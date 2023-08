Offerte Amazon 16 agosto fino al 50% su Apple, WD, Baseus, Bluetti, Netatmo, TP-Link

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 779,00 € – invece di 959,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD)

In offerta a 654,90 € – invece di 899,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1669,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1465,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1168,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 949,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 833,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1149,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop nero/grigio – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 939,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 859,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 114 € – invece di 135,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

WD 2 TB Elements Portable External Hard Drive – USB 3.0, Black

In offerta a 65,10 € – invece di 120,00 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Cinati Supporto Smartphone per cruscotto Auto in Silicone antiscivolo, per iPhone 11 Pro Max XS Max X XR 8 /Samsung Galaxy/Huawei/One Plus/Sony /GPS/Xiaomi

In offerta a 13,71 € – invece di 15,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Grefay Supporto Telefono Moto 1S Sgancio Rapido Porta Cellulare Moto Anti Shake Porta Telefono Moto Specchio per 3.5-7.0 Pollici Smartphone per con Ruotabile a 360°

In offerta a 17,99 € – invece di 19,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ORSEN Tavoletta Grafica da Scrittura LCD da 8.5 Pollici, Lavagna per Bambini Lavagnetta Cancellabile Giocattolo per 2 3 4 5 6 7 anni Regali di Compleanno per Ragazzi, Verde

In offerta a 17,99 € – invece di 26,99 €

sconto 33% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ARZOPA Monitor portatile, monitor portatile 15,6 pollici, 1920×1080 FHD, schermo mobile esterno IPS con HDMI [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 99,99 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Caricatore USB C Rapido 100W, GAN Alimentatore Multiplo Type C con 1 presa AC+4 Porte, Caricabatterie Tipo C per iPhone 14 Pro/13/12, MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S23 Ultra/S22, Xiaomi

In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Completamente Automatico Caricabatterie/manutentore per Auto, Moto, ATV, Camper, Powersports, Barca e Altro Ancora. Intelligente, Compatto ed Ecologico

In offerta a 23,50 € – invece di 26,50 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB3A, 268Wh LiFePO4 Batteria Backup 600W (1200W Picco) AC Uscita, Ricarica da 0-80% in 30 Minuti, Generatore Solare per Campeggio (Pannello Solare Opzionale)

In offerta a 279,00 € – invece di 329,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Centrale Elettrica Portatile EcoFlow DELTA 2 con capacità espandibile da 1 a 3 kWh, batteria LFP, ricarica rapida, generatore solare per alimentazione domestica di emergenza, campeggio e camper

In offerta a 899,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Blukar Lampada Frontale LED, Super Luminosa 2000 Lumen Torcia Frontale USB Ricaricabile con Sensore Movimento,8 Modalità di Illuminazione, IPX5 Impermeabile Lampade da Testa per Campeggio/Corsa/Pesca [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 9,97 € – invece di 14,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Telecamera di sorveglianza interna intelligente, WIFI, rilevamento del movimento, visione notturna, nessun abbonamento, NSC01-EU (benvenuto) [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 166,98 € – invece di 199,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Valvola Termostatica Wifi Intelligente, Multicolore, 8 x 5.8 x 5.8 cm; 190 grammi

In offerta a 68,99 € – invece di 89,90 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart Wi-Fi 5m, Controllo Vocale Compatibile con Alexa e Google Assistant, Sync-to-Music, Luci LED per Casa, Bar, Festa, Accorciabile e Controllo dall’APP

In offerta a 17,99 € – invece di 29,99 €

sconto 40% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo L510E Lampadina Wi-Fi E27 Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 Lumen, 8.7W, Dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Giallo Caldo, Controllo da Remoto, Confezione da 4 Pezzi, Bianco [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 29,99 € – invece di 35,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

EASTPAK Orbit Zaino Casual, Taglia Unica

In offerta a 20,70 € – invece di 31,50 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

