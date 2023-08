Offerte Amazon 24 agosto fino al 51% su Apple, Satechi, Lowepro, Bose, Worx, Ugreen

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 849,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1668,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1464,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1289,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 959,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 998,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 319,00 € – invece di 439,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 649 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 122,00 € – invece di 159,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65 € – invece di 85,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

SATECHI Estensione Tastiera Wireless Bluetooth 18 Tasti Slim Alluminio – Compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, iMac, iMac Pro, iPad, iPhone e altri (Grigio Siderale)

In offerta a 33,80 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricatore Mag-Safe,Hohosb Caricatore Wireless 3 in 1,Caricabatterie Wireless Magnetico pieghevole per i-Phone14/13/12 Serie,AirPods 3/Pro/2,iWatch 8/7/6/SE/5/4/3/2-Bianco(adattatore 18W incluso)

In offerta a 34,50 € – invece di 46,00 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

archgon Star UHD Esterno Lettore 4K-Ultra HD BD Player, Masterizzatore Blu-Ray BDXL Burner per PC USB 3.0 USB-C, M-Disc, Cassetto per Il Caricamento del Disco, Box di Protezione, Alluminio Argento

In offerta a 139,63 € – invece di 174,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bose Noise Cancelling Headphones 700, Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless, Argento (Silver), ?5.08 x 16.51 x 20.32 cm; 250.04 grammi

In offerta a 229,99 – invece di 399,95

sconto 42% – fino a 8 set 23

Click qui per approfondire

Bose Auricolari QuietComfort Earbuds II Bundle con custodia in tessuto, wireless, Bluetooth: le migliori cuffie in-ear con personalizzazione dell?eliminazione del rumore e del suono, Nero Triplo

In offerta a 239,99 – invece di 329,95

sconto 27% – fino a 8 set 23

Click qui per approfondire

realme Buds Air 3 Neo Cuffie, Dolby Atmos. Massima qualità del suono. Cancellazione del rumore con AI per le chiamate, Impermeabilità IPX5?Bluetooth 5.2, Galaxy White.

In offerta a 24,99 – invece di 39,99

sconto 38% – fino a 31 ago 23

Click qui per approfondire

JOBY Kit GorillaPod 1K, Treppiede Compatto Flessibile con Testa a Sfera per Fotocamere Compatte Avanzate e CSC/Mirrorless, Portata Max 1 kg, JB01503-BWW

In offerta a 36,99 – invece di 64,99

sconto 43% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Lowepro Fastpack BP 250 AW III Zaino fotografico per Fotocamera Mirrorless, DSLR e Accessori, con Sistema QuickDoor Access, Tasca per Laptop da 13?, per Reflex come Nikon D850, Ripstop 300D, Grigio

In offerta a 99,99 – invece di 129,99

sconto 23% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Lowepro Tahoe 150 Borsa per Fotocamera, Blu

In offerta a 52,99 – invece di 95,99

sconto 45% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Manfrotto MK290XTA3-3W Treppiede con Borsa, Testa a 3 Movimenti, 3 Sezioni in Alluminio, Nero

In offerta a 164,99 – invece di 240,99

sconto 32% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

NEEWER 660 Pannello Luce LED Fotografia Kit d?Illuminazione:Luci Video Bicolore Dimmerabile 3200-5600K CRI 96+ & 190cm Cavalletto, Faretto LED Fotografico per Riprese Video e Foto Studio

In offerta a 214,69 – invece di 227,99

sconto 6% – fino a 27 ago 23

Click qui per approfondire

Reolink 4K Sistema di Videosorveglianza PoE, NVR 16CH 4TB + 8x Telecamere Esterno, Rilevamento Intelligente di Uomo/Veicolo, Visione Notturna a 30m, IP66 Impermeabile, Espandibile a 12TB, RLK16-800B8

In offerta a 1044,99 – invece di 1169,99

sconto 11% – fino a 27 ago 23

Click qui per approfondire

EKO GUITARS – CS-10 NATURAL Chitarra Classica Serie Studio, Scala 4/4, Colore Natural

