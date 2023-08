Offerte Amazon 23 agosto fino al 51% su Apple, Belkin, AVM, Shure, Wacom, Jabra, Nanoleaf, Netgear, Sony

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 849,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1668,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1464,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1289,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 959,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 998,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 319,00 € – invece di 439,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 122,00 € – invece di 159,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65 € – invece di 85,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Belkin BSV804VF2M Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 900 Joules con 8 Prese, Cavo da 2 m e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco In offerta a 24,99 – invece di 44,99

sconto 44% – fino a 3 set 23

Belkin Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 525 Joules con 4 Prese, Cavo da 2 m, Bianco In offerta a 13,99 – invece di 19,99

sconto 30% – fino a 3 set 23

Belkin Hub Usb-C, Adattatore Multiporta 11 In 1 con Hdmi 4K, DP, VGA, Alimentazione Passante Usb-C PD 100 W, 3 USB-A, Gigabit Ethernet, SD, Microsd e Audio da 3.5 mm per Macbook* Pro, Air, Xps e Altri In offerta a 89,99 – invece di 129,99

sconto 31% – fino a 3 set 23

Belkin Dock Thunderbolt 4 Pro, supporto di 1 monitor 8K a 60 Hz, 2 monitor 4K, 2 porte Thunderbolt 4, 2 porte HDMI, USB-C PD da 90 W, ingresso/uscita audio, compatibile con MacBook Pro, XPS e altri In offerta a 269,99 – invece di 429,99

sconto 37% – fino a 3 set 23

Predator Chair Rift lite, Sedia Gaming, Sedia ufficio, Cuscino Lombare, Testa rimovibile, Braccioli Regolabili, Movimento Schienale max 150 gradi, Telaio in acciaio, Tessuto Traspirante, Nero e Blu In offerta a 161,99 – invece di 269,99

sconto 40% – fino a 3 set 23

Shure MV7 Microfono dinamico USB/XLR per giochi, podcasting, registrazione e streaming, tecnologia di isolamento vocale, certificato Teamspeak & Zoom, Bianco/Nero In offerta a 285,94 – invece di 329

sconto 13% – fino a 3 set 23

AVM FRITZ!Box 6890 LTE Edition International, Modem Router combo LTE & Vdsl/Adsl2 con Wi-Fi Dual Band fino a 2.533 Mbits/s, Mesh, 4x Gigabit Lan, VoIP, Base Dect, SIM Slot, Interfaccia in Italiano In offerta a 344,99 – invece di 439,99

sconto 22% – fino a 3 set 23

Corsair Harpoon Wireless Rgb Mouse Ottico da Gioco, Ricaricabile, con Tecnologia Slipstream, Sensore Ottico 10000 Dpi, Retroilluminazione a LED Rgb, Nero In offerta a 44,99 – invece di 59,99

sconto 25% – fino a 3 set 23

Corsair K55 RGB PRO XT Tastiera Gaming a Membrana Cablata, Retroilluminazione RGB, 6 Tasti Macro con Integrazione Software Elgato, Resistente all’infiltrazione di Polvere e Liquidi, QWERTY, Nero In offerta a 54,99 – invece di 79,99

sconto 31% – fino a 3 set 23

Elgato Stream Deck MK.2 White ? Controller da studio, 15 tasti macro, attiva azioni nelle app e in software quali OBS, Twitch, ?YouTube e altro, funziona con Mac e PC In offerta a 139,99 – invece di 169,99

sconto 18% – fino a 3 set 23

Elgato Wave:3 White, microfono condensatore USB premium per streaming, podcast, gaming e home office, software di mixaggio gratis, plug-in per effetti audio, anti-distorsione, plug ?n play, Mac, PC In offerta a 119,99 – invece di 169,99

sconto 29% – fino a 3 set 23

Logitech StreamCam Webcam per Live Streaming su Youtube e Twitch, Full HD 1080p a 60 fps, Connessione USB-C, Facial Tracking, Autofocus, Video Verticali, Grigio Chiaro In offerta a 92,88 – invece di 164,99

