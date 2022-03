Offerte Amazon 28 marzo fino al 41% su Apple, Xiaomi, Manfrotto, Seagate, Huawei, Joby, Lowepro, Shure – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

Apple iPhone 13 (512GB) – (PRODUCT) RED

In offerta a 963,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con Cappuccio Protettivo e Anello Portachiavi in Colori Multipli

In offerta a 13,90 € – invece di 18,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Anywhere 3 Mouse Compatto, Wireless, Scroller Elettromagnetico, Ergonomico, Sensore 4000 DPI, Pulsanti Custom, USB-C, Bluetooth, Mac, iPad, Windows, Linux, Chrome, Nero

In offerta a 53,23 € – invece di 66,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 20W

In offerta a 21,99 € – invece di 25,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Uiosmuph Mouse Senza Fili Bluetooth, Bluetooth 5.1 + 2.4G Wireless Ricaricabile Mouse Senza Fili Ottico Piccolo Portatile con Mouse USB per per Notebook, PC, Laptop, Computer, MacBook(Nero Opaco)

In offerta a 12,99 € – invece di 15,99 €

sconto 19% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Notebook Dell, Cpu Intel i7 di 11 Gen. 4 core fino a 4,7 GHz, Display 15,6″ FullHd, SSD nvme 512 Gb, 16Gb DDR4, Win10 Pro, Svga MX 330 2gb, wi-fi, 3usb, lan, Pronto All’uso, Garanzia e layout Italia

In offerta a 1273,00 € – invece di 1273,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Electraline 58310 Torcia d’Emergenza Automatica con Funzione Luce di Cortesia, Nero

In offerta a 12,99 € – invece di 12,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

VIMAR 0A33101 Luce Notturna LED con sensore crepuscolare 220-230V 0,4W, 0.4 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 4,30 € – invece di 5,20 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (EU)

In offerta a 36,50 € – invece di 38,38 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

welsberg Poncho Impermeabile con Cappuccio e Maniche, Poncho Antipioggia Copripioggia Riutilizzabile per Adulti, Unisex, Taglia Unica

In offerta a 5,49 € – invece di 5,49 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2010,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2422,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 801,00 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 826,32 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 515,00 € – invece di 559,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED) In offerta a 339,00 € – invece di 539,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 99,99 € – invece di 149,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 21,99 € – invece di 25,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi 9A – Smartphone 2 GB + 32 GB, Dual Sim, Blu (Sky Blue) – Italia, Germania, F… In offerta a 94,50 € – invece di 103,70 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 35,99 € – invece di 44,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

realme C21Y Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Display mini-drop da 6,5″, Tripla fotocamera da 13 MP con AI, Processore UNISOC T610, Dual Sim, 4+64GB, Cross Black In offerta a 109,99 € – invece di 149,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

NOW Smart Stick con i primi 3 mesi a scelta fra Cinema oppure Entertainment| Chiavetta streaming | TV In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

NIAGUOJI Cavo iPhone 1M Ricarica Caricabatterie iPhone Certificato MFi Lungo Cavo Lightning, Carica Rapida Caricatore per iPhone In offerta a 4,99 € – invece di 4,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Supporto per cellulare da bicicletta, impermeabile, per moto, antiriflesso, ideale per navigare, borsa da bicicletta, supporto per bicicletta, girevole a 360°, per cellulari da 5,5 a 7 pollici In offerta a 22,10 € – invece di 22,10 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Seagate One Touch, 5 TB, Hard Disk Esterno, Nero-Grigio, USB 3.0, PC e Mac, 4 Mesi di Adobe Creative Cloud e 2 Anni Rescue Services, Amazon Special Edition (STKC5000410) In offerta a 135,99 € – invece di 174,99 €

sconto 22% – fino a 1 apr 22

Click qui per approfondire

HUAWEI Sound Joy Speaker, Altoparlante portatile Bluetooth Smart con design elegante, Altoparlanti Quad Devialet da 79 dBA @2 m, Riproduzione di 26 ore, Shake Stereo Link Up, Obsidian Black In offerta a 124,90 € – invece di 149,90 €

sconto 17% – fino a 29 mar 22

Click qui per approfondire

Manfrotto Befree Advanced Twist, Kit Treppiede da Viaggio con Testa Fluida e Chiusura Twist, Portatile e Compatto, Treppiede in Carbonio per Fotocamere DSLR, Reflex, Mirrorless, Accessori Fotografia In offerta a 207,90 € – invece di 330,99 €

