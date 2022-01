Offerte Amazon 29 gennaio fino al 56% su Apple, Corsair, Bontec, Anker, Asmodee, Invicta

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 12 (128GB) – nero In offerta a 679,00 € – invece di 889,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 615,28 € – invece di 669,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Apple AirPods (3a generazione) In offerta a 179,00 € – invece di 225,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30 In offerta a 22,99 € – invece di 36,06 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

WD 2TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 60,15 € – invece di 118,85 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 128 GB In offerta a 16,90 € – invece di 18,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 32 GB, Pen Drive USB 3.2 Gen 1, USB C & USB A, Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Supporta OTG, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Auto, TV, Smartphone Type C, Android In offerta a 9,99 € – invece di 9,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200, Ripetitore WiFi, Connessione Stabile, WiFi Dual Band, Ingresso Ethernet, Indicatore di Segnale Intelligente, Nero, Versione Italiana In offerta a 19,90 € – invece di 29,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 162,89 € – invece di 179,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con Sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria In offerta a 44,99 € – invece di 48,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Per Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox, Nero In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 46,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

SAMSUNG – Adattatore USB Type-C su connettore Jack da 3,5 mm (Ee-UC10J) In offerta a 9,99 € – invece di 9,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Cat7 Cavo Ethernet 5m, Snowkids Cavo di Rete Alta Velocità 10Gbps 600MHz Piatto Nylon Placcato STP LAN RJ45 Gigabit Cavo Internet Compatibile con PS5 Router Modem Switch TV Box PC PS4/3 In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Cavo USB C, INIU [2 confezione da 2 m 100W] 20V/5A PD QC 4.0 ricarica rapida USB C a USB C, cavo dati in nylon intrecciato tipo C per iPad Pro 2020 MacBook Air Samsung S20 S10 S9 Xiaomi Huawei ecc. In offerta a 11,99 € – invece di 13,99 €

sconto 14% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Supporto PC Portatile, Supporto per Portatile Ergonomico, 14 Livelli Regolabile Raffreddamento Supporto Laptop, Durevole e Pieghevole Per MacBook Air/Pro, HP, Lenovo, DELL 9-17″ Tablet (Argento) In offerta a 10,79 € – invece di 11,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Treppiedi leggero per fotocamera, con custodia, da 41,91 a 127 cm In offerta a 15,10 € – invece di 19,89 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Duracell – Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 24, 1.5 volt LR6 MN1500 In offerta a 16,95 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Spioncino elettronico con Display a colori YALE In offerta a 51,90 € – invece di 60,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Hama – Multipresa 6 vie schuko con tasto on/off, cavo 3 metri, nero In offerta a 13,99 € – invece di 13,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Electraline 61903 Multipresa Alu-Line 10 Posti Polivalenti, Schuko +10/16 A e 1 Interruttore Luminoso, 2 M, con Corpo in Alluminio In offerta a 34,00 € – invece di 34,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

BONTEC Staffa per TV per TV da Plasma Curvi LED LCD 23-60 inch, Inclinazione e Girevole Supporto Parete TV con Doppio Braccio Peso fino a 45kg , Max VESA 400x400mm In offerta a 32,29 € – invece di 40,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Scaffalatura a 3 ripiani, Cromato In offerta a 28,13 € – invece di 28,13 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Pack 3 pz Cartello Segnaletico Adesivo Obbligo ingresso con Green Pass | Adesivo Attacca e Stacca Green Pass 20×30 non lascia residui di colla sulle superfici In offerta a 10,00 € – invece di 10,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Livella Laser Autolivellante, Kiprim LV1R Cross Livella Laser Modulo Doppia Linea Verticale/Orizzontale Laser, IP54 Antipolvere, Impermeabile, Anti-Goccia da 1 m, ±4° Livellamento Automatico In offerta a 25,49 € – invece di 28,98 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Metro Laser 100m, DTAPE DT100 Telemetro Laser Distanziometro Laser Impugnatura Portatile Strumento di Misura Digitale Rilevatore di Portata Display LCD a 4 Righe Retroilluminato Grande IP54 Antiurto In offerta a 31,95 € – invece di 37,59 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Cocoda Porta Cellulare da Auto, [Aspirazione Senza Caduta] Supporto Cellulare Auto per Cruscotto e Parabrezza, Porta Telefono Auto Compatibile con iPhone 13 Pro Max/12 Pro, Samsung Galaxy S20/S21+,ecc In offerta a 14,44 € – invece di 21,99 €

sconto 34% – fino a 30 gen 22

Cocoda Porta Cellulare da Auto, [Stabile & Case Friendly] Supporto Cellulare Auto con Presa d’Aria, Ruotabile a 360° Porta Telefono Auto Compatibile con iPhone 13 Pro Max, e Cellulari da 4.0 a 7″ In offerta a 14,44 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino a 30 gen 22

