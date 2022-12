Offerte Amazon 27 dicembre fino al 43% su Apple, Echo, Xiaomi, TP-Link, Nilox, Fitbit – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ORICO 4 porte USB HUB 3.0, USB Splitter per laptop con cavo da 0.15m, Multi USB Adattatore, trasferimento dati veloce compatibile con Mac OS 10.X e versioni successive, Linux, Android-Nero

In offerta a 5,49 € – invece di 10,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero

In offerta a 38,90 € – invece di 58,47 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Miracase Porta Cellulare Auto Magnetico, Supporto Telefono Auto Calamita【Per Presa D’aria】Dell’Auto Porta Smartphone Universale, Compatibile con iPhone 14/iPhone 13 e Samsung e Xiaomi

In offerta a 14,10 € – invece di 22,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

ORICO Case HDD 2.5 SATA USB 3.0, Case Hard Disk per HDD e SSD 9.5mm e 7mm, Supporto UASP, TRIM,Nessuno Strumento Richiesto(Nero)

In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Babacom Supporto PC Portatile, Alluminio Ventilato Porta Notebook, Raffreddamento Regolabile Porta PC, Leggero Notebook Riser Compatibile con MacBook Air/PRO, Huawei Matebook D/Altri 10-15.6” Tablet

In offerta a 12,79 € – invece di 15,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie Evo Select Scheda Microsd Da 256 Gb, Uhs-I U3, Fino A 130 Mb/S, Blu

In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 2TB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino A 1.050 MB/s E Di Scrittura Fino A 1.000 MB/s, Nero

In offerta a 199,66 € – invece di 438,67 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

WD 4TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0

In offerta a 94,53 € – invece di 160,10 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento

In offerta a 989,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Odoland Maschera da Sci Grande Lente Sferica Senza Cornice con Lente Intercambiabili Magnetico, Occhiali da Sci OTG Disegn per Adulti e Giovani, Protezione UV400 e Anti-Fog, Casco Compatibile

In offerta a 39,09 € – invece di 45,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Yoomens Ramponcini/Ramponi per Scarponi con 24 Denti Catene in Acciaio Inossidabile Antiscivolo Spikes Neve Ramponi Ghiaccio Portabile Trekking Escursionismo Camping Moutaineering Winter

In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Lifewit 15L Borsa Termica Manutenzione di Freddo e Caldo per Uomo/Donna/Bambino Porta Pranzo Cibo Alimentazione per Campeggio Lavoro Scuola (grigio)

In offerta a 16,49 € – invece di 21,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1708,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 879,00 € – invece di 939,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPhone SE (64 GB) – Mezzanotte (3a Generazione) In offerta a 539,99 € – invece di 559,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 mini (256GB) – nero In offerta a 699,00 € – invece di 889,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 290,00 € – invece di 309,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 512GB Archiviazione SSD) In offerta a 2119,00 € – invece di 2649,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 737,99 € – invece di 859,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 711,98 € – invece di 809,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – verde In offerta a 984,87 € – invece di 1059,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 559,00 € – invece di 659,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 369,00 € – invece di 439,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 737,99 € – invece di 859,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 989,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1549,99 € – invece di 1719,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 705,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 137,99 € – invece di 159,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 mini (256GB) – bianco In offerta a 699,00 € – invece di 889,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 Modalità di Allenamento, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport In offerta a 54,49 € – invece di 89,90 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, Luce Led Integrata e Accessori, Porta Type-C, Cinque Modalità di Gonfiaggio, Versione Italiana, Batterie Interne al Litio, Nero, Versione Italiana In offerta a 48,34 € – invece di 49,99 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 26,99 € – invece di 39,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Fitbit Aria Air Bilancia In offerta a 44,95 € – invece di 59,95 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Nilox, E-Bike J5 National Geographic, Bici Elettrica a Pedalata Assistita, Motore Brushless High Speed a 5 Velocità da 250W e Batteria LG da 36 V, 10.4 Ah, Ruote da 26″ e Cambio Shimano 7 Marce In offerta a 847,99 € – invece di 1199,95 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Ultrasport F-Bike, F-Rider Basi, cyclette, istruttore domestico pieghevole, Visualizzazione LCD, sensori palmari, livelli resistenza regolabili, facile montaggio, ideale per atleti e anziani In offerta a 158,99 € – invece di 158,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Bowflex SelectTech Pesi Fitness a carico variabile In offerta a 189,90 € – invece di 269,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Bowflex Stazione fitness multifunzione In offerta a 469,90 € – invece di 749,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Bluefin Fitness Tour 5.0 Cyclette per Casa | Perdere Peso e Tonificarsi a casa | Trainer per Ciclo di Resistenza variabile | Display LCD In offerta a 246,99 € – invece di 379,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Diadora Fitness Star 1000, Tapis Roulant Unisex Adulto, Nero, 9 Programmi di Allenamento a norma CE In offerta a 340,99 € – invece di 379,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Bowflex SelectTech Pesi Fitness a carico variabile In offerta a 164,00 € – invece di 214,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Set di luci bicicletta, luce anteriore e fanale posteriore ricaricabile USB, luce per bicicletta a LED impermeabile IPX4, 6 modalità di luminosità, adatto a tutte le biciclette e tutti i tipi di tempo In offerta a 14,39 € – invece di 17,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Vans Ward, Sneaker Uomo In offerta a 40,30 € – invece di 70,00 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).