-gocce e tubo per contenitori, 5 sacchetti e 1 rotolo 3mt inclusi, silver/nero

In offerta a 64,99 – invece di 88,9

sconto 27% – fino a 12 ago 23

FoodSaver Contenitore Salva Freschezza per Sottovuoto da 1.2 litri, con Funzione Marinatura, BPA Free, Indicatore del Vuoto, Trasparente

In offerta a 12,99 – invece di 15,99

sconto 19% – fino a 12 ago 23

Gima 43150 Basic Esercitatore a Pedale

In offerta a 32,19 – invece di 29,28

sconto -10% – fino a 21 ago 23

Hoover Khross KS31PAR 011 Aspirapolvere a Traino, Senza Sacco, Multi Ciclonico, Spazzola Parquet, Filtro Hepa, 550W, 1.8 Litri, Nero

In offerta a 89,9 – invece di 129,99

sconto 31% – fino a 14 ago 23

Hoover H-FREE 200 HF222AXL 011 Scopa Elettrica Senza Fili, Senza Sacco, 22W, 0,7 Litri, Autonomia 40 Minuti, Mini Turbo Spazzola, Luce Led, Nero/Rosso

In offerta a 179,9 – invece di 219,99

sconto 18% – fino a 14 ago 23

ARDES | AR5BL1 Ventilatore Senza Pale Potente e Silenzioso Ventilatore con Telecomando Luce Notturna Led Comandi Touch e Timer Modello Muna Bladeless

In offerta a 64,9 – invece di 139,9

sconto 54% – fino a 14 ago 23

ARDES | AR5PR40PR2 Ventilatore a Piantana Potente Silenzioso Dual Blade 10 Pale 40cm e 20cm Oscillante con Altezza e Inclinazione Regolabile Ventilatore a Stelo Ardes 6 Velocità

In offerta a 74,9 – invece di 139,9

sconto 46% – fino a 14 ago 23

Ardes Fornetto Elettrico Ventilato Capienza 25 Litri, Argento, ?47.5 X 35.5 X 29.6 Cm

In offerta a 69,9 – invece di 119,9

sconto 42% – fino a 14 ago 23

ARDES – ARFRYA04 Friggitrice Ad Aria ELDORADA 6L D – Friggitrice Ad Aria Calda in Metallo Capacità 6 Litri – AirFryer con Display Digitale Touch e Timer 90′ – Friggitrice Aria Tecnologia Rapid Air

In offerta a 69,9 – invece di 99,9

sconto 30% – fino a 14 ago 23

Crockpot Pentola per Cottura Lenta, Slow Cooker, 5 lt, fino a 6 Persone, Spegnimento Automatico, DuraCeramic, Sauté per Rosolare su Gas e Induzione, 2 Impostazioni Cottura e Warm automatico, Bianco

In offerta a 114,99 – invece di 154,9

sconto 26% – fino a 12 ago 23

Philips LED Lampadina LED, Luce Bianca Calda, 60W, E27, 3 Pezzi

In offerta a 10,49 – invece di 11,99

sconto 13% – fino a 14 ago 23

Philips LED Lampadina Classe A Ultra Efficiente, 4W, Luce Fredda, E27

In offerta a 10,99 – invece di 10,99

sconto 0% – fino a 14 ago 23

Philips Lighting Faretto da Incasso LED Impala, Equivalente a 6W, 27K, Dimmerabile, Bianco

In offerta a 16,99 – invece di 21,09

sconto 19% – fino a 14 ago 23

Philips LED Lampadina LED Capsule, Equivalente a 60W, Attacco G9, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile

In offerta a 16,99 – invece di 17,65

sconto 4% – fino a 14 ago 23

Philips Lighting Faretto LED, 2 Pezzi, Equivalente 50W, Attacco GU10, Luce Bianca Fredda, non Dimmerabile

In offerta a 8,49 – invece di 10,29

sconto 17% – fino a 14 ago 23

Philips Lampadina LED Goccia, 2 Pezzi, Equivalente a 40W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile

