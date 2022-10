Offerte Amazon 21 ottobre fino al 52% su Apple, Acer, Oral-B, Reolink, Huawei

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – viola (6ª generazione)

In offerta a 632,66 € – invece di 859,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale

In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1999,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro

In offerta a 1299,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD)

In offerta a 899,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione)

In offerta a 729,00 € – invece di 859,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – galassia (6ª generazione)

In offerta a 512,52 € – invece di 659,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Portachiavi AirTag in pelle – Limone scuro

In offerta a 39,00 € – invece di 49,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione)

In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4

In offerta a 110,00 € – invece di 129,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Magic Mouse

In offerta a 73,99 € – invece di 85,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White

In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Plus – Mezzanotte ​​​​​​​

In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Pro Max – Mezzanotte ​​​​​​​

In offerta a 58,99 € – invece di 69,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro), Deep Navy

In offerta a 37,88 € – invece di 59,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Laccetto AirTag in pelle – (PRODUCT) RED

In offerta a 33,99 € – invece di 55,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 11S – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera professionale 108MP, 5000mAh, Graphite Grey (versione IT + 2 anni di garanzia)

In offerta a 210,00 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Google Pixel 7 Pro – Smartphone 5G Android sbloccato con teleobiettivo, grandangolo e batteria che dura 24 ore – 128GB, Grigio verde

In offerta a 899,00 € – invece di 899,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Google Pixel 7 – Smartphone Android 5G sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore, 128GB – Bianco ghiaccio

In offerta a 649,00 € – invece di 649,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue

In offerta a 69,99 € – invece di 69,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite

In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-77Q1T0BW 870 QVO SSD Interno, 1 TB, SATA, 2.5″

In offerta a 76,99 € – invece di 82,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WH-CH510 – Cuffie wireless on-ear – Bluetooth – compatibili con Google Assistant e Siri – Batteria fino a 35 ore – Ricarica Rapida (10 min. per 90 min. di riproduzione) – Bianco

In offerta a 29,90 € – invece di 50,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3S – Mouse Wireless ad Alte Prestazioni, Scorrimento Ultraveloce, Ergo, 8K DPI, Tracciamento su Vetro, Clic Silenziosi, USB C, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome – Grigio scuro

In offerta a 100,00 € – invece di 134,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero

In offerta a 34,99 € – invece di 46,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

SPGUARD 2 Pezzi Custodie per Apple Watch Ultra 49mm,PC Rigido HD Custodia Protettiva Compatibile Apple Watch Ultra【Senza Pellicola temperata】 Case Protettiva per Apple Watch

In offerta a 8,39 € – invece di 12,88 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO6 Nero Con Custodia Da Viaggio

In offerta a 119,99 € – invece di 249,99 €

sconto 52% – fino a scadenza sconosciuta

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3000 Nero, 2 Testine Ricambio, 1 Spazzolino

In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Presa Universale da Viaggio con 4 Porte USB 3.0 e 1 Interfaccia Type-C Adattore Adattatore per apparecchiature da 2000 W per AC da Parete Internazionale per Tutto Il Mondo Spina 8 Pin Presa AC

In offerta a 25,48 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

EDISION NANO T265+ Decoder DVB-T2 HD Dongle Ricevitore Digitale Terrestre, Full HD, DVB-T2, H265 HEVC, 10 Bit, FTA, USB, HDMI, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10, Nero

In offerta a 29,50 € – invece di 32,90 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 2400 International , ripetitore/estensore segnale Wi-Fi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Rete Mesh, 1x Gigabit-LAN, WPS, interfaccia in italiano

In offerta a 83,90 € – invece di 109,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano

In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO Enco X2 Auricolari True Wireless, Qualità by Dynaudio, Bluetooth 5.2, Ricarica Wireless, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, 40h di Autonomia, Android e iOS, [Versione Italiana], Bianchi

In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 30 ott 22

OPPO Enco Free2i, Auricolari True Wireless, Bluetooth5.2, Controlli Touch, Cancellazione del rumore AI 42dB, 30h di Autonomia, Android e iOS, IP54, [Versione Italiana], Colore Bianco

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 30 ott 22

Acer Aspire 1 A114-33-C7WB PC Portatile, Notebook, Processore Intel Celeron N4500, Ram 4 GB DDR4, 128 GB eMMC, Display 14″ IPS FHD, Scheda Grafica Intel UHD, Microsoft 365, Windows 11 Home in S mode

In offerta a 289,00 € – invece di 369,00 €

sconto 22% – fino a 1 nov 22

Acer Aspire 3 A315-58-36BT PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i3-1115G4, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED, Intel UHD, Windows 11 Home in S mode, Silver