Baseus Power Bank 10000 mAh, 20W PD3.0 QC4.0 Ricarica Rapida Caricatore Portatile USB C con Display LED, 2 Ingressi e 3 Uscite Batteria esterna per iPhone 12 11 Pro Max iPad Samsung Huawei Xiaomi In offerta a 18,72 € – invece di 29,99 €

sconto 38% – fino a 30 gen 22

Blue Yeti, microfono USB per registrazione e streaming su PC e Mac, 3 capsule del condensatore, 4 modalità di rilevamento, uscita cuffie e controllo volume – Teal Black In offerta a 118,99 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino a 31 gen 22

Microfono Blue Snowball Microfono USB Classic Studio-Quality per Registrazione, Podcast, Broadcast, Twitch Game Streaming, Doppiaggi, Video YouTube su PC e Mac – Argento In offerta a 72,24 € – invece di 84,99 €

sconto 15% – fino a 31 gen 22

Corsair VOID ELITE Surround Cuffie Gaming con Microfono Omnidirezionale Ottimizzato, Audio 7.1 con PC, PS4, Xbox One, Switch e Mobili Compatibilità, Nero In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Corsair iCUE SP120 RGB PRO, Ventola Silenziosa da 120mm con LED RGB, e Flusso d?Aria Elevato, Confezione Tripla, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 55,90 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Corsair Hs60 Pro Surround Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1 Surround, Padiglioni Memory Foam, Cancellazione Rumore Microfono, Per PC/PS5/PS4/Xbox One/Series X/Nintendo Switch/Dispositivi mobili In offerta a 56,99 € – invece di 71,68 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Corsair Ironclaw Wireless RGB Ricaricabile Mouse Gaming Ottico con Tecnologia Slipstream, Wireless, 18000 DPI Sensore, Retroilluminazione LED RGB, Nero In offerta a 64,99 € – invece di 88,99 €

sconto 27% – fino a 30 gen 22

Corsair MM800 Tappetino per Mouse da Gioco, Medio, Rigido, Nero In offerta a 55,99 € – invece di 69,90 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Corsair HS60 Pro, Cuffie Gaming, Over Ear, Giallo In offerta a 56,99 € – invece di 71,68 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

BONTEC Staffa TV a Parete per TV LCD LED Plasma e Curvi da 37-82 Pollici, Inclinabile Supporto da Parete per TV, Max VESA 600x400mm, Fino a 60 kg In offerta a 25,49 € – invece di 49,99 €

sconto 49% – fino a 30 gen 22

BONTEC Universale Supporto TV da Tavolo per Schermi da 17 a 43 pollici, Piedistallo per TV Regolabile in Altezza e Girevole con Base in Vetro Temperato, VESA Max 200×200 mm, Fino a 45 kg In offerta a 26,34 € – invece di 33,99 €

sconto 23% – fino a 30 gen 22

BONTEC Supporto TV Ruote per Schermo LCD/LED/Plasma da 32-70 pollici, Mobile Carrello Porta TV con Vassoio, Supporto TV da Terra Regolabile in Altezza,Max VESA 600 x 400mm, Ultra Resistente 50 kg In offerta a 81,59 € – invece di 100,99 €

sconto 19% – fino a 30 gen 22

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermi Plasma/LCD/LED 23-55 Pollici con Ruote, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm In offerta a 67,14 € – invece di 81,99 €

sconto 18% – fino a 30 gen 22

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermo 30-65 pollici LCD/LED/Plasma, Supporto TV da Terra con 3 Ripiani in Vetro Temperato, Max VESA 600x400mm In offerta a 74,79 € – invece di 88,99 €

sconto 16% – fino a 30 gen 22

Caricatore USB C Anker Nano II 30 W, Caricabatterie Compatto GaN II per MacBook Air/iPhone 12/12 Mini/12 PRO/Max, Galaxy S21/S21+, Note 20/Note 10, iPad PRO, Pixel e Altro In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 26 gen 22

