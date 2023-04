Offerte Amazon 3 aprile fino al 54% su Apple, Lenovo, Asus, Xiaomi, Samsung, WD, HP

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2021 iMac (24 Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1499,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2799,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro ortatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento

In offerta a 2267,99 € – invece di 2499,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 898,99 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 888,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1069,42 € – invece di 1289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1109,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 989,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte

In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 889,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 969,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 109,99 € – invece di 159,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,99 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – Mezzanotte In offerta a 29,90 € – invece di 59,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo Tab M9, Display 9″ HD, MediaTek Helio G80, WI-FI 5, RAM 3GB, Memoria 32GB, Tablet Android 12, Arctic Grey [Esclusiva Amazon] + Alimentatore + Custodia

In offerta a 129,00 € – invece di 161,23 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

ASUS F515EA#B0BL87FBHL, Notebook con Monitor 15,6″ FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma generazione i3-1115G4, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Argento

In offerta a 399,00 € – invece di 599,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi F2 43″ Smart Fire TV 108 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

WD My Passport SSD portatile 4TB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio

In offerta a 394,29 € – invece di 857,99 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung T7 Portable SSD – 2 TB – USB 3.2 Gen.2 External SSD Titanium Grey (MU-PC2T0T/WW)

In offerta a 154,90 € – invece di 334,99 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 9,88 € – invece di 15,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P3 500GB PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 3500MB/s – CT500P3SSD8

In offerta a 41,99 € – invece di 56,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Fujifilm X-T5 Fotocamera Digitale Mirrorless 40MP (Pixel Shift Multi Shot 160MP) KIT XF16-80mmF4, Sensore X-Trans CMOS 5 HR, IBIS, Filmati 6.2K 30p, Mirino EVF, Schermo LCD 3″ tiltabile, Nero

In offerta a 2360,50 € – invece di 2549,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Sistema di router Wi-Fi 6 mesh Amazon eero Pro 6 | Hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Copertura fino a 280 m² | Confezione da 2 (1 router e 1 extender)

In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

HP DeskJet 2720e, Stampante Multifunzione, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+

In offerta a 49,90 € – invece di 64,90 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Inateck EVA 13 pollici Custodia Antiurto compatibile con MacBook Air 13 M2 M1 2022-2018, MacBook Pro 13 M2 M1 2022-2016, Surface Pro 9/8/7/6/X/5/4/3, XPS 13, con protezione EVA a tre strati forte

In offerta a 29,99 € – invece di 31,99 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

ESR HaloLock Caricabatterie Wireless Magnetico per Auto, Ricarica Veloce, Supporto per la Bocchetta dell’Aria, Compatibile con MagSafe per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max e iPhone serie 13/12,Nero

In offerta a 29,74 € – invece di 36,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Tiakia Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Bici Smartphone in Metallo, Porta Cellulare Bici Universale per 4.5-7.0 Pollici Smartphone, Porta Cellulare Moto Rotazione a 360°, per Manubrio 22-33mm

In offerta a 16,98 € – invece di 25,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Grefay Supporto Telefono Bicicletta 【1S Smontaggio Rapido】 Porta Cellulare Moto con Rotazione di 360 per iPhone Samsung Huawei 3,5-7,0 Pollici Smartphone

In offerta a 13,59 € – invece di 16,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

realme 9 Pro 5G Smartphone, Batteria potente da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 120 Hz, Dual Sim, 8+128 GB,Midnight Black

In offerta a 279,99 – invece di 349,99

sconto 20% – fino a 9 apr 23

Realme Narzo 50A Prime 4+64Gb Smartphone Display Full Hd+ Da 6,6”, Tripla Fotocamera Con Ai Da 50 Mp, Blu

In offerta a 119,99 – invece di 169,99

sconto 29% – fino a 9 apr 23

realme Narzo 50A Prime 4+64GB smartphone Display Full HD+ da 6,6”, Tripla fotocamera con AI da 50 MP, Batteria da 5.000 mAh, Potente processore Unisoc T612, Flash Black, caricabatteria non incluso

