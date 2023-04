Offerte Amazon 4 aprile fino al 68% su Apple, WD, SanDisk, Belkin, Xiaomi, Meliconi, Bluetti

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2021 iMac (24 Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1499,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2799,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro ortatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2267,99 € – invece di 2499,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 898,99 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 888,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1069,42 € – invece di 1289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale

In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1109,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 989,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 889,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 969,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

In offerta a 126,99 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning

In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,99 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag

In offerta a 28,00 € – invece di 39,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – Mezzanotte In offerta a 29,90 € – invece di 59,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

aaa

WD 18TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0

In offerta a 299,99 € – invece di 369,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 300 MB / s, UHS-II, Classe 10, V90, U3

In offerta a 92,99 € – invece di 106,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 1 TB Extreme Pro SSD NVMe Portatile, USB-C, velocità di lettura e scrittura fino a 2.000 MB/s, resistente e impermeabile, Nero

In offerta a 171,69 € – invece di 204,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

iPosible Power Bank 26800mAh, 25W PD3.0+QC4.0 Ricarica Rapida Caricatore Portatile con Display LCD 3 uscite e PD ingressi Caricabatterie Portatile per iPhone Samsung Huawei Xiaomi.

In offerta a 28,00 € – invece di 31,95 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ORICO Case HDD 2.5 SATA USB 3.0, Case Hard Disk per HDD e SSD 9.5mm e 7mm, Supporto UASP, TRIM,Nessuno Strumento Richiesto(Nero)

In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Custodia AirTag Con Cinturino, Nero, 2.01 x 8.99 x 15.6 cm; 30 grammi

In offerta a 6,99 € – invece di 13,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi 30663 Mi Smart Standing Fan 2

In offerta a 79,99 € – invece di 84,99 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Meliconi CME ETR200, Supporto TV Parete, Supporto TV Inclinabile, Staffa per TV a Schermo Piatto da 26″ a 40″, Attacco VESA 75-100-200, Portata 20 Kg, Nero

In offerta a 11,49 € – invece di 31,41 €

sconto 63% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Telecomando Universale per Samsung Smart tv Compatibile con Tutti i Modelli Samsung LCD LED HDTV 3D Smart TV

In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Anker Cassa Tascabile SoundCore Mini – Altoparlante Bluetooth Super-Portatile con Bassi Potenti, Raggio di Connessione Bluetooth e Guida Vocale per iPhone, iPad, Samsung, Huawei e Altri

In offerta a 25,49 – invece di 29,99

sconto 15% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB3A, 268Wh LiFePO4 Batteria Backup 600W (1200W Picco) AC Uscita, Ricarica da 0-80% in 30 Minuti, Generatore Solare per Campeggio (Pannello Solare Opzionale)

In offerta a 299 – invece di 449

sconto 33% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

TP-Link RE330 Mesh Wi-Fi Ripetitore Wifi Wireless, Dual-Band 1200 Mbps, Access Point, Nuovo Prodotto con Tecnologia TP-Link Onemesh, con cavo Ethernet

In offerta a 34,99 – invece di 44,99

sconto 22% – fino a 19 apr 23

Click qui per approfondire

TP-Link Adattatore Bluetooth USB 2.0 Dongle Bluetooth 5.0 UB500, Trasferimento Wireless per PC, Stampanti, Altoparlanti ecc, Compatibile con Windows 11/10/8.1/7

In offerta a 11,99 – invece di 16,99

sconto 29% – fino a 19 apr 23

Click qui per approfondire

TP-LINK-sg116e/16 porte Gigabit Unmanaged Pro Switch di Rete (32gbit/S capacità Switching, schermato RJ-45 45 porte, Alloggiamento in Metallo, igmp snooping, vlan, QoS, Plug e Play, luefterlos) nero

In offerta a 69,99 – invece di 217,8

sconto 68% – fino a 19 apr 23

Click qui per approfondire

TP-Link WiFi 6 Mesh AX3000Mbps, 3 Porte Ethernet Gigabit, Controllo Parental, Collega Fino a 150 Dispositivi, 3 Pezzi con Copertura Fino a 650 ?, Mercusys Halo H80X(3-pack)

In offerta a 199,99 – invece di 259,99

sconto 23% – fino a 19 apr 23

Click qui per approfondire

TP-Link PCIe Adattatore AXE5400Mbps Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2, Chipset Intel Wi-Fi 6E, WPA3, MU-MIMO, OFDMA, Scheda WiFi PC Fisso, Velocità Tri-Band, Supporta Windows 10, 11, Mercusys MA86XE

In offerta a 43,99 – invece di 59,99

sconto 27% – fino a 19 apr 23

Click qui per approfondire

TP-Link WiFi Mesh Dual-Band AC1300Mbps, 2 Porte Ethernet Gigabit, Modalità Router e Access Point, 3 Pezzi con Copertura fino a 320 ?, Mercusys Halo H30G(3-Pack)

