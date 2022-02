Offerte Amazon 23 febbraio fino al 57% su Apple, Microsoft, Sandisk, Whitings, Anker, Vodafone

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione)

In offerta a 411,00 € – invece di 411,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm)

In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor LED T35F (F24T352), Flat, 24″, 1920 x 1080 (Full HD), IPS, Bezeless, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Dark Blue Grey

In offerta a 139,90 € – invece di 169,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero

In offerta a 29,99 € – invece di 46,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech C270 Webcam HD, HD 720p/30fps, Videochiamate HD Widescreen, Correzione Automatica Luminosità, Microfono Riduzione del Rumore, Skype, FaceTime, Hangouts, WebEx,PC/Mac/Tablet/Chromebook

In offerta a 30,95 € – invece di 35,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Neewer NW-700 Microfono a Condensatore Professionale & NW-35 Supporto a Forma Forbici Regolabile con Filtro Antipop e Morsetto da Tavolo

In offerta a 43,99 € – invece di 43,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa

In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eurekaled 20 Mascherine FFP2 taglia piccola S fantasia – Certificate CE 5 Strati – alta efficienza di filtraggio BFE≥95% CE 2834 (Bianco)

In offerta a 15,00 € – invece di 15,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

20 Mascherine ffp2 – Filtrazione 99.2% – 100% Made in Italy – Certificate CE0370 – Confezionate Singolarmente

In offerta a 7,50 € – invece di 7,50 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD-40 Specialist – Lubrificante al Silicone Spray Applicazione Pulita con Sistema Doppia Posizione – 400 ml

In offerta a 8,80 € – invece di 10,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bosch UniversalChain 18 Motosega Elettrica senza Fili, con Batteria, 18 V, 20 cm

In offerta a 169,13 € – invece di 204,90 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bosch UniversalChain 18 Sega a Catena a Batteria, senza Batteria, Scatola di Cartone, Sistema SDS, Lunghezza Barra 200 mm, Sistema da 18 V

In offerta a 106,76 € – invece di 134,90 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cassa Bluetooth Soundcore Flare Mini, speaker bluetooth portatile, impermeabilità IPX7 per feste all’aria aperta, spettacolo di luci LED, suono a 360° e tecnologia BassUp?

In offerta a 31,99 – invece di 39,99

sconto 20% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Soundcore Cuffie cancellazione Attiva Rumore Anker Life Q20+, 40 Ore di ripr, Audio Alta risol, App, 2 dispositivi, Cuscinetti in Memory Foam, Cuffie Bluetooth da Viaggio e per l?Ufficio a casa

In offerta a 55,99 – invece di 69,99

sconto 20% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice d’attivazione via email + NORTON 360 Deluxe |15 Mesi – Codice d’attivazione via email

In offerta a 95,98 – invece di 184,42

sconto 48% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice via email + McAfee Total Protection 2022 | 6 Dispositivi | 1 Utente, 1 Anno | PC/Mac | Codice via email

In offerta a 99,99 – invece di 184,42

sconto 46% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

Anker PowerCore 10000 PD Redux, Power Bank con Power Delivery (18W) USB-C per Caricatore Portatile da 10000 mAh per iPhone 8/8+/X/XS/XR/XS Max, Samsung Galaxy S10, Pixel 3/3XL, iPad PRO 2018 e Altri

In offerta a 31,99 – invece di 39,99

sconto 20% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Anker PowerCore Magnetic 5K with Bracket B2C – UN Violet Iteration 1

In offerta a 47,99 – invece di 59,99

sconto 20% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

aiino italian ideas MagPower Cavo USB-C a USB-C (Certificato Apple MFI), 2M Cavo magnetico di ricarica, Compatibile con MacBook 12″, MacBook Pro 13″ e 15″ e Macbook Air 2020, Nero

In offerta a 21,8 – invece di 29,99

sconto 27% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

SanDisk microSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch 256GB, Prodotto con Licenza Nintendo

In offerta a 46,99 – invece di 99,99

sconto 53% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30

In offerta a 39,99 – invece di 86,99

sconto 54% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 128 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30

In offerta a 32,39 – invece di 56,99

sconto 43% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO da 2 TB SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura e scrittura fino a 2.000 MB/s, resistente e impermeabile, moschettone

In offerta a 330,99 – invece di 504,99

sconto 34% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 512 GB

In offerta a 66,49 – invece di 114,99

sconto 42% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk microSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch 512GB, Prodotto con Licenza Nintendo

In offerta a 84,99 – invece di 186,99

sconto 55% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30

In offerta a 234,99 – invece di 543,99

sconto 57% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 400 GB

In offerta a 46,49 – invece di 94,99

sconto 51% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual Luxe 512 GB Unità USB Type-C 150Mb/S USB 3.1 Gen 1,Tradizionale,Argento,512Gb

In offerta a 66,99 – invece di 138,99

sconto 52% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 512 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero

In offerta a 68,49 – invece di 124,99

sconto 45% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Luxe Unità Flash da 256 GB, USB 3.1, fino a 150 MB/sec, Grigio

In offerta a 38,49 – invece di 86,99

sconto 56% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO 512 GB Unità Flash a Stato Solido USB 3.2, Velocità di Lettura Fino a 420 MB/S e di Scrittura Fino a 380 MB/s