In offerta a 119,99 – invece di 169,99

sconto 29% – fino a 9 apr 23

realme 9 Pro 5G Smartphone, Batteria potente da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 120 Hz, Dual Sim, 8+128 GB,Aurora Green

In offerta a 279,99 – invece di 349,99

sconto 20% – fino a 9 apr 23

realme 9 Pro 5G 128GB 8GB Blu (Sunrise) EU

In offerta a 279,99 – invece di 349,99

sconto 20% – fino a 9 apr 23

SABRENT Case SSD/HDD Hard Disk Esterno da SATA 2.5 pollici a USB 3.2 Gen 1, Custodia per disco rigido esterno, Adattatore per disco rigido da 7mm/9,5 mm, [Supporto UASP SATA I II III] in alluminio (EC-UK30)

In offerta a 14,99 – invece di 19,99

sconto 25% – fino a 9 apr 23

TONOR Microfono Senza Fili, UHF Sistema Microfonico Dinamico a Doppio Cordless in Metallo con Ricevitore Ricaricabile, Set di Microfoni Wireless per Canto Karaoke, DJ, Festa, Chiesa, 60m (TW-630)

In offerta a 67,99 – invece di 115,99

sconto 41% – fino a 9 apr 23

Impianto Karaoke Professionale Completo Wireless, PA TONOR Sistema Karaoke con Microfono Doppio Senza Fili, Strobosfera per Karaoke Domestico, Festa (K20)

In offerta a 195,49 – invece di 333,99

sconto 41% – fino a 9 apr 23

AKASO Brave 7 Action Cam 4K 30FPS 20MP, IPX8 Fotocamera Subacquea Stabilizzata, Impermeabile Videocamera con Comando Vocale, Grandangolare, Doppio Touchscreen, 2x1350mAh Batterie e Kits di Accessori

In offerta a 159,99 – invece di 229,99

sconto 30% – fino a 9 apr 23

AKASO V50 Elite Action Cam Native 4K/60FPS 20MP WiFi, Fotocamera Subacquea 40M Impermeabile con Touch Screen, Comandi Vocali, 8xZoom, Angolo Variabile, Stabilizzatore EIS, Kit di Accessori

In offerta a 127,49 – invece di 209,99

sconto 39% – fino a 9 apr 23

AKASO EK7000 Pro Action Cam 4K 20MP WiFi, Fotocamera Subacquea 40M, Impermeabile Videocamera EIS Stabilizzazione con Touch Screen, Angolo Variabile, 2.4G Telecomando e Kit di Accessori

In offerta a 76,49 – invece di 129,99

sconto 41% – fino a 9 apr 23

[Nuovo] TP-Link PG1200 KIT Powerline G.hn1200, G.hn Wave2 SISO, 1 × Porta Gigabit, Modalità di Risparmio Energetico, Plug & Play, Powerline di Nuova Generazione Più Affidabile

In offerta a 59,99 – invece di 79,99

sconto 25% – fino a 18 apr 23

TP-Link Tapo L920-5 Striscia LED Smart 5m, Impermeabile IP44, Multicolore Segmentato, LED WiFi RGBIC Compatibile con Alexa e Google Assistant, Luci LED Adatto per Casa, Bar, Festa, Controllo dall’APP

In offerta a 33,9 – invece di 49,99

sconto 32% – fino a 18 apr 23

TP-Link Tapo P115 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Presa Mini Smart Wi-Fi, Monitoraggio Energetico, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Bianco

In offerta a 13,99 – invece di 16,99

sconto 18% – fino a 19 apr 23

TP-Link Ripetitore Wireless WiFi Extender e Access Point, Velocità Single Band 300Mbps, Tre antenne Esterne con Tecnologia MIMO, Potenzia la tua Copertura Wi-Fi, Mercusys MW300RE

