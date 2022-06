Offerte Amazon 11 giugno fino al 69% su Apple, Hisense, Echo, LG, Honor

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Argento (5ª generazione)

In offerta a 1249,00 € – invece di 1389,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (5ª generazione)

In offerta a 1187,90 € – invece di 1329,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256GB) – Rosa

In offerta a 878,70 € – invece di 1059,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde

In offerta a 829,00 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPhone SE (128 GB) – Galassia (3a Generazione)

In offerta a 489,90 € – invece di 579,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular

In offerta a 409,00 € – invece di 469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro), Nero

In offerta a 27,99 € – invece di 55,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED65A16LA Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 939,10 € – invece di 2399,00 €

sconto 61% – fino a scadenza sconosciuta

Hisense 58″ UHD 4K 2022 58A6FG, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 400,00 € – invece di 400,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Nintendo Switch (Modello OLED), Blu Neon/Rosso Neon

In offerta a 334,05 € – invece di 349,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio

In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa – Ceruleo

In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

EasyULT Adattatore da USB C a USB 3.0 [4 Pezzi], Adattatore OTG, Conversione da Thunderbolt 3 a USB, Compatible per MacBook PRO 2021, MacBook Air 2020, Galaxy S8/LG e Altri Dispositivi USB C (Nero)

In offerta a 3,99 € – invece di 3,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Porta Cellulare Bici, ANVASKEU Porta Cellulare Moto, Staccabile & Universale ruotabile a 360 ° Telefono Moto Bici per iPhone 12/11 Pro Max/XS Max/XR,Samsung S10/S9/S8,Huawei, Smartphone

In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Hexagona Paris Donna – Collezione Pop – Giallo – in Nylon – 2 Bretelle 1 Maniglia Non Regolabile Mano – Zaino a Tracolla, 29,5 x h : 34 x P : 11,5 cm

In offerta a 22,51 € – invece di 22,51 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Pikile Zanzariera Elettrica, Lampada Antizanzare Impermeabile Alimentata Tramite USB 2000V con Anello per Appendere per Camera da Letto Soggiorno Cortile Giardino (Nero Traslucido)

In offerta a 30,99 € – invece di 32,99 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

JISZAT 14W 60㎡ UV Trappola per Insetti Antizanzare Lampada Anti-elettrica Elettrica Antizanzare, Assassino Elettrico per Insetti, 1500-1800V Efficace per Uccidere

In offerta a 29,59 € – invece di 36,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

JJ solution Anti Zanzare Interno, Antizanzare Giardino Elettrico, UV Zanzariera Elettrica Nessun Rumore, Antizanzare USB Ammazza Zanzare Lampada Repellente Esterno Interno per Cortile Campeggio

In offerta a 18,99 € – invece di 18,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

CONOPU Racchetta Zanzare Elettrica, 4000 Volt, 1200mAh USB Ricaricabile Antizanzare, Torcia Rimovibile, 3 Strati Protezione Maglia, Efficace Contro Le Mosche, Ideale per Interni ed Esterni, Nero

In offerta a 18,99 € – invece di 18,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Autan Junior Gel, per Bambini oltre 2 Anni, Insetto Repellente e Antizanzare, 1 Confezione da 100 ml, Senza Profumo, Dermatologicamente Testato

In offerta a 4,82 € – invece di 5,67 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Striscia LED RGBWW Intelligente meross 5M, Smart Strip Compatibile con HomeKit, Alexa e Google, Luce Nastro Luminoso WiFi con Bianco Caldo/Freddo, Multicolori per Festa, Bar, Scrivania Gaming, Natale

In offerta a 37,46 € – invece di 47,99 €

sconto 22% – fino a 24 giu 22

BONTEC Supporto Ergonomico Poggia Braccio, Supporto per Bracciolo da Scrivania,Supporto per Poggiapolsi Girevole(Nero), Allungabile e Regolabile, Materiale in Alluminio

In offerta a 26,34 € – invece di 33,99 €

sconto 23% – fino a 12 giu 22

Logitech Combo Touch – Grigio – Frau Centrale

In offerta a 149,96 € – invece di 223,80 €

sconto 33% – fino a 18 giu 22

Logitech G840 Tappetino Mouse Gaming XL in Tessuto – 3 mm di Spessore, Base Stabile in Gomma, Superficie Orientata alle Prestazioni, Edizione Ufficiale League of Legends