In offerta a 119,99 – invece di 191,99

sconto 38% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Extreme PRO M.2 NVMe 3D – Disco rigido interno da 500 GB, Tecnologia 3D-NAND, Velocità di lettura 3.400 MB/s

In offerta a 78,99 – invece di 95

sconto 17% – fino a 26 feb 22

Click qui per approfondire

Smartphone Gigaset GS5 – Made in Germany – Fotocamera da 48MP – Batteria removibile da 4500mAh a lunga durata – Retro in vetro temperato – Ricarica wireless – 128 GB + 4 GB RAM – Android 11 – Purple

In offerta a 255,9 – invece di 299

sconto 14% – fino a 25 feb 22

Click qui per approfondire

YI Smart Home Camera 3,Videocamera Sorveglianza Interno 1080p con Funzione AI Rilevamento Umano,Notifiche Push Tempo Reale,IR Visione Notturna,Audio-bidirezionale Telecamera Ip per Bambini Anziani

In offerta a 25,59 – invece di 49,99

sconto 49% – fino a 1 mar 22

Click qui per approfondire

Huawei Watch GT 3 46 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità di Allenamento, con Adattatore AP52, Black

In offerta a 199 – invece di 249

sconto 20% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

TicWatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black)

In offerta a 227,99 – invece di 299,99

sconto 24% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

TicWatch Pro 3 LTE Smartwatch, Wear OS by Google, monitoraggio della frequenza cardiaca del sonno e NFC, IP68 Swim Ready, Nero (Shadow Black) [Funzionalità LTE non disponibile in Italia]

In offerta a 269,99 – invece di 359,99

sconto 25% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Londo – Custodia per MacBook Pro in vera pelle a grana con tasca frontale e chiusura con patta (Oliva, 15 – 16 Pollici)

In offerta a 46,73 – invece di 54,99

sconto 15% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Londo – Custodia per MacBook Pro in vera pelle a grana con tasca frontale e chiusura con patta (Nero, 15 – 16 Pollici)

In offerta a 45,63 – invece di 54,99

sconto 17% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 11 Pro, Custodia Trasparente Sottile resistente a cadute con PopSockets PopGrip integrato, Serie Otter + Pop Symmetry – Rosa

In offerta a 26,8 – invece di 39,99

sconto 33% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, Custodia di Gaming Max Grip, Nero

In offerta a 18,6 – invece di 34,99

sconto 47% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Aspirapolvere con filo, Anti Hair Wrap, TruePet

In offerta a 249,99 – invece di 349,99

sconto 29% – fino a 29 mar 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Stellar Black)

In offerta a 799 – invece di 919

sconto 13% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Verde (Pine Green)

In offerta a 899 – invece di 999

sconto 10% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Grigio (Morning Mist)

In offerta a 899 – invece di 999

sconto 10% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Grigio (Morning Mist)

In offerta a 799 – invece di 919

sconto 13% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Verde (Pine Green)

In offerta a 799 – invece di 919

sconto 13% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Gigaset Sistema di Allarme Smart Controllabile da Smartphone, Con: Sensore di Movimento, Sensori Antiintrusione per Porta e Finestre, Sirena e Stazione Base, Taglia M, Bianco [Versione Italiana]

In offerta a 190,9 – invece di 279,9

sconto 32% – fino a 25 feb 22

Click qui per approfondire

Vodafone Neo, Smartwatch per Bambini, Disegnato in Collaborazione con Disney con Chiamate, Chat, Fotocamera, GPS, Tracker Attività (Richiesta sottoscrizione di un servizio di connettività), Blu Oceano

In offerta a 169 – invece di 199

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Vodafone Neo smartwatch per bambini disegnato in collaborazione con Disney con Chiamate, Chat, Fotocamera, GPS, tracker di attività (Richiesta sottoscrizione di un servizio di connettività)Verde menta

In offerta a 169 – invece di 199

sconto 15% – fino a 6 mar 22

Click qui per approfondire

Custodia Da Viaggio Per Withings Bpm Connect: Tensiometro Intelligente Wi-Fi [Amazon Exclusive]

In offerta a 21,95 – invece di 29,95

sconto 27% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Custodia Da Viaggio Per Withings Bpm Core: Tensiometro Connesso Con Ecg E Stetoscopio Digitale [Amazon Exclusive]

In offerta a 21,95 – invece di 29,95

sconto 27% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Withings Caricatore Pulse HR [Amazon Exclusive]

In offerta a 17,95 – invece di 24,95

sconto 28% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturini in PET Riciclato Intrecciato per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive]

In offerta a 26,95 – invece di 35,95

sconto 25% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino in Metallo per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport e Move [Amazon Exclusive]

In offerta a 36,95 – invece di 49,95

sconto 26% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino in Pelle di Elevata Qualità per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive]

In offerta a 36,95 – invece di 49,95

sconto 26% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Withings Cinturino Sportivo in Silicon per ScanWatch, Steel HR, Steel HR Sport, Move ECG, Move e Steel [Amazon Exclusive]

In offerta a 17,95 – invece di 24,95

sconto 28% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Withings Scanwatch Charging Cable [Amazon Exclusive]

In offerta a 17,95 – invece di 24,95

sconto 28% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Withings Steel HR Cavo USB, Nero, 44 cm [Amazon Exclusive]

In offerta a 17,95 – invece di 24,95

sconto 28% – fino a 27 feb 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).