Anker Hub USB C 7-in-2 PowerExpand Direct MacBook, con Porta USB C Thunderbolt 3 (erogazione Alimentazione 100 W), Porta HDMI 4K, Porta Dati USB C e USB A 3.0, Lettore schede SD e microSD In offerta a 41,99 € – invece di 49,99 €

sconto 16% – fino a 30 gen 22

Anker Adattatore USB-C 8 in 1, adattatore PowerExpand USB-C, 100 W Power Delivery, 4 K 60 Hz, HDMI, 10 Gbps USB-C e 2 porte USB A, porta Ethernet, micro SD e SD, per MacBook Pro e altro In offerta a 50,49 € – invece di 59,99 €

sconto 16% – fino a 30 gen 22

Anker – Caricatore USB C, PowerPort PD 2, 30 W, Dual Port con 18 W Power Delivery per iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS Max/XR/XS/X/8, iPad Pro 2018 e con PowerIQ da 12 W per Samsung S9/S9+/S8 ecc. In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

Anker PowerCore Magnetic 5K with Bracket B2C – UN White Iteration 1 In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 30 gen 22

Asmodee Italia- Dungeons & Dragons: Inizia L’Avventura, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, Multicolore, 2986 In offerta a 29,60 € – invece di 34,90 €

sconto 15% – fino a 6 feb 22

Asmodee- Purrrlock Holmes-Gioco da Tavolo-per 2 Giocatori o più-Italiano, 8161 In offerta a 14,60 € – invece di 29,90 €

sconto 51% – fino a 6 feb 22

Invicta ZAINO JELEK FANTASY – 38 LT – Tasca porta pc In offerta a 53,30 € – invece di 69,00 €

sconto 23% – fino a 6 feb 22

Invicta Zaino CHAT Colorblock, Blu-Indaco, per Laptop 15,6”, Studio Lavoro e Tempo Lavoro In offerta a 52,80 € – invece di 85,00 €

sconto 38% – fino a 6 feb 22

Invicta ZAINO JELEK FANTASY – 38 LT – Tasca porta pc In offerta a 55,20 € – invece di 69,00 €

sconto 20% – fino a 6 feb 22

Zaino Invicta Minisac Heritage, Beige, 8 litri, Ripiegabile In offerta a 31,30 € – invece di 39,00 €

sconto 20% – fino a 6 feb 22

Bustina Round Plus Invicta Stone, Blu, Scomparto attrezzato porta penne In offerta a 11,90 € – invece di 18,90 €

sconto 37% – fino a 6 feb 22

Bustina Round Plus Invicta Stone, Nero, Scomparto Attrezzato Porta Penne, 23 cm In offerta a 12,30 € – invece di 18,90 €

sconto 35% – fino a 6 feb 22

Zaino Benin M Invicta , Stripes, Blu, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 38,70 € – invece di 59,90 €

sconto 35% – fino a 6 feb 22

INVICTA S.P.A. Trolley, Grid Shades, Cross-Over System, Blu, 2 in 1 con Spallacci per uso Zaino, Viaggio & Scuola In offerta a 74,40 € – invece di 89,90 €

sconto 17% – fino a 6 feb 22

INVICTA S.P.A. Astuccio 3 Scomparti Invicta, Wildflowers, Nero, Completo di Matite, Penne, Pennarelli, Taglia unica In offerta a 24,30 € – invece di 29,90 €

sconto 19% – fino a 6 feb 22

INVICTA S.P.A. Zaino Square, Street Jungle, Fucsia, 19-28 Lt Estensibile, Scuola e Tempo Libero, Rosa, Taglia unica In offerta a 59,00 € – invece di 69,90 €

sconto 16% – fino a 6 feb 22

Zaino Benin S Invicta, Wildflowers, 25 Lt, Nero, Scuola e Tempo Libero In offerta a 18,60 € – invece di 39,90 €

sconto 53% – fino a 6 feb 22

Zaino Invicta Benin S, Reflective Band, 25 Lt, Nero, Scuola e Tempo Libero In offerta a 30,60 € – invece di 39,90 €

sconto 23% – fino a 6 feb 22

Intex Prism Frame – Piscina In offerta a 175,50 € – invece di 399,00 €

sconto 56% – fino a 6 feb 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).