In offerta a 40,70 € – invece di 51,99 €

sconto 22% – fino a 19 giu 22

Beelink Mini PC Intel Processor J4125(up to 2.7GHz) GK Mini Windows 10, 8G LPDDR4/256G SSD Mini Computer,4K UHD,2.4G/5G Dual WiFi,BT4.0,Dual HDMI Ports,Gigabit Ethernet,Mini Desktop Computer

In offerta a 203,15 € – invece di 279,00 €

sconto 27% – fino a 12 giu 22

Beelink Mini PC GK Mini Intel Processor J4125(up to 2.7GHz) Windows 10, 8G DDR4/128G SSD Mini Computer,4K UHD,2.4G/5G Dual WiFi,BT4.0,Dual HDMI Ports,Gigabit Ethernet,Mini Desktop Computer

In offerta a 186,15 € – invece di 259,00 €

sconto 28% – fino a 12 giu 22

Tonor Sound Shield per Microfono con Isolamento Assorbente Mic Riflettore in Schiuma Fonoassorbente per Qualsiasi Microfono a Condensatore Recording Equipment Studio, Nero

In offerta a 29,74 € – invece di 50,99 €

sconto 42% – fino a 12 giu 22

TONOR USB Microfono di Registrazione a Condensatore per Computer Desktop per Laptop MAC o Windows Microfono Cardioide per Conversazione Studio di Registrazione YouTube Voice Over

In offerta a 59,49 € – invece di 100,99 €

sconto 41% – fino a 12 giu 22

Sabrent Cavo per Hard Drive SATA da USB 3.0 a SSD/2,5 Pollici [Ottimizzato per SSD, Supporto UASP SATA III] (EC-SSHD)

In offerta a 10,19 € – invece di 18,99 €

sconto 46% – fino a 12 giu 22

Sabrent Case USB 3.2 Tipo C Tool-Free per SSD M.2 NVMe PCIe e SATA (EC-SNVE)

In offerta a 27,19 € – invece di 49,99 €

sconto 46% – fino a 12 giu 22

HONOR Band 6 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Android iOS Smart Band, 1.47″ Schermo Durata della Batteria di 14 Giorni Impermeabile Smartwatch con Contapassi Cardiofrequenzimetro(Rosa)

In offerta a 42,41 € – invece di 79,00 €

sconto 46% – fino a 12 giu 22

Honor Smartwatch Magic Watch 2 42mm, 7 Giorni in Standby, con Cardiofrequenzimetro, modalità di Esercizio, GPS, Fitness Tracker Orologio, Sakura Gold

In offerta a 143,56 € – invece di 250,00 €

sconto 43% – fino a 12 giu 22

HONOR Smartwatch Magic Watch 2 46mm, 14 Giorni In Standby, con Cardiofrequenzimetro, Modalità Di Esercizio, GPS, Fitness Tracker Orologio, Marrone

In offerta a 132,51 € – invece di 235,00 €

sconto 44% – fino a 12 giu 22

Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa Integrato, AMOLED da 1,65″, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2

In offerta a 109,65 € – invece di 169,90 €

sconto 35% – fino a 12 giu 22

Amazfit GTS 2e Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 90 Modalità di Allenamento, 5 ATM Impermeabile, Durata della batteria di 14 giorni, Monitor del Sonno, Uomo, Donna

In offerta a 84,91 € – invece di 129,90 €

sconto 35% – fino a 12 giu 22

Reolink 2 Pezzi 5MP Telecamera PoE Esterno Dome Supporto Audio e Slot per Scheda Micro SD, Telecamera IP Esterno Impermeabile IP66 e Rilevamento Movimento, Visione Nottura IR 30m, RLC-520-5MP

In offerta a 98,59 € – invece di 115,99 €

sconto 15% – fino a 12 giu 22

Reolink 4MP Telecamera WiFi Esterno Batteria, Argus 3 PRO Camera Wi-Fi 2,4&5 GHz+Pannello Solare, Rilevamento Persone/Veicoli, Visione Notturna a Colori, Cloud, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa

