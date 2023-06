Offerte Amazon 11 giugno fino al 51% su Apple, Sony, LG, Garmin, Xiaomi, Bosch, Ecovacs

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 909,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 690 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,90 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,90 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Logitech Ergo M575 Mouse Trackball Wireless – Facile Controllo Con Il Pollice, Tracciamento Fluido, Per Windows, Pc E Mac, Con Bluetooth E Usb, Nero, 10 x 4.8 x 13.4 cm; 145 grammi In offerta a 38,90 € – invece di 58,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Vlog Camera Fotocamera Digitale Con Schermo LCD Direzionabile E Video 4K, Nero In offerta a 622,00 € – invece di 800,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic LUMIX DC-G9MEG-K Fotocamera Mirrorless, 20.3 MP, Sensore LIVE MOS MFT, Obiettivo LUMIX 12-60 mm, F3.5, Nero In offerta a 1309,00 € – invece di 1599,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

HP – PC Prelude Zaino, Tasca Protettiva Imbottita dedicata per PC Notebook e Tablet fino a 15.6″ (39,62 cm), Elegante, Leggero e Resistente, Spallacci Imbottiti, Tessuto Impermeabile, Grigio In offerta a 19,98 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

iHealth no-touch termometro della fronte, termometro a infrarossi digitale per adulti e bambini, senza contatto termometro del bambino con 3 sensori ultra-sensibili (pt3) In offerta a 20,08 € – invece di 39,95 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

BenQ PD2500Q Monitor Designer (AQCOLOR Technology, 25 pollici, 2K WQHD 1440P, sRGB/Rec.709, Compatibilità con MacBook Pro M1/M2) In offerta a 270,99 € – invece di 409,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Smart Home Controller, hub per il controllo del sistema Bosch Smart Home In offerta a 50,29 € – invece di 102,47 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

KODAK Dock Plus 4PASS Stampante Fotografica Istantanea (10 x 15cm) + Pacchetto con 90 Fogli In offerta a 149,99 € – invece di 229,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WH-1000XM4 – Cuffie Wireless con Noise Cancelling – Batteria fino a 30 ore – Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) – Multipoint – Alexa Built-in, Google Assistant, Siri – Nero In offerta a 255,99 € – invece di 380,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

LG 43UQ75006LF Smart TV 4K 43″ TV Ultra HD Serie UQ75 2022, Processore α5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, Compatibile Google Assistant e Alexa, WebOS 22 [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 328,00 € – invece di 479,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED48C24LA Smart TV 4K 48″, TV OLED evo Serie C2, Processore α9 Gen 5, Dolby Vision Precision Detail, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22 [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 999,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin Instinct Solar Smartwatch GPS impermeabile, Funzione ricarica solare per un massimo di 54 giorni di batteria, Funzioni sportive&fitness, Misurazione polso e notifiche smartphone, Grafite In offerta a 183,00 € – invece di 195,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L Friggitrice ad Aria Intelligente, Controllo Tramite App, Display OLED, Temperatura di Cottura tra 40°/200° C, Doppio Spazio di Cottura, Versione Italiana In offerta a 83,00 € – invece di 119,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch MultiTalent 3 Robot da Cucina Multifunzione Compatto – Oltre 50 Funzioni, 800 W, Ciotola 2,3 l, Accessori per Tagliare, Macinare, Affettare, Impastare, Grattugiare, Montare e Tritare Ghiaccio In offerta a 109,53 € – invece di 189,90 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

RGV Luxor 22 Affettatrice Verdura, 120 W, Alluminio, Rosso In offerta a 219,38 € – invece di 319,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