In offerta a 7,99 – invece di 9,84

sconto 19% – fino a 14 ago 23

Philips Lampadina LED Goccia Filamento Bianco Caldo 75W E27 2700K non Dimmerabile

In offerta a 7,49 – invece di 9,5

sconto 21% – fino a 14 ago 23

Philips LED lampadina LED Goccia Filamento, 2 Pezzi, Equivalente a 60W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile

In offerta a 8,99 – invece di 12,66

sconto 29% – fino a 14 ago 23

Philips Faretto LED, Equivalente a 50W, Attacco GU5.3, Luce Bianca Calda, Dimmerabile, Fascio di Luce 36°

In offerta a 12,99 – invece di 15,44

sconto 16% – fino a 14 ago 23

Philips Lampadina LED Capsule, Equivalente a 20W, Attacco G4, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile

In offerta a 10,99 – invece di 12,76

sconto 14% – fino a 14 ago 23

Philips Lighting Lampadina LED Edison Filamento ST64, Equivalente a 60W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, 2700K, non Dimmerabile

In offerta a 7,99 – invece di 10,9

sconto 27% – fino a 14 ago 23

Philips LED Classic, confezione da 2 [GU10 Spot] 4,6 W – 50 W equivalente, 220-240 V, bianco 3000 K (non dimmerabile)

In offerta a 8,99 – invece di 11,38

sconto 21% – fino a 14 ago 23

Philips Lighting Donegal Faretto da Incasso, Attacco GU10, Rotonda, Bianco

In offerta a 7,99 – invece di 9,5

sconto 16% – fino a 14 ago 23

Philips Lighting Enneper Faretto da Incasso, Attacco GU10, Bianco, Lampadina Non Inclusa

In offerta a 10,59 – invece di 15,27

sconto 31% – fino a 14 ago 23

Philips LED Lampadina LED, Luce Bianca Calda, 100W, E27, 3 Pezzi

In offerta a 14,99 – invece di 18,99

sconto 21% – fino a 14 ago 23

Philips LED Lampadina LED 7.5 W, Bianco

In offerta a 16,99 – invece di 20,39

sconto 17% – fino a 14 ago 23

Philips Vintage Sospensione Portalampada, Nero

In offerta a 16,99 – invece di 29,9

sconto 43% – fino a 14 ago 23

Philips MyLiving Star faretto singolo bianco (1 lampadina LED da 3 Watt integrata)

In offerta a 19,99 – invece di 32,46

sconto 38% – fino a 14 ago 23

Philips Lighting Lampada a Parete LED Bridge, per Esterni, Attacco E27, 80 cm, Antracite

In offerta a 79,99 – invece di 149,9

sconto 47% – fino a 14 ago 23

Philips Lighting Lampada da Soffitto LED Superslim, Equivalente a 36 W, 27 K, IP20, Non Dimmerabile, Bianca, 36 W

In offerta a 98,99 – invece di 124,47

sconto 20% – fino a 14 ago 23

Philips Lighting Alpenglow Lampada da Parete da Esterno, Lanterna senza Supporto a Muro, Nero

In offerta a 21,99 – invece di 25,61

sconto 14% – fino a 14 ago 23

Philips Lighting Lampada da parete LED Alpenglow, per Esterni, Attacco E27, IP44, 2700K, Antracite

In offerta a 28,99 – invece di 39,9

sconto 27% – fino a 14 ago 23

Philips Lighting Arbour Lampada LED da Parete, Giardino ed Esterni, 6W, Nero

In offerta a 38,99 – invece di 53,66

sconto 27% – fino a 14 ago 23

Philips Bustan Lampada da Parete da Esterno, LED, senza Sensore di Movimento, 4000 K, Grigio Scuro

In offerta a 58,99 – invece di 73,31

sconto 20% – fino a 14 ago 23

Philips Lighting Paletto con LED integrato Splay, per Esterni, IP44, 2700K, Antracite

In offerta a 68,99 – invece di 89,9

sconto 23% – fino a 14 ago 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).