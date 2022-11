Offerte Amazon 28 novembre fino al 50% su Apple, Pixel, Withings, LG, Huawei, Samsung, Jabra

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2567,99 € – invece di 2849,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2069,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2499,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Google Pixel 6a – Smartphone 5G Android, Fotocamera da 12 megapixel, Batteria che dura 24 ore, Grigio chiaro, Schermo 6.1″ In offerta a 328,60 € – invece di 459,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Withings Scanwatch, Hybrid Smart Watch with ECG, Heart Rate Sensor And Oximeter, SpO2, Sleep Tracking Unisex Adult + Pet Wristband per Scanwatch In offerta a 269,95 € – invece di 269,95 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

LG 38WP85C Monitor 38″ QuadHD+ UltraWide Curvo 21:9 LED IPS HDR 10, 3840×1600, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, Audio Stereo 20W, Flicker Safe, Bianco In offerta a 699,99 € – invece di 898,47 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27UN880 UltraHD 4K ERGO Monitor 27″ LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, Audio Stereo 10W, AUX, ERGO Stand, Flicker Safe, Nero In offerta a 399,99 € – invece di 699,00 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI MateView SE Monitor, 23,8 pollici, rotazione verticale, IPS, gamma cromatica P3 di livello cinematografico, 75 Hz, HDR, modalità eBook, HDMI, DP, VESA, estensione garanzia di 6 mesi, 53060702 In offerta a 149,00 € – invece di 199,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32UN880 ERGO Monitor 32″ UltraHD 4K LED IPS HDR, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Speaker Stereo 10W, Uscita Audio, Flicker Safe, Stand ERGO, Nero In offerta a 499,99 € – invece di 799,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32UN500 Monitor 32″ UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Speaker Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Bianco In offerta a 279,99 € – invece di 499,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

LG 34GN850 UltraGear Gaming Monitor 34″ QuadHD UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 400, 3440×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 160Hz, HDMI, Display Port, USB Hub, Flicker Safe, Nero In offerta a 599,99 € – invece di 999,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Business TV Serie BEA-H da 50”, UHD 3840×2160 con funzionalità HDR, Operatività 16/7, Tizen, Dolby Sound System, HDMI, USB, Bluetooth, WiFi, Web Browser, Accesso da remoto, Titan Gray [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 349,90 € – invece di 365,13 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Jabra Elite 3 Auricolari Bluetooth In-Ear – Auricolari Wireless con design che isola dal rumore, 4 microfoni per chiamate chiare, bassi ricchi, audio personalizzabile e modalità Mono – Beige chiaro In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Gran Turismo 7 – Standard Edition – PlayStation 4 In offerta a 38,97 € – invece di 70,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Smart Pet Food Feeder, Distributore Automatico di Cibo Per Animali, Connessioni Smart con App, Cibo Impermeabile e Fresco, Erogazione Fluida, Acciaio Inossidabile, Bianco, Versione Italiana In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Moulinex CE9028 Cookeo Touch WiFi Multicooker, Touch Screen Interattivo, 1600W, Capacità 6L, 2-6 Persone, Robot da Cucina Multifunzione con 13 Programmi Automatici, Ricette Pronte in Meno di 10 Minuti In offerta a 349,99 € – invece di 449,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Moulinex HF900110 i-Companion Robot Multifunzione da Cucina, Connesso alla sua App Dedicata, 1550W, Argento/Bianco In offerta a 657,40 € – invece di 949,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Moulinex HF9345 I-Companion Touch XL Robot da Cucina Multifunzione,1550 W, 3L, da 30 a 150 °C,14 Programmi Automatici, 5 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l’App,Touchscreen, Rosso/Bianco In offerta a 899,99 € – invece di 1299,99 €

sconto 31% con Coupon Speciale = + cashback 200 € – fino a scadenza sconosciuta

Moulinex HF80CBK Companion XL Robot da Cucina Multifunzione, 1500 W, 3L, da 30 a 150 °C, 12 Programmi Automatici e Modalità Manuale, 6 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l’App In offerta a 491,23 € – invece di 980,00 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Vimar 0K03925.09 Idea Kit comando connesso, senza fili e senza batteria, VIEW Wireless standard Bluetooth completo di supporto, tasti, placca 2M In offerta a 51,69 € – invece di 61,53 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Vimar 16493 Idea Attuatore connesso IoT VIEW Wireless con uscita a relè NO 16 A, controllo locale e remoto, doppia tecnologia su standard Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 34,09 € – invece di 49,55 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

VIMAR 0K03925.04 Plana Kit comando connesso, senza fili e senza batteria, VIEW Wireless standard Bluetooth completo di supporto, tasti, placca 2M, Bianco In offerta a 48,39 € – invece di 57,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

VIMAR 02973 Termostato Smart a rotella, Bluetooth, alimentazione 100-240 V, ON/OFF e PID, retroilluminazione a LED, 2 moduli. Compatibile con Eikon, Arké, Plana, per Idea supporto dedicato, Grigio In offerta a 103,29 € – invece di 119,74 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Vimar 16497 Idea Gateway connesso IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App, 2 moduli In offerta a 63,69 € – invece di 101,60 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Vimar 02913 Termostato 4G LTE da parete, controllo locale e remoto da App View, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, standard Bluetooth, retroilluminazione LED In offerta a 148,79 € – invece di 189,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Vimar 14597 Plana Gateway connesso IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App, 2 moduli In offerta a 61,19 € – invece di 96,75 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Vimar 14592 Plana Deviatore connesso VIEW Wireless con uscita a relè, per lampade, trasformatori e controllo remoto con doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 29,00 € – invece di 32,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Yale Linus Smart Lock Serratura digitale 05/101200/MB, nera opaca, serratura sicura e senza chiavi In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

