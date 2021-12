Offerte Amazon 22 dicembre fino al 64% su Apple, Logitech, SanDisk, WD, Samsung, Xiaomi, Oppo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 446,00 € – invece di 469,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro Max (128GB) – Argento In offerta a 1234,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro) In offerta a 59,99 € – invece di 114,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook – Nero In offerta a 70,99 € – invece di 103,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 46,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Anywhere 3 Mouse Compatto, Wireless, Scroller Elettromagnetico, Ergonomico, Sensore 4000 DPI, Pulsanti Custom, USB-C, Bluetooth, Mac, iPad, Windows, Linux, Chrome, Nero In offerta a 54,99 € – invece di 92,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech G435 LIGHTSPEED Cuffie Gaming Wireless Bluetooth – Cuffie Over Ear Leggere, Microfoni Integrati, Batteria da 18 Ore, Compatibile con Dolby Atmos, PC, PS4, PS5, Smartphone – Nero In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 128 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 18,23 € – invece di 20,57 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 137,99 € – invece di 260,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 480 GB, Velocità di Lettura fino a 535 MB/s, 2,5″, Sata III In offerta a 54,70 € – invece di 57,60 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 49,85 € – invece di 136,99 €

sconto 64% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 128 GB, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 36,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30 In offerta a 20,49 € – invece di 36,06 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 34,21 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

WD 4TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 87,40 € – invece di 132,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/64GB USB 3.0, PenDrive, 64 GB, 1 Pezzo, Nero In offerta a 8,75 € – invece di 9,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V7S1T0 970 EVO Plus SSD Interno da 1 TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 127,40 € – invece di 137,61 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi 10 – Smartphone 4+64GB, Display 6,5” FHD+ 90Hz, MediaTek Helio G88, quad camera AI 50MP, 5000mAh, Sea Blue (Versione ITA + 2 anni garanzia) In offerta a 149,99 € – invece di 179,90 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43” FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Starry Black In offerta a 299,00 € – invece di 499,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO Find X3 Pro Smartphone 5G, Qualcomm 888, Display 6.7”QHD+AMOLED 120Hz, 4 Fotocamere 2*50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh, WiFi6, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C, [Versione Italiana], Black In offerta a 779,99 € – invece di 1149,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

realme 8i Smartphone, realme X processore MediaTeK Helio G96, Display ultra fluido a 120Hz da 6.6″, Tripla fotocamera con AI da 50MP, Grande batteria da 5000mAh, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Nero spaziale In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 modalità di Allenamento, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport In offerta a 84,99 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Acer EK240YCbif Monitor per PC, 23.8″, Display VA Full HD, 75 Hz, 5 ms, 16:9, FreeSync, VGA, HDMI 1.4, Lum 250 cd/m2, Audio Out, Cavo HDMI Incluso In offerta a 119,90 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 39,99 € – invece di 45,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce – Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google – Fino a 16h di autonomia, Bianco In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Beats Studio Buds – Auricolari bluetooth totalmente wireless con cancellazione del rumore – auricolari senza fili resistenti al sudore, compatibili con Apple e Android, Bluetooth di Classe 1 – Nero In offerta a 110,99 € – invece di 149,95 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WF-C500W – Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Bianco) In offerta a 60,00 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

DJI Air 2S Drone Quadcopter, Gimbal a 3 Assi con Fotocamera, Video 5.4K, Sensore CMOS 1”, Rilevamento Ostacoli in 4 Direzioni, 31 min di Volo, Trasmissione 12km FHD FCC, MasterShots, Grigio In offerta a 899,00 € – invece di 999,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Idee Regalo Natale Cappello Bluetooth – Regali Uomo Donna di Natale Originali Cappello Bluetooth 5.0 con Altoparlanti Stereo HD Microfono Incorporato, Ultra Morbidi Lavabili, Idee Regalo Uomo Donna In offerta a 14,39 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Trevi SICURO 10 Telefono Cellulare per Anziani con Tasti Grandi, Funzione SOS, Base di Ricarica, Slot SD fino a 16 GB, di facile utilizzo, Nero In offerta a 27,40 € – invece di 39,90 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Batterie AA ricaricabili, ad alta capacità, 2400 mAh (confezione da 12), pre-caricate In offerta a 15,31 € – invece di 17,52 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ! 2400 Ripetitore / estensore segnale WiFi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Bianco In offerta a 80,99 € – invece di 89,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 600 International, ripetitore/estensore segnale WiFi N fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), WPS, design compatto, interfaccia in italiano In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Honeywell Rilevatore autonomo di CO Home XC70-ESPT-A In offerta a 39,99 € – invece di 39,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

