Offerte Amazon 29 aprile fino al 70% su Xiaomi, Apple, Samsung, Garmin, Crucial, Noco, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 559,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 419,00 € – invece di 469,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 104,30 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Tablet Pencil Tips In offerta a 24,99 € – invece di 24,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

POCO F4 GT 5G – Smartphone 12+256GB, display AMOLED E4 120Hz 6,67 pollici, Snapdragon 8 Gen 1, tripla fotocamera 64MP, 4700mAh HyperCharge 120W, Stealth Black (IT+2 anni di garanzia) Alexa mani libere In offerta a 599,90 € – invece di 699,90 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A52 Smartphone, Display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6 GB RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, Batteria 4.500 mAh e ricarica Ultra-Rapida Black [Versione Italiana] In offerta a 291,70 € – invece di 389,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 32,99 € – invece di 44,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

LG 24ML600S Monitor 24″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 179,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

LG SP2 Soundbar TV 100W 2.1 Canali con Subwoofer Integrato, Bluetooth, Dolby Digital, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI in/out – Nero In offerta a 95,90 € – invece di 179,00 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial MX500 250GB CT250MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico In offerta a 42,30 € – invece di 54,95 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial MX500 1TB CT1000MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico In offerta a 91,77 € – invece di 118,79 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 48,65 € – invece di 58,47 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Da 500 GB Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 159,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MB-ME256KA Evo Select Scheda MicroSD da 256 GB, UHS-I U3, fino a 130 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 37,49 € – invece di 40,05 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung MB-MC128HA/EU – Scheda di memoria MicroSD EVO Plus 128 GB Con adattatore SD per MicroSD In offerta a 18,96 € – invece di 18,96 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit Orologio Fitness Sportivo Display Digitale Da 1,2″, Impermeabile 5 Atm, Verde, 1.17 x 4.03 x 4.1 cm In offerta a 23,90 € – invece di 29,90 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Caricabatterie Auto USB, [USB C 30W+USB A 30W] 5A PD QC3.0 Ricarica rapida USB C presa usb auto, Caricatore Auto interamente in metallo per iPhone13 12 Samsung S20 Huawei iPad MacBook AirPods In offerta a 11,99 € – invece di 13,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

GeekerChip Piedini Antivibrazione Lavatrice Universali[4 Pezzi],Cuscinetto per Piedi Lavatrice,Piedini in Gomma Anti Vibrazioni Cuscino Antiscivolo Cuscino per rondella Ammortizzante,Nero In offerta a 5,99 € – invece di 10,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Einhell Set Trapano Percussione con Batterie TE-CD 18/40 Li-i +64, 2×2.0 Ah, PXC, 18V, 40Nm, Sistema Regolazione Giri, 2 Velocita, max 24.000 min-1, con Caricabatterie e Accessori In offerta a 95,95 € – invece di 115,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

ThermoPro TP53 Termometro Igrometro Interno Misuratore di Umidità e Temperatura Ambiente Digitale Termoigrometro Professionale per Casa con Tocca Retroilluminazione In offerta a 13,59 € – invece di 20,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d’Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana In offerta a 222,99 € – invece di 299,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

TEMPO DI SALDI Termometro Digitale Da Cucina Misuratore Con Asta E Lcd Cibi Bevande -50 +300°C, 30 x 250 x 290 mm In offerta a 5,90 € – invece di 6,40 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Ariete 918 Pizza in 4′ minuti, Forno Pizza, 1200 W, Pietra refrattaria con trattamento anti-aderente, Temperatura Max 400°C, 5 livelli di cottura, Bianco In offerta a 89,99 € – invece di 110,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Intex Dura Beam Materasso con Tecnologia Fiber Tech In offerta a 40,90 € – invece di 136,50 €

sconto 70% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Scrivania LED Dimmerabile con Braccio Girevole,3 Modalità di Illuminazione e 10 Livelli di Luminosità con Braccio Articolato in Metallo Bloccabile per Lavorare, Imparare, 10 W In offerta a 15,00 € – invece di 29,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = YFQGUQPO – fino a scadenza sconosciuta