sconto 37% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Manfrotto MKBFRTA4RD-BH Befree Advanced Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist M-Lock, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Portata fino a 9 kg, Borsa Inclusa, Alluminio, Rosso In offerta a 142,90 € – invece di 206,99 €

sconto 31% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Lowepro 56035371417 In offerta a 29,30 € – invece di 37,99 €

sconto 23% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

JOBY GorillaPod 500, Mini Treppiede Flessibile con Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 500 g, JB01502-BWW In offerta a 27,10 € – invece di 44,99 €

sconto 40% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

JOBY GorillaPod Magnetic 325, Mini Treppiede Flessibile con Piedini Magnetici e Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 325 g, JB01506-BWW In offerta a 23,60 € – invece di 34,99 €

sconto 33% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Joby Pro Tracolla, Taglia Large e Small, Nero In offerta a 51,80 € – invece di 69,99 €

sconto 26% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Samson Cuffie cablate tradizionali SR850, nere m In offerta a 29,30 € – invece di 40,00 €

sconto 27% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Bialetti 6093 Moka Timer – Moka elettrica, Capacità per 6 tazze, Argento/Nero In offerta a 77,70 € – invece di 99,90 €

sconto 22% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting WHT20W TUNABLE White Ceiling Light Philips Lighting Wawel Lampada da Soffitto, Intensità Regolabile, LED, 2000 lm Integrata, 20 W, Bianco In offerta a 36,60 € – invece di 59,90 €

sconto 39% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Vimar 16493 Idea Attuatore connesso IoT VIEW Wireless con uscita a relè NO 16 A, controllo locale e remoto, doppia tecnologia su standard Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 39,60 € – invece di 49,55 €

sconto 20% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Striscia LED RGBWW Intelligente meross 5M, Smart Strip Compatibile con HomeKit, Alexa e Google, Luce Nastro Luminoso WiFi con Bianco Caldo/Freddo, Multicolori per Festa, Bar, Scrivania Gaming, Natale In offerta a 39,09 € – invece di 44,39 €

sconto 12% – fino a 6 apr 22

Click qui per approfondire

COSORI Friggitrice ad Aria XXL con Ricettario Italiano, Friggitrice Silenziosa & Senza Fumo, 4,7 Litri con 9 Preimpostazioni, Airfryer con Cestello Facile da Pulire, Senza PFOA, 1500W In offerta a 109,19 € – invece di 129,99 €

sconto 16% – fino a 30 mar 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue Flourish White and Color Ambiance Lampada da Tavolo LED Connessa 9.5 W, con Bluetooth, Attacco E27, Bianco, 1 Lampadina Hue Inclusa In offerta a 107,90 € – invece di 129,90 €

sconto 17% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue Centura, White and Color Ambiace Faretto Connesso, con Bluetooth, GU10, 5.7 W, Quadrato, Bianco In offerta a 51,50 € – invece di 64,90 €

sconto 21% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Shure MVI MVI-DIG Interfaccia Audio Digitale con USBC, Argento, Vecchia Confezione In offerta a 92,50 € – invece di 115,00 €

sconto 20% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Lenco L-30W Giradischi, Wood In offerta a 90,70 € – invece di 119,00 €

sconto 24% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

ROIDMI X30 Storm Aspirapolvere Modello Europeo, 120000 TR/Min, Display LED, Sistema di sterilizzazione ZIWEI, Bianco In offerta a 322,60 € – invece di 449,00 €

sconto 28% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Astuccio 3 Scomparti Invicta , Paint & Flowers, Blu, Completo di matite, penne, pennarelli In offerta a 21,60 € – invece di 29,90 €

sconto 28% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Bustina Round Plus Invicta Stone, Nero, Scomparto Attrezzato Porta Penne, 23 cm In offerta a 12,10 € – invece di 18,90 €

sconto 36% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Invicta Waist Bag 25 Solid Marsupio sportivo, 25 cm, 2 litri, Blu In offerta a 20,50 € – invece di 30,00 €

sconto 32% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Invicta Zaino Carlson Plain Rosa – Eco Material – 27 LT – Tasca porta pc In offerta a 31,10 € – invece di 49,00 €

sconto 37% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Invicta Zaino CHAT Colorblock, Blu-Indaco, per Laptop 15,6”, Studio Lavoro e Tempo Lavoro In offerta a 53,60 € – invece di 85,00 €

sconto 37% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Invicta ZAINO JELEK FANTASY – 38 LT – Tasca porta pc In offerta a 40,70 € – invece di 69,00 €

sconto 41% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Marsupio Color S, Invicta, Verde Militare In offerta a 19,60 € – invece di 29,00 €

sconto 32% – fino a 2 apr 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).