In offerta a 58,1 – invece di 72

sconto 19% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Microfono Dinamico per podcasting, TONOR streaming e giochi microphone a Condensatore con pattern polare a cardioide, USB/XLR, 3.5mm jack, Pulsante Mute, per regisrazione, youtube, gaming, ASMR, TD510

In offerta a 50,99 – invece di 59,99

sconto 15% – fino a 27 ago 23

Click qui per approfondire

TONOR Microfono a Condensatore, Microfono Professionale Cardioid XLR con Braccio T20, Supporto Antiurto, Filtro Pop per Registrazione, Podcasting, Voice Over, Streaming, Home Studio, YouTube (TC20)

In offerta a 59,49 – invece di 69,99

sconto 15% – fino a 27 ago 23

Click qui per approfondire

TONOR Microfono Dinamico per Karaoke con Cavo XLR da 16,4 Piedi, Microfono Palmare in Metallo Compatibile con Macchina Karaoke, Altoparlante, Amplificatore, Miscelatore per Canto Parlato, Matrimonio

In offerta a 20,18 – invece di 36,99

sconto 45% – fino a 27 ago 23

Click qui per approfondire

TONOR Microfono Senza Fili, UHF Sistema Wireless Microfonico Dinamico Portatile in Metallo Cordless con Ricevitore Ricaricabile, Uscita 1/4″ per Amplificatore, Sistema PA, Macchina da Karaoke, Grigio

In offerta a 27,45 – invece di 49,99

sconto 45% – fino a 27 ago 23

Click qui per approfondire

BOYA BY-V2 – Microfono wireless per iPhone, plug play a 2,4 GHz, microfono a clip Mnini per iPhone 14/14 Pro/13/13 Pro/12 iPad iOS Devices, Vlogging YouTube, registrazione video podcast intervista

In offerta a 56,9 – invece di 59,9

sconto 5% – fino a 27 ago 23

Click qui per approfondire

BOYA BY-V20 Microfono Lavalier Wireless, Microfono Wireless USB-C per Smartphone Android/Tipo-C Mini Microfono Vlog per Podcast Facebook Youtube Vlogging Registrazione Video

In offerta a 56,95 – invece di 59,95

sconto 5% – fino a 27 ago 23

Click qui per approfondire

BOYA BY-V1 – Microfono lavalier wireless per iPhone, 2,4 GHz Plug Play Mnini Clip On Mic con cancellazione del rumore per Vlogging Video Podcast Intervista Registrazione YouTube

In offerta a 37,95 – invece di 39,95

sconto 5% – fino a 27 ago 23

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo XLR Bilanciato Cavo XLR Microfono Maschio a Femmina Cavo Cannon per Microfono Scheda Audio Alimentazione Phantom Altoparlante Registratore Attrezzatura Audio Banco di Missaggio (3M)

In offerta a 14,39 – invece di 17,99

sconto 20% – fino a 3 set 23

Click qui per approfondire

Worx, WA0179 Picchetti per fissaggio filo perimetrale robot rasaerba Landroid, 1 confezione da 100 pz, nero

In offerta a 9,67 – invece di 15,85

sconto 39% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Worx WA0178 Filo perimetrale, lunghezza 100 mt. per Robot rasaerba Landroid,colore nero

In offerta a 37,88 – invece di 60,99

sconto 38% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Worx WG801E.9 Forbici per Erba e Decespugliatore a Batteria 20V, con 3 Lame Intercambiabili, 36W – Solo Corpo Macchina

In offerta a 47,92 – invece di 85,39

sconto 44% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

WORX WG829E.9 – Spruzzatore a batteria, 20 V, pressione costante, ugello a spruzzo regolabile, senza batteria e caricatore

In offerta a 64,58 – invece di 109,79

sconto 41% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

WORX Potatore a Batteria 20 V WG324E.9 Lunghezza Lama 12 cm Leggera e Comoda Compatibile con PowerShare senza Batteria e Caricatore

In offerta a 71,79 – invece di 146,39

sconto 51% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

WORX Soffiatore a Batteria 20V WG543E.9 Brushless Potente Leggero e Pratico Batteria e Caricatore non inclusi