sconto 44% – fino a 3 set 23

Blue Yeti Microfono USB per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic a Condensatore per Laptop o Computer, Effetti Blue VO!CE, Stand Regolabile, Plug and Play – Blu In offerta a 109,99 – invece di 139,99

sconto 21% – fino a 3 set 23

Blue Yeti X Microfono Professionale USB a Condensatore per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic ad Alta risoluzione, Illuminazione LED, Effetti Blue VO!CE – Nero In offerta a 145 – invece di 179,99

sconto 19% – fino a 3 set 23

Wacom One Creative Tavoletta Display con Software Inclusi, Display 13.3″ Full Hd 1920 x 1080, Penna Precisa – Per l’Home Office e l’E-Learning, Compatibilità Windows, Android, Mac In offerta a 239,9 – invece di 409,9

sconto 41% – fino a 3 set 23

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica Bluetooth – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 69,9 – invece di 99,9

sconto 30% – fino a 3 set 23

Wacom Intuos M Tavoletta Grafica Bluetooth Pistacchio con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 3 Software Creativi Inclusi da Scaricare – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 109,9 – invece di 199,9

sconto 45% – fino a 3 set 23

Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 89 – invece di 169,99

sconto 48% – fino a 3 set 23

Jabra Evolve2 65 Wireless PC Headset ? Noise Cancelling UC Certified Stereo Headphones With Long-Lasting Battery ? USB-C Bluetooth Adapter ? Black In offerta a 149,9 – invece di 308,66

sconto 51% – fino a 3 set 23

JBL Quantum 610 Cuffie Gaming Over Ear Wireless 2,4 Ghz e Jack 3,5 mm, Headset da Gioco con Microfono, Surround su PC, Cavo Ricarica USB, 40 ore di Autonomia, Compatibilità Multipiattaforma, Nero In offerta a 113,99 – invece di 149,99

sconto 24% – fino a 3 set 23

Motorola Talk About T62 PMR446 Walkie-talkie,16 canali e 121 codici, raggio d’ azione fino a 8 km In offerta a 47,01 – invece di 85,9

sconto 45% – fino a 5 set 23

Hercules DJControl Inpulse 200 MK2 ? Controller DJ Ideale per Imparare a Mixare ? Software e Tutorial Inclusi In offerta a 99,99 – invece di 119,99

sconto 17% – fino a 3 set 23

ECOFLOW Pannello Solare Portatile 160W per Centrale Elettrica, Sistema di Ricarica Solare Pieghevole, Concatenabile, Cavalletto Regolabile, Impermeabilità IP67, per Uso all’Aperto, Campeggio In offerta a 349 – invece di 399

sconto 13% – fino a 3 set 23

ECOFLOW 220W Pannello Solare Bifacciale Pieghevole con Supporto Regolabile, Impermeabile IP68 e Durevole per la Vita Fuori Rete In offerta a 499 – invece di 599

sconto 17% – fino a 3 set 23

ECOFLOW Pannello Solare Portatile 110W per Centrale Elettrica, Sistema di Ricarica Solare Pieghevole, Concatenabile, Cavalletto Regolabile, Impermeabilità IP67, per l?Uso all?Aperto, Campeggio In offerta a 279 – invece di 339

sconto 18% – fino a 3 set 23

Samsung 970 EVO Plus 1 TB PCIe NVMe M.2 (2280) Internal Solid State Drive (SSD) (MMZ-V7S1T0BW ), Black In offerta a 53,15 – invece di 99,99

sconto 47% – fino a 3 set 23

Samsung T7 Touch Portable SSD – 2 TB – USB 3.2 Gen.2 External SSD Metallic Silver (MU-PC2T0S/WW) In offerta a 169,99 – invece di 319,99

sconto 47% – fino a 3 set 23

Samsung T7 Touch Portable SSD – 500 GB – USB 3.2 Gen.2 External SSD Metallic Silver (MU-PC500S/WW) In offerta a 69,99 – invece di 124,99

sconto 44% – fino a 3 set 23

Samsung Memorie MB-ME64KA Evo Select Scheda MicroSD da 64 GB, UHS-I U1, fino a 130 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 11,99 – invece di 14,99

