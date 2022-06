Offerte Amazon del 6 Giugno fino al 38% su Apple, Logitech, Philips, Works, Intex

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Nuovo Apple AirPods Max – Rosa In offerta a 399,99 € – invece di 629,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (5ª generazione) In offerta a 1008,00 € – invece di 1219,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 608,00 € – invece di 699,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirPods (terza generazione) In offerta a 167,99 € – invece di 199,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED) In offerta a 336,00 € – invece di 469,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 129,00 € – invece di 155,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 135,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad Pro 12,9 pollici (5a gen – 2021), Tastiera Retroilluminata Rimovibile, Trackpad Click-Anywhere, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Sabbia In offerta a 152,99 € – invece di 229,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad Pro 12,9 pollici (5a gen – 2021), Tastiera Retroilluminata Rimovibile, Trackpad Click-Anywhere, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 158,22 € – invece di 229,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

BTicino S3713DBU Ciabatta Multipresa hi-tech con 3 prese standard 10A/16A tipo P30 250 V, 2 prese USB (1 USB Carica rapida 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max), Cavo 2 m, Bianco In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a 9 giu 22

BTicino S3713GBU Ciabatta Multipresa da Scrivania con Spina 10 A, 3 P30, 2 Prese USB, Interruttore, 2 m, Nero In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a 9 giu 22

Intex 26784 Piscina Prisma Metal Frame con pompa filtro e scaletta, 300x175x80 cm, Rettangolare, Grigio In offerta a 273,99 € – invece di 397,83 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

Intex 26788 Piscina Rettangolare, Grigio, 6.836 litri, 400x200x100 cm In offerta a 389,99 € – invece di 667,67 €

sconto 42% – fino a 11 giu 22

Intex 28272 Piscina Frame Rettangolare, 3834 Litri, Azzuro, 300 x 200 x 75 cm In offerta a 91,99 € – invece di 135,00 €

sconto 32% – fino a 11 giu 22

Intex 28698 – Luce magnetica a led per piscina 5 colori, 220-240v In offerta a 58,99 € – invece di 99,99 €

sconto 41% – fino a 11 giu 22

Intex 64136 Materasso Bicolor Matrimoniale Dura Beam, con Pompa Interna, 152x203x42 cm In offerta a 60,99 € – invece di 91,90 €

sconto 34% – fino a 11 giu 22

Philips Faretto LED, 10 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda, non dimmerabile In offerta a 29,69 € – invece di 34,70 €

sconto 14% – fino a 11 giu 22

Philips Lampadina LED Goccia Filamento, 6 Pezzi, Equivalente a 60W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 18,99 € – invece di 26,81 €

sconto 29% – fino a 11 giu 22

Philips Lampadina LED Goccia, 6 Pezzi, Equivalente a 60W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 17,99 € – invece di 25,81 €

sconto 30% – fino a 11 giu 22

Philips Lampadina LED Oliva Filamento, 6 Pezzi, Equivalente a 40W, Attacco E14, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 13,99 € – invece di 22,98 €

sconto 39% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Plafoniera con LED integrato SuperSlim, per esterni, IP54, 2700K, Nera In offerta a 30,99 € – invece di 54,90 €

sconto 44% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Plafoniera con LED integrato SuperSlim, per esterni, IP54, 4000K, Nera In offerta a 28,99 € – invece di 54,90 €

sconto 47% – fino a 11 giu 22

Philips 2000 Series 3-in-1 Purificatore D’aria, Ventilatore e Riscaldamento – rimuove germi, polvere e allergeni in ambienti fino a 42m², 3 Velocità, Modalità Sleep (AMF220/15) In offerta a 219,99 € – invece di 379,99 €

sconto 42% – fino a 11 giu 22

Philips Faretto LED, 6 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Fredda, non dimmerabile In offerta a 14,99 € – invece di 20,57 €

sconto 27% – fino a 11 giu 22

Philips LED Lighting Paletto con LED integrato Splay, per Esterni, IP44, 4000K, Antracite In offerta a 69,99 € – invece di 114,90 €

sconto 39% – fino a 11 giu 22

Philips Box UV-C per la Disinfezione di Oggetti, 135 W, Bianco In offerta a 103,99 € – invece di 179,99 €