In offerta a 77,35 – invece di 121,99

sconto 37% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Tagliasiepi con asta telescopica 20 V max. Worx | PowerShare | WG252E.9 | Non include batteria o caricabatterie | 45 cm di pettine | altezza di taglio 3,6 metri | Cinghia regolabile

In offerta a 81,51 – invece di 121,99

sconto 33% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Worx WX3553.2 Batterie al Litio Worx Power Share 20V, Set da 2 Pezzi, 4.0Ah

In offerta a 98,28 – invece di 146,39

sconto 33% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Worx WG163E Decespugliatore Tagliabordi a Batteria 20V, stelo in Alluminio regolabile , Rasaerba Elettrico da Giardino, Diametro Taglio 30 cm e filo da 1.65 mm – 2 Batterie Incluse

In offerta a 104,8 – invece di 170,79

sconto 39% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Worx WA0863 Accessorio per Robot Rasaerba Landroid con Banda Magnetica, 20 m, Nero

In offerta a 107,8 – invece di 157,38

sconto 32% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

WORX WA0810 Garage per tosaerba robotizzato – Tettuccio pieghevole e apribile per tutti i modelli Landroid S, M e L

In offerta a 115,84 – invece di 140,9

sconto 18% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Worx WA0864 Landroid, Modulo RadioLink, Accessorio per Robot Tagliaerba

In offerta a 121,94 – invece di 129,9

sconto 6% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

WORX Nitro, soffiatore a batteria da 40 V (2 x 20 V) WG585E.9, motore brushless, tre velocità e modalità turbo, velocità dell’aria 266 km/h, leggero e compatto, senza batteria e caricatore

In offerta a 122,49 – invece di 195,19

sconto 37% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Worx WG284E Tagliasiepi Tosasiepi Elettrico da Giardino a Batteria 40V (2x20V), Diam. Taglio 27 mm

In offerta a 175,99 – invece di 304,99

sconto 42% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Worx – Aspirapolvere / Soffiatore Brushless senza fili 40V – 4Ah – WG583E (335km/h, 575 m³/h, 35 litri, 2 velocità, fornito con batterie e caricatore), arancione

In offerta a 212,87 – invece di 365,99

sconto 42% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

WORX Nitro Soffiatore a batteria 40 V max (2 x 20 V) Motore brushless WG585E Include 2 Batterie da 4 Ah e Caricatore Doppio

In offerta a 233,37 – invece di 365,99

sconto 36% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

WORX WG743E tosaerba a batteria 40 V ? tosaerba professionale con funzione di pacciamatura e batteria PowerShare ? tosaerba senza cavo ? ideale per giardini fino a 500 m²

In offerta a 267,84 – invece di 426,99

sconto 37% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Worx Landroid M500 Robot Rasaerba A Batteria, Area Di Taglia 500Mq, Wifi, Nero Arancione

In offerta a 541,65 – invece di 974,78

sconto 44% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Robot Rasaerba Landroid M500 2.0 a Batteria Area di Taglia 500Mq – Wifi – Bluethooth – Lama Flottante – Base a Scomparsa – Carica Laterale – Taglia Fino al Bordo

In offerta a 596,36 – invece di 1096,78

sconto 46% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Worx Robot Tosaerba, Arancione, 700 mq

In offerta a 754,67 – invece di 1218,78

sconto 38% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Robot Rasaerba Landroid L1000 2.0 a Batteria Area di Taglia 1000Mq – Wifi – Bluethooth – Lama Flottante – Base a Scomparsa – Carica Laterale – Taglia Fino al Bordo

In offerta a 981,52 – invece di 1584,78

sconto 38% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Robot Rasaerba Landroid L2000 a Batteria Area di Taglia 2000 mq – Wifi – Base a Scomparsa – Carica Laterale – Taglia Fino al Bordo

In offerta a 1112,04 – invece di 1828,78

sconto 39% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

WORX Robot Tagliaerba Landroid WR153E a Batteria 20 V Area di taglio 1 500Mq Lama Flottante, Base a Scomparsa Carica Laterale Taglia Fino al Bordo

In offerta a 1147,46 – invece di 1706,78

sconto 33% – fino a 1 set 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).