In offerta a 89,99 – invece di 109,99

sconto 18% – fino a 19 apr 23

Click qui per approfondire

Acer Aspire 5 A515-56-73CR PC Portatile, Notebook con Processore Intel Core i7-1165G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home

In offerta a 649 – invece di 879

sconto 26% – fino a 30 apr 23

Click qui per approfondire

Acer Aspire 5 A515-56-5734 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home

In offerta a 549 – invece di 749

sconto 27% – fino a 30 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con iPhone 14 e iPhone 13, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Serie Classic, Trasparente

In offerta a 14,39 – invece di 17,99

sconto 20% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con iPhone 14 Pro e MagSafe, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Serie Classic, Trasparente

In offerta a 15,19 – invece di 22,99

sconto 34% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Ibrida Magnetica con HaloLock, compatibile con le custodie iPhone 14 Pro Max e MagSafe, protezione antiurto di livello militare, retro resistente ai graffi,trasparente

In offerta a 14,81 – invece di 22,99

sconto 36% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Magnetica per iPhone 13 Pro, Compatibile con MagSafe, Custodia Trasparente con HaloLock, Retro Resistente ai Graffi, Trasparente

In offerta a 13,59 – invece di 29,99

sconto 55% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Custodia Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con Cover iPhone 14 Pro, Compatibile con MagSafe, Protezione Anticaduta di Grado Militare, Impugnatura Liscia, Serie Classic, Nero

In offerta a 16,79 – invece di 25,99

sconto 35% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con iPhone 14 Pro Max e MagSafe, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Serie Classic, viola

In offerta a 17,84 – invece di 25,99

sconto 31% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con iPhone 14 Pro e MagSafe, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Serie Classic, viola

In offerta a 20,99 – invece di 25,99

sconto 19% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover per iPhone 12 e iPhone 12 Pro, Compatibile con MagSafe, Ibrida Magnetica Custodia con HaloLock, Protezione Antiurto di Livello Militare, Retro Resistente ai Graffi, Trasparente

In offerta a 13,59 – invece di 26,39

sconto 49% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

ESR HaloLock Caricabatterie Wireless Magnetico per Auto, Ricarica Veloce, Supporto per la Bocchetta dell’Aria, Compatibile con MagSafe per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max e iPhone serie 13/12,Nero

In offerta a 29,74 – invece di 36,99

sconto 20% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Magnetica Ibrida con HaloLock, Custodia compatibile con iPhone 14 Pro Max e MagSafe, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Serie Classic, Nero opaco

In offerta a 17,84 – invece di 25,99

sconto 31% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Magnetica Ibrida con HaloLock, Compatibile con iPhone 14, iPhone 13 e MagSafe, Protezione antiurto di livello militare, Retro resistente ai graffi, Serie Classic, Nero trasparente

In offerta a 16,14 – invece di 25

sconto 35% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Ibrida Magnetica con HaloLock, Compatibile con iPhone 14, iPhone 13 e MagSafe, Protezione antiurto di livello militare, Presa liscia e confortevole, Serie Classic, Nero

In offerta a 16,99 – invece di 25,99

sconto 35% – fino a 9 apr 23

Click qui per approfondire

MAXTOOLS TR200, Kit Automatico Riparazione Pneumatici Auto Medie e Monovolume, Ripara Tutti i Tipi di Foratura Gomma, Incluso Potente Compressore Aria 12V

In offerta a 35,79 – invece di 41,89

sconto 15% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

MAXTOOLS TR300, Kit Automatico Riparazione Pneumatici SUV e Fuoristrada , Ripara Tutti i Tipi di Foratura Gomma, Incluso Potente Compressore Aria 12V

In offerta a 47,69 – invece di 56,19

sconto 15% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

MAXTOOLS AR200, Avvolgitubo con Tubo Flessibile in PVC, per il Passaggio di Aria e Acqua Fino a 45°, 6 Metri (6m), Avvolgitubo aria compressa

In offerta a 49,29 – invece di 55,49

sconto 11% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

MAXTOOLS AR300, Avvolgitubo Automatico ad Aria Compressa, Inclusa Staffa Girevole Fissaggio a Muro, Antiurto Resistente, Lunghezza 8+2 Metri (8m + 2m)

In offerta a 73,99 – invece di 74,29

sconto 0% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

MAXTOOLS ER200, Avvolgitubo Elettrico Automatico, Mini Arrotolatore con Doppia Guida e Cavo Antiolio, Interruttore Termico di Protezione, Lunghezza 8 Metri (8m)

In offerta a 64,89 – invece di 73,39

sconto 12% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).