sconto 20% – fino a 3 set 23

Tecnoware UPS EXA PLUS 2000 Gruppo di Continuità per PC Gaming e Console – Alta Silenziosità – 8 Uscite IEC – Autonomia fino a 50 min – Potenza 2000 VA In offerta a 349,99 – invece di 499

sconto 30% – fino a 3 set 23

Nanoleaf Essentials Lightstrip Starter Kit, 2M LED Striscia RGBW Smart – Luci Led 16M Colori Thread & Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor, Decorazioni Casa e Gaming In offerta a 38,49 – invece di 60,25

sconto 36% – fino a 3 set 23

Nanoleaf Canvas Starter Kit, 4 Quadrati Pannelli Luminosi Smart LED RGBW, Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming In offerta a 76,99 – invece di 99,99

sconto 23% – fino a 3 set 23

Nanoleaf Essentials Lightstrip Expansion, 1M LED Striscia RGBW Aggiuntivi – Luci Led 16M Colori Thread & Bluetooth, Funziona con Google Home Apple, Sincronia Musica e Monitor, Decorazioni Casa In offerta a 15,39 – invece di 26,62

sconto 42% – fino a 3 set 23

Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Esagoni Luminosi LED RGBW Smart, Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming In offerta a 153,99 – invece di 249,82

sconto 38% – fino a 3 set 23

Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 15 Smart Light Panels LED RGBW – Modular Wi-Fi Colour Changing Wall Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, for Room Decor & Gaming In offerta a 230,99 – invece di 370,82

sconto 38% – fino a 3 set 23

Nanoleaf Shapes Mini Triangle Expansion Pack, 10 Mini Triangoli LED Aggiuntivi RGBW – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor In offerta a 76,99 – invece di 126,12

sconto 39% – fino a 3 set 23

Nanoleaf Shapes Hexagon Expansion Pack, 3 Esagoni LED Aggiuntivi RGBW – Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming In offerta a 46,19 – invece di 75,03

sconto 38% – fino a 3 set 23

Lexar NM790 SSD Interno 1TB, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD, Fino a 7400MB/s in Lettura, 6500MB/s in Scrittura, Disco a Stato Solido per PS5, PC, laptop e giocatori (LNM790X001T-RNNNG) In offerta a 56,99 – invece di 59,99

sconto 5% – fino a 3 set 23

Lexar NQ100 2.5″ SATA III (6 Gb/s) 240 GB SSD, Fino a 550 MB/s di Lettura Unità a Stato Solido, SSD Interno per Laptop, Computer Desktop/PC (LNQ100X240G-RNNNG) In offerta a 13,99 – invece di 18,49

sconto 24% – fino a 3 set 23

Lexar NM620 SSD 1TB, M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 SSD Interno, Fino a 3500MB/s in Lettura, 3000 MB/s in Scrittura, Disco a Stato Solido per Amanti del PC e dei Videogiochi (LNM620X001T-RNNNG) In offerta a 39,99 – invece di 49,99

sconto 20% – fino a 3 set 23

Lexar NS100 2,5″ SATA III 6Gb/s SSD 512GB, Disco Duro SSD Interno, Disco a Stato Solido, Fino a 550 MB/s di Lettura, per laptop, computer desktop/PC (LNS100512AMZN) In offerta a 27,99 – invece di 33,99

sconto 18% – fino a 3 set 23

Lexar NM620 SSD 512GB, M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 SSD Interno, Fino a 3500MB/s in Lettura, 2400 MB/s in Scrittura, Disco a Stato Solido per Amanti del PC e dei Videogiochi (LNM620X512G-RNNNG) In offerta a 29,99 – invece di 35,49

sconto 15% – fino a 3 set 23

Lexar NS100 2,5″ SATA III 6Gb/s SSD 256GB, disco duro SSD Interno, Disco a Stato Solido, Fino a 550 MB/s di Lettura, per laptop, computer desktop/PC (LNS100256AMZN) In offerta a 16,99 – invece di 18,99