De’Longhi Perfetto Magnifica S Cappuccino ECAM23.460.B Macchina da Caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Caffè in Grani o in Polvere, LatteCrema System, Spegnimento Programmabile, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 379,00 € – invece di 599,00 €

sconto 37% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOVACS DEEBOT N8+ Robot aspirapolvere 2-in-1 Aspira e Lava,con Stazione di Svuotamento Automatico,Modalità Max+,Pulizia personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo APP & Alexa In offerta a 379,00 € – invece di 599,00 €

sconto 37% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Intex Letto gonfiabile ad alta altezza serie Queen Dura-beam 64418NP con BIP, grigio In offerta a 81,51 € – invece di 122,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Trapano battente-avvitatore a batteria EasyImpact 1200 (2 batterie, sistema a 12 volt, 19 accessori, in valigetta) In offerta a 82,99 € – invece di 124,90 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Elettrodomestici HBA534BS0 Forno Elettrico da Incasso 7 Programmi di Cottura in Acciaio Inox [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 332,99 € – invece di 569,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Lifewit 15L Borsa Termica Manutenzione di Freddo e Caldo per Uomo/Donna/Bambino Porta Pranzo Cibo Alimentazione per Campeggio Lavoro Scuola, Nero In offerta a 19,54 € – invece di 22,99 €

sconto 15% – fino a 11 giu 2023

Lifewit Borsa Frigo Grande 12 Lattine (8.5L) Borsa Portapranzo Isolante Borsa Termica Soft Cooler per Uomo e Donna, Nero In offerta a 17,99 € – invece di 22,99 €

sconto 22% – fino a 11 giu 2023

Lifewit 24L Borsa Termica Manutenzione di Freddo e Caldo per Uomo/Donna/Bambino Porta Pranzo Cibo Alimentazione per Campeggio Lavoro Scuola In offerta a 38,99 € – invece di 38,99 €

sconto 0% – fino a 11 giu 2023

Samsung TV QLED QE43Q60BAUXXC, Smart TV 43″ Serie Q60B, QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2 In offerta a 499,28 € – invece di 722,99 €

sconto 31% – fino a 17 giu 2023

Samsung TV Crystal UHD UE65BU8075UXXC, Smart TV 65″ Serie BU8075, Crystal UHD 4K, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2 In offerta a 749,28 € – invece di 999,00 €

sconto 25% – fino a 17 giu 2023

SAMSUNG Soundbar HW-Q60B/ZF bluetooth con subwoofer 3.1 canali 340W 2022, suono immersivo e ottimizzato, effetto cinema surround In offerta a 229,01 € – invece di 379,00 €

sconto 40% – fino a 17 giu 2023

Tronsmart Cassa Bluetooth Portatile, Esterno Wireless altoparlante per feste, Beat-driven Light Show, 50W stereo suono, batteria 8000mAh con Power Bank, impermeabile IPX6 In offerta a 73,08 € – invece di 85,99 €

sconto 15% – fino a 24 giu 2023

MICHELIN – Compressore D’Aria Mb5020 – Serbatoio da 50 Litri – Motore da 2 Hp – Pressione Massima 8 Bar – Portata D’Aria 170 L/Min – 10,2 M³/H, blue In offerta a 171,57 € – invece di 210,00 €

sconto 18% – fino a 17 giu 2023

Oclean X Pro Elite Sonic Mute Spazzolino elettrico 84.000 movimenti/min 4 modalità spazzole 32 livelli di intensità 35 giorni di durata della batteria IPX7 impermeabile 45 dB a basso rumore Grigio In offerta a 55,99 € – invece di 99,99 €

sconto 44% – fino a 24 giu 2023

Hisense RR220D4ERF Frigorifero Monoporta Comscomparto Congelatore, 164 L, Rosso In offerta a 230,99 € – invece di 319,00 €

sconto 28% – fino a 24 giu 2023

Hisense WDQA1014EVJM Lavasciuga 10+6 Kg, 1400 rpm, 15 Programmi automatici, Vapore, Motore Inverter, Classe Efficienza energetica D, Classe Efficienza Lavaggio A, Display LED, Programma Rapido In offerta a 549,00 € – invece di 659,00 €

sconto 17% – fino a 24 giu 2023

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).