In offerta a 118,99 € – invece di 168,99 €

sconto 30% – fino a 12 giu 22

Reolink Telecamera WiFi Esterno Senza Fili, 4MP Videocamera Sorveglianza Batteria Solare, Wi-Fi Dual-Band 2,4/5 GHz, Visione Notturna a Colori 2K, Impermeabile, Argus 3 PRO (Nero) con Pannello Solare

In offerta a 118,99 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino a 12 giu 22

Reolink 4G Telecamera Esterno 355°/140° PTZ Senza Fili Batteria Ricaricabile, Videocamera Impermeabile 1080P Visione Notturna, Rilevamento di PIR, Audio a 2 Vie, Time-Lapse, Go PT con Pannello Solare

In offerta a 269,99 € – invece di 348,99 €

sconto 23% – fino a 12 giu 22

NAITOKE Zaino Donna Borsa Tracolla Antifurto zaino pelle artificiale,A-0298Giallo – 1

In offerta a 19,54 € – invece di 30,99 €

sconto 37% – fino a 12 giu 22

NAITOKE Zainetto donna zaino alla moda in pelle artificiale antifurto borsa da scuola Borsa a Tracolla Zaino Casual,0297caffè

In offerta a 22,94 € – invece di 30,99 €

sconto 26% – fino a 12 giu 22

Moulinex HF80CBK Companion XL Robot da Cucina Multifunzione, 1500 W, 3L, da 30 a 150 °C, 12 Programmi Automatici e Modalità Manuale, 6 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l?App

In offerta a 614,96 € – invece di 699,99 €

sconto 12% – fino a 11 lug 22

Cecotec forno a convezione da tavolo Bake&Toast 650 Gyro. 1500 W, 30 litri, 5 modalità, temperatura fino a 230ºC, timer 60 minuti

In offerta a 73,90 € – invece di 99,90 €

sconto 26% – fino a 27 giu 22

Laica PS7002 Smart Bilancia Pesapersone Elettronica, iOS 10+/Android 6.0+

In offerta a 24,80 € – invece di 39,90 €

sconto 38% – fino a 11 giu 22

OMRON HN289 Bilancia, Blu Oceano

In offerta a 16,10 € – invece di 30,99 €

sconto 48% – fino a 11 giu 22

Oral-B Teen Spazzolino Elettrico, Delicato sulle Gengive, Azione Sbiancante, con Timer Professionale, 2 Testine, Batteria Litio, Idea Regalo, Color Nero

In offerta a 37,20 € – invece di 78,36 €

sconto 53% – fino a 11 giu 22

Oral-B iO 7 Go Electric Spazzolini Elettrici Ricaricabili, 2 Spazzolini Nero e Bianco, con Tecnologia Magnetica, Display in Bianco e Nero, 2 Testine, 1 Custodia da Viaggio Premium

In offerta a 249,90 € – invece di 279,99 €

sconto 11% – fino a 11 giu 22

Idropulsore Dentale SoWash | Travel | Si Collega al Rubinetto | Irrigatore Dentale Senza Batterie e Elettricità | con Adattatore Viaggio Addy + Test.Vortice con 3 Getti Convergenti | Prodotto Italiano

In offerta a 34,00 € – invece di 39,95 €

sconto 15% – fino a 11 giu 22

Peradix Piscina Salvagente per Bambini con Tettuccio Parasole Mutandina e Patch di Riparazione Baby Nuoto Anello Salvagente Regolabile Barca Gonfiabile Anello(Balena Blu)

In offerta a 23,99 € – invece di 35,99 €

sconto 33% – fino a 13 giu 22

Bosch Professional Sistema 18V Sega universale a batteria GSA 18V-LI C (1 batteria 5.0 Ah GBA 18V, caricabatterie rapido GAL 18V-40, 10 lama sega universale, L-BOXX 136) – Amazon Exclusive Set

In offerta a 253,99 € – invece di 313,89 €

sconto 19% – fino a 10 giu 22

Bosch Pompa sommersa a batteria GardenPump 18 (senza batteria, sistema da 18 Volt, confezione in cartone)

In offerta a 76,99 € – invece di 102,99 €

sconto 25% – fino a 10 giu 22

Bosch 06008A9000 AFS 23-37 Decespugliatore, 950 W, Lama A Tre Taglienti, Nero Verde

