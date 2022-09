Offerte Amazon 23 settembre fino al 57% su Oral-B, Reolink, Bosch, Teclast

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD storage, tastiera retroilluminata; color Grigio siderale In offerta a 1540,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 3326 € – invece di 3949,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 120,28 € – invece di 135,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Pro Max – Blu tempesta ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Pro – Mezzanotte ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 69,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SKROSS | 1.500231-E | Combo World to United Kingdom | Adattatore da Viaggio Spina Inglese Combo Europe to UK e World to Europe – Tensione e Potenza 100V ? 1300W / 250V ? 3250W. KID SAFE In offerta a 14,8 – invece di 19,9

sconto 26% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance 2 Lampadine LED Smart, con Bluetooth, Attacco E27, 6W, Dimmerabili, 800 Lumen, Luce Bianca da Calda a Fredda, Bianco In offerta a 40,68 – invece di 49,9

sconto 18% – fino a 1 ott 2022

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, Alti/Bassi Estesi, Cassa Bluetooth HIFI con app, EQ Personalizzabile, 12 Ore di riproduzione, IPX7 Impermeabile e USB-C In offerta a 82,86 – invece di 99,99

sconto 17% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

POWEROWL AA AAA Batterie ricaricabili,16 pezzi Ni-MH AA AAA combinate (8 batterie AA da 2800 mAh e 8 batterie AAA da 1000 mAh) In offerta a 19,99 – invece di 29,99

sconto 33% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

POWEROWL 32 Pezzi AA AAA Batterie ricaricabili,16 x AA Batterie ricaricabili 2800mAh e 16 x AAA Batterie ricaricabili 1000mAh,1.2V Ni-MH AA AAA Batterie In offerta a 28,79 – invece di 35,99

sconto 20% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Reolink 4MP Kit Videosorveglianza Poe, 8CH 2TB NVR con 4X 4MP Telecamera Esterno IP Poe Impermeabile, Sistema di Sorveglianza con Visione Notturna di 30 Metri, Registrazione 24/7, RLK8-420D4-4MP In offerta a 356,99 – invece di 419,99

sconto 15% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP Poe, Intelligente Rilevamento di Persone e Veicoli, 8CH 2TB NVR e 4X 8MP Telecamera Esterno Poe Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK8-810B2D2-A In offerta a 569,49 – invece di 669,99

sconto 15% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 16CH 3TB NVR e Otto 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK16-810B8-A In offerta a 993,99 – invece di 1199,99

sconto 17% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Reolink Sistema di Videosorveglianza PoE NVR 16 Canali, 4K/5MP/4MP Super HD con Hard Disk 3 TB, Videoregistratore di Sorveglianza Registrazione 24/7 Antifurto Casa, RLN16-410 In offerta a 356,99 – invece di 419,99

sconto 15% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Verbatim 941994 Scheda di Memoria MicroSDHC, 32 GB In offerta a 8,9 – invece di 20,83

sconto 57% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

SwitchBot Igrometro Digitale Ambiente Interno – Termometro Igrometro Esterno Bluetooth per Casa, Controllo APP, Allarme Intelligente e Memorizzazione dei Dati, Facile da Usare con 3 In Schermo LCD In offerta a 15,99 – invece di 29,99

sconto 47% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

SwitchBot Motore Elettrico Intelligente – App Automatizza il controllo del timer, aggiungi SwitchBot Hub Mini per renderlo compatibile con Alexa, Google Home, IFTTT (Curtain Rod 2, nero) In offerta a 68 – invece di 85

sconto 20% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

SwitchBot Smart Curtain Robot – APP e Timer Controllo, Aggiungi SwitchBot Hub per Renderlo Compatibile con Alexa Google Home e IFTTT (Curtain Rod 2, Bianca) In offerta a 68 – invece di 85

sconto 20% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Tablet Android 11 TECLAST M40 Pro 10.1 Pollici 6GBRAM+128GB ROM(TF 1TB), T618 Pie Octa-Core 2.0GHz, 4GLTE+5G WiFi, 1920×1200, Dual SIM, 4 Speaker, BT5.0/Camera 5+8MP/Type-C/GPS/7000mAh/Metallo In offerta a 161,49 – invece di 259,99

sconto 38% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

TECLAST F15S PC Portatile 15.6 Pollici Laptop 6GB RAM 128GB ROM Notebook (1TB Espandibile), Fino a 2.80GHz Intel Celeron N4020 Window 10, 1920×1080 FHD, Bluetooth+5G WiFi+USB 3.0+38000mWh In offerta a 229,49 – invece di 339,99

sconto 33% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

TECLAST F7 Plus2 Laptop 14 Pollici PC-Portatile 8GB RAM 256GB SSD(1TB Espandibili), Computer-Portatile Windows 11, Aggiornare Notebook, Fino 2.6GHz Intel N4120, FHD 1920×1080/USB/Mini-HDMI/WiFi/38Wh In offerta a 254,99 – invece di 369,99

