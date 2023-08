Offerte Amazon 14 agosto fino al 60% su Apple, Xiaomi, Samsung, SanDisk, Kingston, JBL, Eastpak

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 779,00 € – invece di 959,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1669,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1465,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1168,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 949,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 833,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1149,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop nero/grigio – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 939,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 859,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag

In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 114 € – invece di 135,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Apple AirTag

In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi F2 32″ Smart Fire TV 71 cm (LED HD, HDR10, Cornice metallica, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI, Bluetooth, USB, Triplo Tuner, Dolby Audio e DTS, Telecomando a 360°) [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 189,99 € – invece di 209,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A14 Smartphone Android, Display LCD FHD+ 6.6″, 4GB RAM, 128GB Memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Black [Versione italiana]

In offerta a 146,00 € – invece di 229,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 256 GB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 150 MB/s, prestazioni dell’app A1, Classe 10, U1

In offerta a 22,30 € – invece di 41,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/128GB – con cappuccio removibile (Nero + Rosso)

In offerta a 8,39 € – invece di 15,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 256 GB Extreme PRO scheda microSDXC + adattatore SD + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, prestazioni app A2, UHS-I, Classe 10, U3, V30

In offerta a 36,75 € – invece di 91,78 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung 870 QVO 1 TB SATA 2.5 Inch Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-77Q1T0), Black

In offerta a 59,90 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Scheda di memoria Evo plus 256 GB microSD SDXC U3 classe 10 A2 130 MB/S con adattatore versione 2021 (MB-MC256KA/EU)

In offerta a 21,29 € – invece di 22,49 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL Tune 510BT Cuffie On Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole, Microfono Integrato, Connessione Multipoint e ad Assistente Vocale, fino a 40 Ore di Autonomia e Ricarica Veloce, Nero

In offerta a 31,89 € – invece di 49,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics Cavo prolunga USB 3.0 A maschio/A femmina (2 m),Nero

In offerta a 4,73 € – invece di 4,73 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Luce Solare con Sensore di Movimento [228LED/3Modes] Luci Solari da Esterno con Telecomando, IP65 Impermeabile Lampade Solari con Estensore da 5M Giardino Garage [1 Pezzi ] [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 17,93 € – invece di 35,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HYMZP Lampada da Tavolo Senza Fili,5000mAh Ricaricabile LED Eye-Protect 3 Modalità di Colore, Dimmerabile, Lampada in metallo, per Sala da Pranzo,Camera da Letto,All’aperto (Corten) [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 37,99 € – invece di 46,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EASTPAK Padded Pak’r Zaino, 40 cm, 24 L, Nero

In offerta a 26,40 € – invece di 29,40 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nespresso Inissia EN80.B, Macchina da caffè di De’Longhi, Sistema Capsule Nespresso, Serbatoio acqua 0.7L, Nero

In offerta a 77,90 € – invece di 99,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Giostyle Borsa Termica Vertical Fiesta, Capacità 25 lt

In offerta a 6,90 € – invece di 10,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

De’Longhi EC260.BK Macchina da Caffè per Espresso e Cappuccino, Per Polvere di Caffè o in Cialde E.S.E., Sistema Latte Manuale, Facile da usare, Serbatoio Estraibile da 1.1 L, Caldaia acciaio inox

In offerta a 99,99 € – invece di 179,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Perlegear Supporto da Parete per TV da 26 a 60 Pollici, Staffa TV con Braccio Girevole ed Estendibile, Max VESA 400×400, Supporto Ultra Resistente 45 kg – PGMFK6 [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 28,04 € – invece di 41,98 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Olimpia Splendid OS-C/SAALH14EIA Aryal S2 E Dual Inverter 14 (9.000 + 12.000 btu/h), Dual split, Gas R32, Classe di efficienza A++/A+, Kit Wi-Fi incluso, Pure System [Classe di efficienza energetica A++]

In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

VARTA Pile AA, confezione da 40, Power on Demand, Alcaline, 1,5V, confezione in imballaggio ecologico, per accessori computer, dispositivi Smart Home, Made in Germany [Esclusivo su Amazon]

In offerta a 16,06 € – invece di 18,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).