In offerta a 104,99 € – invece di 154,90 €

sconto 32% – fino a 10 giu 22

Bosch Home and Garden Tagliabordi a batteria UniversalGrassCut 18V-26 (senza batteria, sistema a 18 Volt, ? taglio: 26 cm, impugnature regolabili, in scatola di cartone)

In offerta a 106,99 € – invece di 124,99 €

sconto 14% – fino a 10 giu 22

Bosch Microsega a batteria NanoBlade AdvancedCut 18, senza batteria, tecnologia NanoBlade, sistema da 18 Volt, in confezione di cartone

In offerta a 106,99 € – invece di 164,99 €

sconto 35% – fino a 10 giu 22

Bosch Professional 06019C6200 Aspiratore a Batteria GAS 18V-1 System, Batterie e Caricabatteria non Inclusi, Tubo di Aspirazione, Capacità di Conservazione 1 l, 18 volts, Blu

In offerta a 63,99 € – invece di 111,32 €

sconto 43% – fino a 10 giu 22

Bosch Professional Distanziometro laser GLM 500 (raggio d?azione: 0,05 m – 50 m, campo d?inclinazione: 0 – 360°, precisione di misurazione: ± 1,5 mm, 2 pile a stilo AAA, confezione in cartone)

In offerta a 99,99 € – invece di 193,98 €

sconto 48% – fino a 10 giu 22

Bosch Professional 18V System Caricabatteria multiplo GAL 18V6-8 (Corrente di carica della batteria: 8A, senza batteria, incl. adattatore L-BOXX, in cartone)

In offerta a 89,99 € – invece di 209,93 €

sconto 57% – fino a 10 giu 22

Bosch Professional 17 pz. Sega a tazza HSS bimetallica Set (di vari materiali, Ø 20?74 mm, accessorio trapani)

In offerta a 75,99 € – invece di 241,56 €

sconto 69% – fino a 10 giu 22

Bosch Distanziometro laser Zamo Set (3a generazione, campo di misura: 0,15 ? 20,00 m, confezione in cartone) – Edizione Amazon

In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino a 10 giu 22

Bosch Livella laser Set UniversalLevel 360 Flexi laser verde, raggio d’azione: fino a 24 m, precisione: ± 0,4 mm/m, autolivellamento: fino a ± 4°, supporto universale MM 3 – Edizione Amazon

In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino a 10 giu 22

Bosch 6036630 Livella Laser Verde, Treppiede e Morsetto, Raggio d’azione Fino a 24 m, Precisione:± 0,4 mm/m, Autolivellamento:Fino a ± 4°, 4xAA, Confezione Cartone

In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 10 giu 22

Bosch Sega a catena UniversalChain 40 (1800 W, peso contenuto: 4,3 kg, velocità catena: 12 m/s, con olio per motosega incluso, confezione in cartone) – Edizione Amazon

In offerta a 108,99 € – invece di 119,99 €

sconto 9% – fino a 10 giu 22

Bosch Professional Wall Scanner D-tect 200 C (2 batterie 12 V, rilevamento di cavi non/sotto tensione, metallo, tubi di plastica, montanti in legno e cavità, USB-C?) – Amazon Exclusive Set

In offerta a 605,99 € – invece di 748,99 €

sconto 19% – fino a 10 giu 22

Bosch Home and Garden Tagliasiepi a batteria UniversalHedgeCut 18V-50 (senza batteria, sistema da 18 Volt, lunghezza lama 50 cm, con guanti da giardinaggio XL inclusi, in confezione di cartone)

In offerta a 102,30 € – invece di 114,99 €

sconto 11% – fino a 10 giu 22

Bosch Home and Garden Set forbici per erba a batteria Isio (3,6 Volt, lunghezza lama 12 cm, spessore di taglio 8 mm, con guanti da giardinaggio XL inclusi, confezione con custodia morbida)

In offerta a 63,99 € – invece di 74,99 €

sconto 15% – fino a 10 giu 22

Bosch Home and Garden Universal Aquatak Idropulitrice, 1900 W, 135 bar, 44.6×37.5×36.5 Cm, Nero Verde

In offerta a 124,99 € – invece di 189,90 €

sconto 34% – fino a 10 giu 22