sconto 31% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Divoom Ditoo Altoparlante Bluetooth Portatile con Display Pixel Retro, Controllo con Smartphone APP/Tastiere Meccaniche Retroilluminate RGB (nero) In offerta a 76,49 – invece di 109,99

sconto 30% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 CrossAction, 1 Manico Nero Connesso, 5 Modalità Di Spazzolamento, 2 Testine, Custodia Da Viaggio Premium + Dentifricio Sensibilità E Gengive Calm In offerta a 59,99 € – invece di 134,99 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico 6 Modalità di spazzolamento, Protegge le Gengive, Bluetooth, Sbiancante Denti, Nettalingua, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9 Nero Edizione Speciale, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio Con Caricatore,1 Astuccio Magnetico, 1 Spazzolino In offerta a 229,99 € – invece di 399,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolini Elettrici Ricaricabili iO 7 Nero E Bianco, 3 Testine, 1 Custodia Da Viaggio In offerta a 289,99 € – invece di 509,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3500, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio, 1 Spazzolino, Limited Edition, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Oral-B Sensitive Clean, Testine Clean & Care per spazzolino elettrico, Fino al 100% di rimozione della placca dentale, Bianco, Confezione da 10 pezzi In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

VOUCACHO 4 in1 Saturimetro da dito professionale Certificato CE con Letture Immediate Ossimetro per Saturazione di Ossigeno(SpO2),Respiratory Rate(RR),Frequenza Del Polso(PR)e Indice di Perfusione(PI) In offerta a 16,91 – invece di 29,99

sconto 44% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto per Monitor in Ergonomico Altezza del Monitor Regolabile, Premium Metallo Supporto per Monitor da Scrivania per Computer Portatile, Computer, iMac, PC, Stampante Fino a 20kg (Bianco) In offerta a 21,24 – invece di 32,99

sconto 36% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto Doppio Monitor per Schermi LED LCD da 13 a 27 Pollici, Inclinazione e Rotazione Braccio Monitor Scrivania fino a 8kg, 2 Opzioni di Montaggio, VESA 75/100 In offerta a 42,49 – invece di 52,99

sconto 20% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto Monitor Muro per Monitor 13-42 Pollici, Braccio Monitor Muro Singolo con Molla a Gas Ergonomico Regolabile in Altezza, Rotazione e Inclinabile, Max VESA 200×200 mm, Fino a 8kg In offerta a 38,24 – invece di 48,99

sconto 22% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Braccio Monitor Singolo per Schermo LED LCD da 13 a 32 Pollici, Ergonomica Inclinazione e Rotazione Braccio Monitor Scrivania con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 33,99 – invece di 44,99

sconto 24% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto Piedistallo TV per Schermi TV LED LCD OLEDPlasma da 22-65 pollici, Può Supportare in Sicurezza 50 kg e il Peso Massimo. VESA 800 x400mm In offerta a 25,49 – invece di 34,99

sconto 27% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Universale Supporto TV da pavimento per TV da 30-70 pollici LED OLED LCD, Porta TV da Terra Regolabile in Altezza con Ripiani in Vetro Temperato a 2 Livelli Max VESA 600x400mm, Fino a 40KG In offerta a 70,54 – invece di 86,99

sconto 19% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV per Televisori da 13-42 pollici a LED/ LCD/ OLED, Supporto TV con Braccio Girevole ed Estendibile per Schermi, Staffa per Montaggio su Parete Fino a 35 kg, Max VESA 200 x 200 mm In offerta a 22,09 – invece di 28,99

sconto 24% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 26-55 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 55kg, Max VESA 400 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 20,39 – invece di 27,99

sconto 27% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermi Plasma/LCD/LED 23-55 Pollici con Ruote, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm In offerta a 67,99 – invece di 83,99

sconto 19% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto da Parete per TV LCD LED Plasma e Curvi da 37-82 Pollici, Inclinabile staffa tv, Max VESA 600x400mm, Fino a 60 kg In offerta a 27,19 – invece di 49,99

sconto 46% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV per 37-80 Pollici LCD/LED/Plasma e Curvi Screens, Girevole ed Estendibile Supporto TV Parete con Doppio Braccio, Ultra Forte Resistente 65 kg, Max. VESA 600x400mm con Cavo HDMI e Livella a Bolla In offerta a 56,09 – invece di 69,99

sconto 20% – fino a 25 set 2022

Click qui per approfondire

Bosch CompactClass Bollitore Elettrico, 2400 W, 7 Cups, plastica, Bianco In offerta a 19,3 – invece di 34,99

sconto 45% – fino a 2 ott 2022

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).