In offerta a 12,74 – invece di 14,99

sconto 15% – fino a 19 apr 23

UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C GaN Tech, Caricabatterie USB 3 Porte, Alimentatore USB C Compatibile MacBook Air, iPhone 14/13, iPad, Galaxy S23 Ultra/S23+/S22, Google Pixel 7 Pro, Steam Deck

In offerta a 42,49 – invece di 49,99

sconto 15% – fino a 9 apr 23

UGREEN Nexode 100W Caricatore USB C 4 Porte GaN, Alimentatore USB C, Caricabatterie USB C Compatibile con MacBook Pro/Air, Lenovo, Asus, iPad Pro/Air, iPhone 14/13, Galaxy S23 Ultra/S22, Steam Deck

In offerta a 63,99 – invece di 75,99

sconto 16% – fino a 9 apr 23

UGREEN Hub USB C 4 Porte USB 3.0, Dongle USB C 5Gbps Adattatore USB C a USB OTG, Hub USB Type C Per MacBook Air/Pro M2 M1 2023, iPad Air/Pro, Surface Pro 9 8, Dell XPS 15, Galaxy S23 S22, Xiaomi 13

In offerta a 16,14 – invece di 18,99

sconto 15% – fino a 9 apr 23

UGREEN Hub USB C, 6-in-1 Dongle USB C a HDMI 4K, Hub USB 3.0, Lettore di Schede SD TF, Adattatore per MacBook Air/Pro M1 M2 2023, iPad Pro/Air M2 M1 2022, Steam Deck, Galaxy S23 Tab S8, Surface Pro 9

In offerta a 27,19 – invece di 31,99

sconto 15% – fino a 9 apr 23

UGREEN Cavo USB Tipo C Ricarica Rapida in Nylon, Cavo USB C USB A QC 3.0 Compatibile con Macbook Pro 16″ M2 Max 2023, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/A53/A33, Readmi Note 11, ecc 1M

In offerta a 8,49 – invece di 9,99

sconto 15% – fino a 9 apr 23

UGREEN Cavo USB Tipo C Ricarica Rapida in Nylon, Cavo USB C USB A QC 3.0 Compatibile con Macbook Pro 16″ M2 Max 2023, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/A53/A33, Readmi Note 11, ecc 0,5M

In offerta a 6,79 – invece di 7,99

sconto 15% – fino a 9 apr 23

UGREEN 36W Caricatore USB Doppio, Caricabatterie USB 2 Porte da Muro Quick Charge 3.0 Ricarica Veloce Compatibile con iPhone 14 13 12 SE 2022, iPad, Galaxy A04s M13 S23 S22 S21, Huawei, Xiaomi, ecc

In offerta a 16,99 – invece di 19,99

sconto 15% – fino a 9 apr 23

UGREEN Cavo USB Tipo C Ricarica Rapida in Nylon, Cavo USB C USB A QC 3.0 Compatibile con Macbook Pro 16″ M2 Max 2023, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S22/A53/A33, Readmi Note 11, ecc 2M

In offerta a 10,19 – invece di 11,99

sconto 15% – fino a 9 apr 23

UGREEN Hub USB C HDMI 4K 60Hz, Ethernet Gigabit, 100W PD, Lettore Schede SD/TF, 2 USB 3.0, Docking Station USB C Compatibile con Steam Deck, MacBook Air/Pro 2023 M2 M1, iPad Air/Pro, Galaxy S23 S22

In offerta a 47,59 – invece di 55,99

sconto 15% – fino a 9 apr 23

ECOVACS DEEBOT N8+ Robot aspirapolvere 2-in-1 Aspira e Lava,con Stazione di Svuotamento Automatico?Modalità Max+,Pulizia personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo APP & Alexa

In offerta a 379 – invece di 599

sconto 37% – fino a 9 apr 23

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,modalità Max+,2300 Pa, Pulizia Personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa

In offerta a 249 – invece di 399

sconto 38% – fino a 9 apr 23