sconto 42% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Alpenglow Lampada da Parete da Esterno, Lanterna con Supporto a Muro, Nero In offerta a 21,99 € – invece di 30,56 €

sconto 28% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Bustan Lampada da Parete da Esterno, LED, con Sensore di Movimento, 4000 K, Grigio Scuro In offerta a 49,99 € – invece di 99,90 €

sconto 50% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Creek, Palo per Esterno, 99.5 cm, Attacco E27, Alluminio, Bianco In offerta a 36,99 € – invece di 59,90 €

sconto 38% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Faretti Star, 3 Punti Luce Orientabili, LED integrato, 5W, Base Rettangolare, Bianco In offerta a 64,99 € – invece di 101,71 €

sconto 36% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Lampada a Sospensione Smart Volume Mohair, Design Moderno, Cromato In offerta a 71,99 € – invece di 99,90 €

sconto 28% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Lampada da Parete Hedgehog, per Esterno, 42W, Stile Contemporaneo, Grigio In offerta a 26,99 € – invece di 34,90 €

sconto 23% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Lampada da Soffitto LED Superslim, Equivalente a 15W, 27K, IP44, Non Dimmerabile, Bianco In offerta a 27,99 € – invece di 52,63 €

sconto 47% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Lampadina LED Goccia, 3 Pezzi, Equivalente a 100W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 15,99 € – invece di 24,81 €

sconto 36% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Mini Box UV-C per la Disinfezione di Oggetti, 4W, Bianco In offerta a 37,69 € – invece di 55,00 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Philips Mauve Lampada da Soffitto, LED, Forma Quadrata, 1700 lm 17 W, Bianco In offerta a 26,99 € – invece di 34,90 €

sconto 23% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Piedistallo Bridge, per Esterni, Attacco E27, Altezza 40 cm, 42 W, Grigio Scuro In offerta a 49,99 € – invece di 99,90 €

sconto 50% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Topiary, Lampada da Parete per Esterni, Vintage Design, Black Edition In offerta a 19,99 € – invece di 25,18 €

sconto 21% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting 562434816 myLiving Plafoniera con 3 Spot a LED, Alluminio, Grigio In offerta a 38,99 € – invece di 91,64 €

sconto 57% – fino a 11 giu 22

Philips Lighting Lampada da Parete Shovel, per Esterno, 42Watt, Attacco E27, Bianco e Grigio In offerta a 21,99 € – invece di 27,97 €

sconto 21% – fino a 11 giu 22

Philips Luminaires Faretto Kosipo, 2 Punti Luce, Attacco GU10, 10W, Nero In offerta a 23,99 € – invece di 44,90 €

sconto 47% – fino a 11 giu 22

Vimar 01292.CC.B Presa multipla con 4 prese universali, cavo 2 metri In offerta a 23,79 € – invece di 31,00 €

sconto 23% – fino a 11 giu 22

Vimar 01296.CC.B Presa multipla con 4 prese universali ed interruttore, cavo 2 metri In offerta a 29,49 € – invece di 34,80 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

Vimar 01296.SPD.CC.B Presa multipla con limitatore di sovratensione SPD, 4 prese universali, cavo 2 metri In offerta a 38,49 € – invece di 51,15 €

sconto 25% – fino a 11 giu 22

Vimar 0P32730 Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 15m In offerta a 21,19 € – invece di 35,20 €

sconto 40% – fino a 11 giu 22

Vimar 0R32399 Prolunga Elettrica Universale con Cavo da 30M 3G1,5S17, Arancione In offerta a 30,69 € – invece di 36,00 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

Vimar FP00518.C.B Presa multipla con 2 USB e interruttore automatico di protezione 10 A, 2 Biprese Sicury, 1 presa universale, cavo 1,5 In offerta a 17,79 € – invece di 23,29 €

sconto 24% – fino a 11 giu 22

Robot Rasaerba Landroid S300 a Batteria Area di Taglia 300 Mq -Wifi – Base a Scomparsa e Carica Laterale In offerta a 496,60 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino a 11 giu 22

