Offerte Amazon 10 giugno fino al 59% su Apple, Xiaomi, Lenovo, Sandisk, Crucial, Samsung, HP – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 809,00 € – invece di 899,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 908,93 € – invece di 1009,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 634,90 € – invece di 699,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

LEGO Star Wars Casco di Darth Vader, Set da Costruzione per Adulti, Regalo da Collezione, 75304 In offerta a 55,99 € – invece di 70,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1408,89 € – invece di 1719,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 859,76 € – invece di 1049,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 739,00 € – invece di 839,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256GB) – Rosa In offerta a 897,70 € – invece di 1059,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 807,90 € – invece di 939,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 789,00 € – invece di 939,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 389,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 389,00 € – invece di 439,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) In offerta a 186,99 € – invece di 279,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 167,99 € – invece di 199,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 11″ – 2ª generazione) – Italiano In offerta a 249,00 € – invece di 339,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro), Nero In offerta a 27,99 € – invece di 55,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro), Bianco In offerta a 27,99 € – invece di 55,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Portachiavi AirTag in pelle – Mezzanotte In offerta a 30,99 € – invece di 39,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi 12X Blue 8GB RAM 256GB ROM In offerta a 482,52 € – invece di 512,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

realme 8i Smartphone, realme X processore MediaTeK Helio G96, Display ultra fluido a 120Hz da 6.6″, Tripla fotocamera con AI da 50MP, Grande batteria da 5000mAh, Dual Sim, NFC, 4+128GB, Viola spaziale In offerta a 179,99 € – invece di 219,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) Tablet – Display 10.1″ HD (MediaTek Helio P22T,Storage 64GB Espandibile fino ad 1 TB,RAM 4GB,WIFI+Bluetooth 5.0,4G LTE,2 Speaker,Android 10) Iron Grey – Esclusiva Amazon In offerta a 159,00 € – invece di 159,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 128 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 27,45 € – invece di 61,99 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 93,65 € – invece di 118,79 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 9,99 € – invece di 10,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie SSD 870 EVO, 500 GB, Fattore di forma 2.5”, Tecnologia Intelligent Turbo Write, Software Magician 6, Colore Nero In offerta a 59,99 € – invece di 68,35 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial MX500 1TB CT1000MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico In offerta a 88,00 € – invece di 118,79 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Sony MDR-ZX110 – Cuffie on-ear, Bianco In offerta a 9,99 € – invece di 15,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

HP DeskJet 2720e, Stampante Multifunzione, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ In offerta a 55,89 € – invece di 59,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

NETGEAR Switch Ethernet 5 Porte Gigabit Unmanaged GS305, Hub Di Rete Domestica, Nero In offerta a 19,99 € – invece di 19,99

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Cavo Lightning a spirale [certificato MFi e compatibile con CarPlay], USB a Lightning Cavo da 6 piedi per trasmissione dati compatibile con Xs/XS Max/XR/X/12/11/11 Plus/8/7 Plus/Pad Pro Air 2 e altro In offerta a 13,88 € – invece di 13,88 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Cavo USB Type-C to Type-C, INIU [2 Pezzi 2+2m] 100W PD 5A Cavo USB C USB C QC4,0 Nylon di Ricarica Rapida Tipo C a USB C compatibili con Samsung S21 S20 Note iPad MacBook Pro Huawei Xiaomi Nintendo. In offerta a 13,99 € – invece di 14,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

JETech Pellicola Protettiva per iPad Air 5/4 10,9 Pollici, iPad Pro 11 Pollici Tutti i Modelli, Vetro Temperato, Pacco da 2 In offerta a 11,89 € – invece di 12,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno Tapo C210, Videocamera sorveglianza 3MP, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, archivio su storage locale Micro SD fino a 256GB, compatibile con Alexa In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Hagibis Spazzola per pulizia degli auricolari Bluetooth multifunzione, compatibile con AirPods 1/2, compatibile con AirPods Pro, compatibile per AirPods 3 In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

EJEAS V6 Pro 1200M BT citofono del motociclo di Bluetooth citofono del casco della motocicletta Headset con controllo del rumore avanzata per un massimo di 6 piloti sci e l’equitazione (1 Pezzo) In offerta a 55,24 € – invece di 64,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Cellularline TOURUNIT Tour Unità Centrale per Interfono In offerta a 120,41 € – invece di 129,20 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Tomule Portafoglio Portatessere Uomo Pelle Donna Regalo Piccolo Pochette Portamonete Tessere Rfid Portacarte Monete Carte Credito Di Compleanno Accessori Clip Badge Da Porta Borsello Slim( Nero) In offerta a 9,50 € – invece di 18,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

NABIYE Borsa Da Tetto Per Auto Impermeabile, Box Tetto Auto Con Tappetino Antiscivolo e 6 Cinghie Per Carichi Pesanti, Box Da Tetto Auto Adatta a Tutti i Veicoli Con/Senza portapacchi (15 Piedi Cubi) In offerta a 55,99 € – invece di 89,99 €

sconto 38% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

AMERICAN TOURISTER Soundbox – Spinner L Espandibile Bagaglio a Mano, Spinner L (77 cm – 110 L), Blu (Midnight Navy) In offerta a 147,05 € – invece di 199,90 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

KSIBNW Bagaglio a Mano Easyjet 45x36x20, Borsone da Viaggio Pieghevole ltra Leggero Ripiegabile con Fissato Sulla Custodia del Trolley,Borsa per Organizzare,Borsa Weekend per Bagagli Campeggio In offerta a 20,89 € – invece di 21,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

EASTPAK Tranverz L Valigia, 79 cm, 121 L, Grigio (Black Denim) In offerta a 154,98 € – invece di 180,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Eastpak Orbit, Zaino Casual, Unisex, Grigio, 33.5 cm, 10 L In offerta a 32,93 € – invece di 45,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Vicloon Organizer Valigie, 8Pcs Sistema di Cubo di Viaggio, Separatori Buste Viaggio Travel Organizer, Abbigliamento Intimo Calzature Organizzatori Sacchi Valigia di Stoccaggio Set In offerta a 13,33 € – invece di 14,49 €

sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Oral-B Sensitive Clean Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 pezzi, Clean & Care, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 23 giu 22

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 23 giu 22

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 pezzi, Pacco adatto alla buca delle lettere, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 23 giu 22

Oral-B Pro 3-3000 Spazzolino Elettrico 3 Modalità di spazzolamento, Sensore di Pressione, Azione Sbiancante 1 Testina, Confezione Compatta e Pratica, Idea Regalo, Blue In offerta a 44,99 € – invece di 89,90 €

sconto 50% – fino a 23 giu 22

Oral-B Smart 4 4000N Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, Bluetooth, 2 Testine, Azione Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Black Special Edition In offerta a 64,99 € – invece di 134,90 €

sconto 52% – fino a 23 giu 22

Oral-B Genius 8500 Spazzolino Elettrico 5 Modalità di Spazzolamento, Protezione Gengive, Sbiancante Denti, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino a 23 giu 22

Oral-B Genius 8000N Spazzolino Elettrico 5 Modalità di spazzolamento, Pulizia Profonda, Sbiancante Denti, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Bianco/Argento In offerta a 99,99 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino a 23 giu 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).