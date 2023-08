Offerte Amazon 17 agosto fino al 47% su Apple, Xiaomi, Anker, Microsoft, XGIMI, Meross

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 779,00 € – invece di 959,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 654,90 € – invece di 899,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale

In offerta a 1398,99 € – invece di 1699,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB SSD, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte, tastiera QWERTY italiana

In offerta a 1388,99 € – invece di 1699,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1669,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1465,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1168,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 949,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 833,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1149,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop nero/grigio – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 939,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti

In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione)

In offerta a 654,89 € – invece di 789,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione)

In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 859,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 114 € – invece di 135,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Xiaomi Redmi Note 11 – Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT + 2 anni garanzia) Alexa mani libere

In offerta a 144,00 € – invece di 249,90 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi 12C 4GB+128GB Graphite Gray Sbloccato Senza Branding

In offerta a 100,00 € – invece di 104,83 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

45W Caricatore USB C, INIU Doppio USB C Caricabatterie, GaN Tech Alimentatore USB C Super Fast Charging 45W per Samsung Galaxy S23 Ultra S22+ S21 S8, iPhone 14 13 Pro Max iPad Macbook Air, Steam Deck

In offerta a 10,80 € – invece di 19,33 €

sconto 44% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

INIU 3 in 1 Caricatore Wireless Stazione, 15W Ricarica Wireless Charger Stand Indicatore Adattivo Supporto Telefono per iPhone 14/12/13/11/Pro/Max/XS/XR/X/Mini AirPods Apple Watch 8/7/6/5/4/3/2/1/Pro

In offerta a 22,50 € – invece di 31,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Glangeh Porta Cellulare Auto, [2023 Upgrated Clip] Supporto Telefono Auto per Presa D’aria Dell’Auto, 360°di Rotazione Porta Telefono Macchina Universale Compatibile con iPhone/Samsung/Xiaomi

In offerta a 12,99 € – invece di 15,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Powerbank 5.000mAh, 621 mini Power Bank, kleiner tragbare Handyakku, MFi-zertifizierte Lightning Ladegerät 12W, kompatibel mit iPhone 14/14 Pro/14 Plus/14 Pro Max, iPhone 13 und 12 Serie

In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Power Bank, INIU Ultra Sottile & Leggero Powerbank 10000mAh Doppia Uscita 3A ad Alta Velocità, Porta USB C da Esterno Caricatore Portatile di Torcia per iPhone 14 13 12 Pro Max X 8 Samsung Huawei iPad

In offerta a 19,99 € – invece di 26,98 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Anker PowerLine III Flow, cavo USB-C-Lightning [certificato MFi] iPhone 12 Pro Max/12/11 Pro/X/XS/XR/8 Plus, AirPods Pro, (180cm), Power Delivery, gel silice, Nero mezzanotte

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft 365 Personal – 1 persona- Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi – codice digitale

In offerta a 55,28 € – invece di 69,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

XGIMI Horizon Proiettore Supporta 4K Full HD 200” Home Theater 2200 ANSI Lumen Android TV™10.0 Google Assistant 3D Videoproiettore 3_5_mm_audio Harman/Kardon Altoparlante

In offerta a 849,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 23% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

XGIMI Horizon Pro 4K Videoproiettore,Proiettore Nativo 4k WiFi, Android TV 10.0, 2200 ANSI lumen, Google Assistant 3D Videoproiettore Harman/Kardon Altoparlante TV Box / PS4 / Smartphone

In offerta a 1399,00 € – invece di 1899,00 €

sconto 26% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

XGIMI Elfin Mini proiettore portatile ultra compatto 1080P, 800 ANSI lumen, ingresso 4K supportato per film e giochi, Android TV 10.0, altoparlanti Harman Kardon, Keystone automatico

In offerta a 549,00 € – invece di 649,00 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Aqara Sensore di Movimento P1(Versione Aggiornata), Richiede Aqara Hub, Durata Della Batteria di 5 Anni, Timeout di Rilevamento Configurabile, Sistema di Allarme, Compatibile con HomeKit, Alexa, IFTTT

In offerta a 16,90 € – invece di 28,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Meross Sensore di Perdite d’Acqua con Apple HomeKit, Richieda meross Hub, Domotica Intelligente e Rilevatore Allagamenti per Sistema di Allarme, Sensore Acqua per Cucina, Bagno, Seminterrato

In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Telecamera di Sorveglianza Intelligente per Interni, WIFI, Rilevazione di Movimento, Visione Notturna, Nessun Abbonamento, NSC01-EU [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 119,99 € – invece di 166,98 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Blink Outdoor, telecamera di sicurezza in HD, senza fili, 3 videocamere + Blink Video Doorbell, Audio bidirezionale, video HD, con integrazione Alexa

In offerta a 169,99 € – invece di 319,98 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200)

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo C500 Telecamera WiFi Esterno FHD 1080P, 360° Visuale, Telecamera IP di Sorveglianza, Visione Notturna, Sensore di Movimento, Impermeabile IP65, Audio Bidirezionale,Compatibile con Alexa

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