Worx WG163E Decespugliatore Tagliabordi a Batteria 20V, stelo in Alluminio regolabile , Rasaerba Elettrico da Giardino, Diametro Taglio 30 cm e filo da 1.65 mm – 2 Batterie Incluse In offerta a 116,03 € – invece di 139,99 €

sconto 17% – fino a 11 giu 22

Worx WG284E Tagliasiepi Tosasiepi Elettrico da Giardino a Batteria 40V (2x20V), Diam. Taglio 27 mm In offerta a 186,07 € – invece di 269,99 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

Worx WG322E.9 Elettrosega Sega da Giardino a Batteria 20V Motosega Elettrica da Potatura, Diam. 25 cm – Solo Corpo macchina In offerta a 93,01 € – invece di 124,90 €

sconto 26% – fino a 11 giu 22

Worx WX372 Trapano Avvitatore con Percussione, Mandrino in Metallo Autoserrante 13mm , Batteria 20V In offerta a 125,03 € – invece di 179,99 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

Worx WX543.9 seghetto alternativo a batteria 20V (solo corpo macchina) In offerta a 72,25 € – invece di 84,90 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

Keter – Baule da giardino per esterno con effetto legno Darwin, capacità 380 litri 142,5 x 65,5 x 54,4 centimetri In offerta a 166,99 € – invece di 249,90 €

sconto 33% – fino a 11 giu 22

Keter Armadio 2 ripiani regolabili realizzato in resina Detroit Basso Nero 65x45x97H cm; ECOMMERCE PACK In offerta a 72,99 € – invece di 99,90 €

sconto 27% – fino a 11 giu 22

Keter Armadio Alto Titan con Ripiani Regolabili, Grigio, 80 x 44 x 182 cm In offerta a 84,99 € – invece di 149,90 €

sconto 43% – fino a 11 giu 22

Keter Armadio Portascope Stilocon 3 Ripiani Regolabili, Colore Grigio, 68 x 39 x 173 cm In offerta a 52,99 € – invece di 79,90 €

sconto 34% – fino a 11 giu 22

Keter Armadio Titan Multispace con 8 Ripiani Regolabili 80 x 44 x 182 cm In offerta a 96,99 € – invece di 159,90 €

sconto 39% – fino a 11 giu 22

Keter Baule Rockwood con Capacità di Seduta, Marrone 155 x 72.4 x 64 cm In offerta a 130,99 € – invece di 219,90 €

sconto 40% – fino a 11 giu 22

Keter California Divano da Giardino 2 Posti, Divano in Rattan Cuscino Incluso Color Cappuccino In offerta a 207,99 € – invece di 249,90 €

sconto 17% – fino a 11 giu 22

Keter Cassapanca Eden Storage Bench con Capacità di 265 Litri in Resina, Resistente agli Agenti Atmosferici, Colore Beige/Marrone, 140 x 60 x 84 cm In offerta a 109,99 € – invece di 159,00 €

sconto 31% – fino a 11 giu 22

Keter Emily Lounge Set, Mobili da Giardino Superficie Liscia con Divano 2 Posti 2 Sedie e Tavolino, Grafite In offerta a 159,99 € – invece di 189,90 €

sconto 16% – fino a 11 giu 22

Keter Hudson Panca contenitore, Resina, Capienza 260 L, Grigio Scuro, 132.7 x 61.2 x 89 cm In offerta a 121,99 € – invece di 199,90 €

sconto 39% – fino a 11 giu 22

Keter Patio Bench – Cassapanca da Giardino, In Resina, Capacità 227 Litri, Bianco, 132.7 x 61.2 x 89.5 cm In offerta a 151,99 € – invece di 179,90 €

sconto 16% – fino a 11 giu 22

Keter Sedia da Esterno Elisa Set da 6 Pezzi Colore Grafite In offerta a 193,99 € – invece di 203,40 €

sconto 5% – fino a 11 giu 22

Keter Manor Pent 6X4 Casetta da Giardino in Resina, Colore Grigia, Ottima Per Riporre Attrezzi, Bici, Mobili da Giardino e Accessori, Montata Misura 183 x 111 x 200 cm In offerta a 477,99 € – invece di 499,00 €

sconto 4% – fino a 11 giu 22

Keter Casetta da Giardino Manor 4 x 3 Grigia in Resina 128 x 94 x 196 cm In offerta a 296,99 € – invece di 349,00 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