In offerta a 399,00 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino a 1 nov 22

Acer Aspire 3 A315-58-56LW PC Portatile, Notebook con Processore Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Silver

In offerta a 529,00 € – invece di 699,00 €

sconto 24% – fino a 1 nov 22

Acer Aspire 5 A515-56-5734 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home

In offerta a 549,00 € – invece di 749,00 €

sconto 27% – fino a 1 nov 22

Acer Swift 3 SF314-511-714H PC Portatile, Notebook, Intel Core i7-1165G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14″ FHD IPS LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Silver

In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a 1 nov 22

Acer Aspire 7 A715-51G-52MV Notebook Gaming, Processore Intel Core i5-1240P, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD IPS 144 Hz LCD, NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB, Windows 11 Home

In offerta a 849,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 23% – fino a 1 nov 22

Acer Nitro 5 AN515-57-75RQ Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-11800H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6″ FHD IPS 144 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4 GB, Windows 11 Home

In offerta a 1099,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 27% – fino a 1 nov 22

Reolink 4K PTZ Telecamera Esterna PoE con Faretti, Autotracking, 5X Zoom Ottico, 360°/90° Pan & Tilt, Audio Bidirezionale, Rilevamento di Persone/Veicoli,Visione Notturna a Colori, Time-Lapse,RLC-823A

In offerta a 251,99 € – invece di 315,99 €

sconto 20% – fino a 23 ott 22

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 16CH 3TB NVR e Otto 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK16-820D8-A

In offerta a 993,99 € – invece di 1219,99 €

sconto 19% – fino a 23 ott 22

Reolink 2 Pezzi 4K Telecamera PoE Esterno Dome con Rilevamento di Persone/Veicoli, Videosorveglianza con Time-Lapse, impermeabile IP66, Visione Nottura IR, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-820A

In offerta a 169,14 € – invece di 198,99 €

sconto 15% – fino a 23 ott 22

Reolink 5MP Telecamera Videosorveglianza Poe Esterno Autofocus con 4X Zoom Ottico, Telecamera IP Esterno Impermeabile IP66 con Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda SD, RLC-511-5MP

In offerta a 92,59 € – invece di 108,99 €

sconto 15% – fino a 23 ott 22

HUAWEI FreeBuds 4 Auricolari con Design Open-Fit Wireless Bluetooth, Adattatore AP52, Cancellazione del Rumore Attiva Ibrida, Triplo Microfono, Connessione Audio Intelligente, Silver Frost

In offerta a 89,90 € – invece di 129,00 €

sconto 30% – fino a 31 ott 22

HUAWEI Band 7 Orologio Smart, Design ultra-sottile, Monitoraggio SpO2 continuo, Autonomia 14 giorni, Notifiche, Monitoraggio della salute, sonno e stress 24h, 96 modalità di allenamento, 5ATM, Verde

In offerta a 44,90 € – invece di 59,90 €

sconto 25% – fino a 31 ott 22

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64″, 96 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Pomelo Red

In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a 31 ott 22

HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch, Display FullView da 1,74″, Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, +6 mesi estensione di garanzia, Midnight Black

In offerta a 119,90 € – invece di 149,90 €

sconto 20% – fino a 31 ott 22

HUAWEI Watch GT Runner Smartwatch Adattatore AP52, Programma di Allenamento Scientifico, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, GNSS Dual-Band 5 Sistemi, Mappatura Attività Fisica, AI Running Coach, Grigio

In offerta a 149,90 € – invece di 299,90 €

sconto 50% – fino a 31 ott 22

Huawei Watch GT 3 Smartwatch, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, Acciaio/Nero/Cinturino in Pelle Marrone, 46 mm

In offerta a 189,90 € – invece di 269,00 €

sconto 29% – fino a 31 ott 22

Huawei Watch GT 3 42 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, White Leather

In offerta a 189,90 € – invece di 249,00 €

sconto 24% – fino a 31 ott 22

Huawei Watch GT 3 46 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità di Allenamento, con Adattatore AP52, Black

In offerta a 179,90 € – invece di 249,00 €

sconto 28% – fino a 31 ott 22

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46 mm Smartwatch Orologio Uomo, Quadrante in Vetro Zaffiro, Monitoraggio della Salute 24h, SpO2, Durata Batteria 14 Giorni, 5ATM, GPS, Titanio + Cinturino

In offerta a 399,90 € – invece di 499,90 €

sconto 20% – fino a 31 ott 22

Ingersoll Rand, 2850MAX-6, Avvitatore ad impulsi con albero prolungato 1″ in linea

In offerta a 491,47 € – invece di 790,37 €

sconto 38% – fino a 29 ott 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).