sconto 11% – fino a 3 set 23

Lexar NS100 2,5″ SATA III 6Gb/s SSD 2TB, Disco Duro SSD Interno, Disco a Stato Solido, Fino a 550 MB/s di Lettura, per laptop, computer desktop/PC (LNS100X002T-RNNNG) In offerta a 80,99 – invece di 99,99

sconto 19% – fino a 3 set 23

Lexar NQ100 2,5″ SATA III (6 Gb/s) 960 GB SSD, Fino a 550 MB/s di Lettura Unità a Stato Solido, SSD Interno per Laptop, Computer Desktop/PC (LNQ100X960G-RNNNG) In offerta a 41,99 – invece di 50,99

sconto 18% – fino a 3 set 23

Lexar NM710 SSD 2TB, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD Interno, Fino a 4850MB/s in Lettura, 4500MB/s in Scrittura, Disco a Stato Solido per PC, laptop e giocatori (LNM710X002T-RNNNG) In offerta a 91,99 – invece di 109,99

sconto 16% – fino a 3 set 23

Philips 241V8L Monitor 24″ LED VA Full HD, 1920 x 1080, Gaming Adaptive Sync, 75 Hz, HDMI, VGA, Attacco VESA, Nero In offerta a 84,99 – invece di 142

sconto 40% – fino a 3 set 23

NETGEAR Nighthawk Router WiFi 6E AXE11000 RAXE500, processore Quad-core da 1,8 GHz In offerta a 549,99 – invece di 599,99

sconto 8% – fino a 3 set 23

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK852, Kit da 2 (router + satellite), WiFi 6 Ultraveloce AX6000 Triband, Copertura WiFi Mesh fino a 350 m2, Sostituisce router + extender In offerta a 549,99 – invece di 699,99

sconto 21% – fino a 3 set 23

Tenda 4G06 Router 4G VoLTE Cat4 300Mbps, Mobile WiFi Router con Slot Per Scheda SIM, Porta RJ11 per Servizio Voce, 2 Antenne Rimovibili, Porta LAN/WAN, Senza Configurazione, Monitoraggio Traffico Dati In offerta a 59,85 – invece di 84,98

sconto 30% – fino a 3 set 23

Tenda Switch Ethernet 8 Porte Gigabit TEG1008M, 10/100/1000 Mbps, Switch Gigabit RJ45, Hub Ethernet, Adatto per Casa e Ufficio, Montaggio Desktop o a Parete, Plug & Play, Struttura in Acciaio In offerta a 17,09 – invece di 17,99

sconto 5% – fino a 3 set 23

Tenda Switch PoE 5 Porte Gigabit TEG1105PD, 4 Porte PoE OUT e 1 Porta PoE IN, Nessun Adattatore di Alimentazione, Plug and Play, Custodia in Metallo, Ideale per Progetti di Sorveglianza IP In offerta a 27,49 – invece di 30,99

sconto 11% – fino a 3 set 23

Sony WH-CH720N | Cuffie Wireless con Noise Cancelling, Connessione Multipoint, Fino a 35 ore di durata della batteria e Ricarica Rapida – Nero In offerta a 88,9 – invece di 149,99

sconto 41% – fino a 3 set 23

Hisense 32″ HD 2023 32E43KT, Smart TV VIDAA U6, Game Mode, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù In offerta a 189 – invece di 229

sconto 17% – fino a 3 set 23

Hisense 70″ UHD 4K 70E78HQ, Smart TV VIDAA 5.0, HDR10+ Decoding, Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 699 – invece di 849

sconto 18% – fino a 3 set 23

Hisense 50″ QLED 4K 2023 50E77KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode PRO Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 399 – invece di 429

sconto 7% – fino a 3 set 23

Hisense 65″ QLED 4K 2023 65E77KQ, Smart TV VIDAA U6, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode PRO Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 649 – invece di 699

sconto 7% – fino a 3 set 23

Hisense 43″ QLED 4K 43A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, ?Nero In offerta a 339 – invece di 469

sconto 28% – fino a 3 set 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).