Lampade solari per esterni, 32 LED a energia solare con 3 modalità, 3500 K / 6500 K, 2 temperature di colore, 860 lm, molto luminose, IP67, impermeabile, per giardino, porta d’ingresso, garage In offerta a 17,50 € – invece di 34,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = KVZFTZ49 – fino a scadenza sconosciuta

KARAEASY Mascherine chirurgiche Bambini Certificate Dispositivo Medico Tipo II BFE 98% Certificate Mascherina Box 50 Pezzi Colorate In offerta a 8,49 € – invece di 14,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Mascherine Chirurgiche Certificate CE x50, Prodotte in Italia, Medicali di Tipo II, Alta Efficienza Filtraggio ≥ 98%, Tre Comodi Strati di Protezione in TNT Blu In offerta a 7,59 € – invece di 7,59 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin Instinct Solar, Flame Red – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Multisport, Rosso In offerta a 221,00 € – invece di 399,99 €

sconto 45% – fino a 26 apr 22

Instinct Solar, Camo Edition, Graphite – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Multisport In offerta a 235,80 € – invece di 449,99 €

sconto 48% – fino a 26 apr 22

Garmin Striker Cast GPS – Ecoscandaglio Wireless con GPS In offerta a 148,90 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 26 apr 22

NOCO Boost HD GB70, Avviamento di Emergenza Portatile 2000A 12V UltraSafe, Avviatore Booster al Litio Professionale e Cavi Batteria Auto per Motori Benzina fino a 8L e Motori Diesel fino a 6L In offerta a 181,00 € – invece di 255,95 €

sconto 29% – fino a 1 mag 22

NOCO Boost X GBX155, Avviamento di Emergenza Portatile 4250A 12V UltraSafe, Booster al Litio Professionale, Cavi Batteria Auto e Powerbank per Motori Benzina fino a 10.0L e Motori Diesel fino a 8.0L In offerta a 331,42 € – invece di 399,95 €

sconto 17% – fino a 1 mag 22

NOCO Boost X GBX75, Avviamento di Emergenza Portatile 2500A 12V UltraSafe, Booster al Litio Professionale, Cavi Batteria Auto e Powerbank per Motori Benzina fino a 8.5L e Motori Diesel fino a 6.5L In offerta a 231,28 € – invece di 280,95 €

sconto 18% – fino a 1 mag 22

NOCO Boost X GBX55, Avviamento di Emergenza Portatile 1750A 12V UltraSafe, Booster al Litio Professionale, Cavi Batteria Auto e Powerbank per Motori Benzina fino a 7.5L e Motori Diesel fino a 5.0L In offerta a 169,95 € – invece di 199,95 €

sconto 15% – fino a 1 mag 22

Oral-B Pro 3-3500 Spazzolino Elettrico 3 Modalità di Spazzolamento, Elimina Batteri, Sbiancante Denti, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Gift Special Edition, Bianco In offerta a 44,99 € – invece di 89,90 €

sconto 50% – fino a 12 mag 22

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 12 mag 22

Oral-B Smart 4 4000N Spazzolino Elettrico Con Bluetooth, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino a 12 mag 22

Oral-B iO 9 Go Electric Spazzolino Elettrico Pulizia Professionale, Sbiancante Denti, Protezione Bocca, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Special Edition, Nero In offerta a 219,00 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino a 12 mag 22

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 pezzi, Pacco adatto alla buca delle lettere, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 12 mag 22

Oral-B Sensitive Clean Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 pezzi, Clean & Care, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 12 mag 22

Oral-B iO 9 Go Electric Spazzolino Elettrico Pulizia Professionale, Azione Sbiancante e protezione Bocca, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Edizione Speciale, Bianco e Rosa In offerta a 219,00 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino a 12 mag 22

Oral-B Genius 8500 Spazzolino Elettrico 5 Modalità di Spazzolamento, Protezione Gengive, Sbiancante Denti, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino a 12 mag 22

Oral-B iO 8 Go Electric Spazzolino Elettrico Puizia professionale Profonda, Tecnologia Magnetica, Micro-Vibrazioni, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Special Edition, Nero In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino a 12 mag 22

Oral-B iO 8 Go Electric Spazzolino Elettrico Puizia professionale Profonda, Tecnologia Magnetica, Micro-Vibrazioni, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Special Edition, Viola In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino a 12 mag 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).