meross Valvola Termostato WiFi Elettrico Intelligente, riscaldamento a pavimento Smart Termostatica Ambiente Digitale per Termosifoni WiFi Compatibile con HomeKit, Alexa e Google, LED per Multi-Stanza In offerta a 55,99 € – invece di 70,99 €

sconto 21% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Terra LED Homekit Integrata, meross Piantana ad Angolo per Soggiorno, Compatibile con Siri, Alexa e Google Home, con Luminosità Regolabile, Collo di Cigno Girevole a 360° e Telecomando In offerta a 80,09 € – invece di 105,99 €

sconto 24% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

meross Valvola Termostatica Intelligente Wifi Con Hub, Smart Valvola Termostatica Ambiente per Termosifoni, Compatibile con HomeKit, Siri, Alexa e Google, 6 Adattatori, per il Controllo Multi-Stanza In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = 6WVX2ETQ – fino a scadenza sconosciuta

Caleffi – TESTINA TERMOSTATICA CALEFFI 200000 In offerta a 16,00 € – invece di 36,90 €

sconto 57% – fino a scadenza sconosciuta

Nemaxx rilevatore CO rilevatore di monossido di carbonio rilevatore di gas monossido di carbonio allarme- conforme la norma DIN EN50291 In offerta a 24,43 € – invece di 26,90 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Cacciavite Elettrico 6N.m, HYCHIKA Avvitatore Elettrico (Par max 6 N.m, 3.6 V, 2.0 Ah) Luce a LED come Chiave a Cricchetto, Caricatore Cavo CC, 20 PCS Accessori,per DIY, Assemblaggio Mobili In offerta a 23,99 € – invece di 23,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

YINSAN 120 in 1 Set Cacciaviti Precisione Magnetici Professionali, Kit Cacciavite di Riparazione Portatile per Orologio, Occhiali, iPhone, iPad, Smartphone, PC, Laptop, Tablet, Elettronica In offerta a 18,69 € – invece di 21,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart con Bluetooth Attacco E27 e un Bridge Hue per Controllo del Sistema In offerta a 89,99 € – invece di 97,40 €

sconto 8% – fino a 28 dic 21

Presa Wifi Italiana 16A 3680W Smart Plug Intelligente Spina Energy Monitor, Funzione Timer, APP Controllo, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT, 2 Pezzi meross In offerta a 24,51 € – invece di 30,99 €

sconto 21% – fino a 5 gen 22

Moneta Recy Set 3 padelle 20-24-28 In offerta a 45,69 € – invece di 67,99 €

sconto 33% – fino a 29 dic 21

Philips Lighting Mini Box UV-C per la Disinfezione di Oggetti, 4W, Bianco In offerta a 39,99 € – invece di 55,00 €

sconto 27% – fino a 28 dic 21

Philips Box UV-C per la Disinfezione di Oggetti, 135 W, Bianco In offerta a 119,99 € – invece di 179,99 €

sconto 33% – fino a 28 dic 21

Shark Aspirapolvere ION Robot, [RV1000SEU], Aspirapolvere Robotizzato, Base a Svuotamento Automatico, Anti Hair Wrap, Tappeti e Pavimenti Duri, App Wi-Fi, Peli di Animali In offerta a 279,99 € – invece di 499,99 €

sconto 44% – fino a 28 dic 21

Shark Anti Hair Wrap Scopa Elettrica con Filo con Flexology (HZ500EUT), Modello Pet, Oro Rosa In offerta a 199,99 € – invece di 289,99 €

sconto 31% – fino a 28 dic 21

Shark, Aspirapolvere Senza Fili [ICZ160EU] 50 Minuti di Autonomia, Duo Clean, Tecnologia Anti Air Wrap, Grigio In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino a 28 dic 21

Shark Anti Hair Wrap aspirapolvere senza filo con TruePet (ICZ260EUT), per peli di animali, con tecnologia Get Anywhere, doppia batteria In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino a 28 dic 21

Shark Scopa Elettrica senza Fili (IZ201EUT), con TruePet & Anti Hair Wrap, 40 Minuti, Accessorio per Peli di Animali, Batteria Singola, Turchese In offerta a 279,99 € – invece di 379,99 €

sconto 26% – fino a 28 dic 21

Shark AI Robot RV2001EU Aspirapolvere robotizzato, Anti Hair Wrap, Tappeti e pavimenti duri, App Wi-Fi, Peli di animali In offerta a 299,99 € – invece di 449,99 €

sconto 33% – fino a 28 dic 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).