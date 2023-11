Offerte Amazon 10 novembre fino al 29% su Apple, Bose, Samsung, Nintendo, Logitech, Canon, Fujifilm

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple Studio Display – Vetro standard – Sostegno a inclinazione e altezza regolabili ​​​​​​​ In offerta a 1969,27 € – invece di 2259,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 699,00 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 849,00 € – invece di 979,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 979,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 299,00 € – invece di 439,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio color argento e Cinturino Sport blu tempesta – M/L. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 459,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) Silver Aluminum Case with White Sport Band (Ricondizionato) In offerta a 329,00 € – invece di 369,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) – Cassa in alluminio Color Mezzanotte con Cinturino Sport (Ricondizionato) In offerta a 324,00 € – invece di 369,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 279,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 170,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 20,99 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Bose Diffusore SoundLink Revolve II Bluetooth Portatile: Diffusore Wireless Resistente all’Acqua con Suono a 360°, Nero In offerta a 169,90 € – invece di 229,95 €

sconto 26% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie T9 MU-PG1T0B SSD Esterno Portatile da 1TB, USB 3.2 Gen 2×2, 20 Gbps, Nero In offerta a 149,00 € – invece di 167,07 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Nintendo Switch (OLED Model) Mario Red Edition In offerta a 329,00 € – invece di 329,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Canon EOS R50 APS-C Mirrorless + RF-S 18-45 + RF-S 55-210 (24,2 Mp,- Fino a 15fps, DIGIC X, Video 4K UHD Fino 30p, Dual Pixel CMOS Auto Focus II, Display Touch Ordinetabile 7,5 cm, Wi-Fi, BT, 328 gr) In offerta a 1012,06 € – invece di 1109,89 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio In offerta a 11,27 € – invece di 11,27 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

ESR Cover Magnetica per iPhone 15 Pro Max, Compatibile con MagSafe, Custodia con HaloLock, Protezione di livello militare, Resistente all’ingiallimento, Retro resistente ai graffi,Trasparente In offerta a 17,10 € – invece di 18,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Fujifilm Instax SQUARE SQ 1 Chalk White | Fotocamera A Sviluppo Istantaneo | Modalità One-Touch Selfie | Esposizione Automatica | Foto Formato 62x62mm In offerta a 109,99 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Pasta del Capitano, Dentifricio Antitartaro Bio, Dona Freschezza e Rinfresca l’Alito, Ideale per i Fumatori, Aiuta a Prevenire la Placca, 100% Made in Italy, Tubetto da 75 ml In offerta a 0,53 € – invece di 0,75 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

