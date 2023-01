Offerte Amazon 2 gennaio fino al 65% su Apple, LG, Huawei, Kingston, Xiaomi, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple AirPods Pro (seconda generazione) In offerta a 269,00 € – invece di 299,00 €

sconto 10% – fino a data sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2499,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 12% – fino a data sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2.073,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1708,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 100,16 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 705,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 139,00 € – invece di 159,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 263,00 € – invece di 349,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI MateView SE Monitor, 23,8 pollici, rotazione verticale, IPS, gamma cromatica P3 di livello cinematografico, 75 Hz, HDR, modalità eBook, HDMI, DP, VESA, estensione garanzia di 6 mesi, 53060702

In offerta a 149,90 € – invece di 199,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/64GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 64 GB

In offerta a 6,99 € – invece di 9,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5″ SATA Rev 3.0, 480GB – SA400S37/480G

In offerta a 32,00 € – invece di 35,90 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme 1TB Portable NVMe SSD, USB-C, up to 1050MB/s Read and 1000MB/s Write Speed, Water and Dust-Resistant, Black

In offerta a 132,15 € – invece di 241,87 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, Luce Led Integrata e Accessori, Porta Type-C, Cinque Modalità di Gonfiaggio, Versione Italiana, Batterie Interne al Litio, Nero, Versione Italiana

In offerta a 49,90 € – invece di 49,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Goodyear God8012 Ultra Grip Catene Da Neve Tessile L, Set Di 2 Pezzi, 8 x 22 x 38 cm; 740 grammi

In offerta a 51,89 € – invece di 57,48 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

WD-40 Prodotto Multifunzione Lubrificante Spray Con Sistema Doppia Posizione, 500 ml, Bianco

In offerta a 9,60 € – invece di 11,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

HotGen test,Scatola da 5 confezionati singolarmente ESSENN S.R.L.

In offerta a 14,99 € – invece di 17,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

MASCHERINE FFP2- CERTIFICATE CE MADE IN ITALY- EFFICACIA DI FILTRARE I BATTERI (BFE) SUPERIORE AL 95% – SIGILLATE SINGOLARMENTE- BIANCHE O NERE- CONFEZIONE DA 50 PEZZI (BIANCO)

In offerta a 9,95 € – invece di 12,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Pic Solution Vedoeco Termometro con Lente 10 ml

In offerta a 4,64 € – invece di 11,30 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

MC-200 PZ Copriscarpe monouso 3,2 GR,Calzari usa e getta (40 X 15) in CPE Resistente e Impermeabile per interni ed esterni, palestra, piscina. Salva scarpe usa e getta

In offerta a 14,90 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Sacchetti per bisogni dei cani, con dispenser e clip per guinzaglio,300 unità

In offerta a 5,70 € – invece di 6,33 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Regina Cartacamomilla Carta Igienica, 4 Rotoli

In offerta a 2,75 € – invece di 3,23 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

PHILIPS Hue White and Color Ambiance Striscia LED, Kit base, 2 m, Bluetooh, Hue Bridge Incluso

In offerta a 109,99 € – invece di 149,98 €

sconto 27% – fino a 8 gen 23

Philips Hue White Lampadina Smart, 15.5 W equivalente a 100 W, con Bluetooth, Luce Bianca Calda, Attacco E27

In offerta a 19,99 € – invece di 24,90 €

sconto 20% – fino a 8 gen 23

Philips Faretto LED, 6 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda, non dimmerabile

In offerta a 14,98 € – invece di 14,98 €

sconto 0% – fino a 8 gen 23

Philips Lampadine Led, Warm White Goccia, E27, 13W Equivalenti A 100W, 2700K, 6 Pezzi

In offerta a 20,65 € – invece di 59,94 €

sconto 66% – fino a 8 gen 23

Philips Faretto LED, 10 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda, non dimmerabile

In offerta a 25,99 € – invece di 25,99 €

sconto 0% – fino a 8 gen 23

Philips Lighting Lampada da Parete Creek, per Esterno, Lanterna Down, Attacco E27, Alluminio, Nero

In offerta a 19,99 € – invece di 30,55 €

sconto 35% – fino a 8 gen 23

AKASO Brave 7 LE Action Cam 4K 30FPS 20MP WiFi, Fotocamera Subacquea 40M con Touch Screen IPX7, Videocamera Stabilizzatore EIS 2.0 con Doppio Schermo e Telecomando per Nuoto, Surf e Immersioni

In offerta a 169,99 € – invece di 209,99 €

sconto 19% – fino a 8 gen 23

AKASO Action Cam, Native 4K WiFi EIS 40M Touch Screen,Telecomando,Custodia Impermeabi,Kit di Accessori di Montaggio(V50 X)

In offerta a 119,99 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino a 8 gen 23

AKASO Action Cam 4K 30FPS, WiFi 20MP Fotocamera Subacquea, Videocamera Stabilizzata Caricabatterie con 2 Batterie, Angolo di 170°, Telecomando 2.4G, Accesorios Multiples per Bicicletta Casco (EK7000)

In offerta a 75,99 € – invece di 99,99 €

sconto 24% – fino a 8 gen 23

AKASO Action Cam 4K 30FPS Impermeabile, WiFi Fotocamera Subacquea Stabilizzata Doppio Display 20MP, Action Camera Controllo Vocale 170° Grandangolare 2x1350mAh Batterie e Kits di Accessori (Brave 7)

In offerta a 189,99 € – invece di 229,99 €

sconto 17% – fino a 8 gen 23

Baseus Caricatore USB C rapido 65 W, PD GaN3 Fast Wall Charger Block, 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica con cavo 5ft AC per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 8 gen 23

Baseus Caricatore USB C rapido 100 W, PD Alimentazione USB C con GaN II Tech 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy Nero

In offerta a 61,99 € – invece di 69,99 €

sconto 11% – fino a 8 gen 23

Baseus Caricabatterie da 65 W, Power Delivery con GaN Tech, caricatore USB con cavo di ricarica rapido USB C 100 W, adattatore per iPhone, iPad, Macbook, Galaxy, Huawei, Lenovo, Switch e Altro, (nero)

In offerta a 41,99 € – invece di 46,99 €

sconto 11% – fino a 8 gen 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).