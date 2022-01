Offerte Amazon 16 gennaio fino al 36% su Apple, Knog, Bose, Corsair, Eve, SteelSeries

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 389,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (512GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1060,57 € – invece di 1289,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 884,28 € – invece di 939,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Rosa In offerta a 1566,00 € – invece di 1719,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32UN650 Monitor 32″ UltraHD 4K LED IPS HDR, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, 1 Miliardo di Colori, Audio Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Bianco In offerta a 474,32 € – invece di 589,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Eve Cam – Videocamera sicura per interni, privacy al 100%, funzione di Video sicuro di HomeKit, notifiche su iPhone/iPad/Apple Watch, sensore di movimento, microfono e altoparlante In offerta a 103,99 € – invece di 149,95 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

SteelSeries Nimbus+, Controller di Gioco Wireless, Ricaricabile, per iPhone/iPad/iPod/Apple TV, Macintosh In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Corsair VOID ELITE USB Cuffie Gaming per PC, con Microfono Omnidirezionale Ottimizzato Audio 7.1, Personalizzabili Illuminazione, Microfibra Tessuto Padiglioni, Bianco In offerta a 56,09 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 128 GB, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 26,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Durable 574858 – Mouse Pad Ergotop With Gel, Tappetino per Mouse, Poggiapolso Ergonomico in Gel, Superficie in Tessuto, Antiscivolo, 230 x 26 x 260 mm, Carbone In offerta a 4,89 € – invece di 12,79 €

sconto 62% – fino a scadenza sconosciuta

Bose SoundLink Color II Diffusore Bluetooth 4.2, resistente all’acqua, NFC, Nero In offerta a 89,99 € – invece di 139,95 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon – Adattatore Ethernet per Fire TV In offerta a 14,24 € – invece di 14,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Fritz! repeater 1200 – wi-fi range extender 20002886 In offerta a 59,99 € – invece di 69,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

FRITZ!Box 7530 AX Wi-Fi 6 – dual-band – Modem incorporato per ADSL/Fibr In offerta a 162,89 € – invece di 179,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1, Display LCD 3.7 cm, Stampa da Mobile, Riduci i Costi del 90%, Flaconi di Inchiostro ad Alto Rendimento In offerta a 219,90 € – invece di 299,00 €

sconto 26% – fino a B07PXRDJS8

Samsonite GuardIT 2.0 – Zaino Porta PC, 15.6 Pollici (44 cm – 22.5 L), Nero (Black) In offerta a 39,99 € – invece di 69,00 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Knog 12144 Supporto da biciletta per torcia elettrica In offerta a 30,98 € – invece di 39,19 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).