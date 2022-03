Offerte Amazon 30 marzo fino al 43% su Apple, SanDisk, Samsung, Xiaomi, Lexar, BTicino – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Illuminata Avanzata Per Mac, Layout Italiano QWERTY, Grigio (Space Grey)

In offerta a 69,99 € – invece di 81,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Bose Companion 2 Serie III Sistema Multimediale, Nero

In offerta a 111,00 € – invece di 149,95 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

BESTEK Multipresa Ciabatta Elettrica Verticale a 8 Prese Schuko (a due spine) e 6 Porte USB con Interruttore Indipendente, 1500J Surge Protezione

In offerta a 40,47 € – invece di 43,99 €

sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256GB) – (PRODUCT) RED

In offerta a 913,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (3ª generazione)

In offerta a 909,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (5ª generazione)

In offerta a 1180,00 € – invece di 1329,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1999,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento

In offerta a 2441,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD)

In offerta a 699,00 € – invece di 819,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro

In offerta a 826,32 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro Max (256 GB) – Azzurro Sierra

In offerta a 1299,00 € – invece di 1409,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag

In offerta a 29,00 € – invece di 35,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione)

In offerta a 89,99 € – invece di 99,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi 9AT Smartphone, 2 GB + 32 GB, Dual Sim, Grigio (Granite Grey) – Italia, Germania, F…

In offerta a 94,90 € – invece di 94,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Android 10.5 Pollici Wi-Fi RAM 3 GB 32 GB Tablet Android 11 Gray [Versione italiana] 2022

In offerta a 183,00 € – invece di 249,90 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 128 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero

In offerta a 22,01 € – invece di 22,01 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV

In offerta a 8,49 € – invece di 10,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

ZELOTES Mouse Verticale, Mouse Ergonomico Wireless,2400DPI,6 Pulsanti,USB Mouse Ricaricabili Senza Fili,Diminuire Il Male al Polso

In offerta a 22,99 € – invece di 22,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Hub USB-C 9 in 1,RJ45 Ethernet 1000Mbps ,con Adattatore 4K HDMI da 100W Ricarica PD USB 3.0 SD 3.0 / Lettore di Schede TF 3.0 Porte per Laptop, Smartphone e Tablet USB-C Porta Audio da 3,5mm

In offerta a 27,19 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Leelbox Decoder Digitale Terrestre, DVB-T2 Ricevitore Digitale Terrestre HDMI Full HD 1080P H.265 HEVC Main 10 Bit Riceve Tutti I Canali Gratuiti, Mini Scart Supporta Sistema Nuovo, Con Telecomando

In offerta a 19,99 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Telesystem DECODER ts up t2 4k A10, Nero

In offerta a 73,99 € – invece di 80,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

WD&CD Cinturini Compatibile per Mi Band 3/ Mi Band 4, Cinturini in Silicone, Sportivo Colorato Regolabile Bracciali Compatibile per Xiaomi Band 3/4-2 Pezzi (Arancione, Blu Navy)

In offerta a 6,38 € – invece di 6,38 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Mini Motosega a Batteria, Bravolu 21V 6-in Motosega a Batteria, Motosega Portatile a Batteria con Una Mano con 2 Batterie 2 Catene e Guanti Protettivi, Adatta per Taglio Legno Alberi e Rami Potatura

In offerta a 72,24 € – invece di 89,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

BTicino S3711DU Ciabatta Multipresa da Scrivania con Presa USB, 1.5A, Cavo da 2 m, Bianco [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 21,90 € – invece di 23,50 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).