In iOS 16.4 diversi bug, Apple si affretta a rilasciare iOS 16.4.1

iOS 16.4 ha introdotto diversi bug suscitando non poche lamentele e ora Apple si starebbe affrettando per rilasciare iOS 16.4.1. Questo quel che emerge da alcune fonti che appaiono non solo attendibili ma anche ben referenziate sulle tempistiche e sulle funzioni dell’aggiornamento.

La ragione del lancio am breve distanza dell’update sarebbe in diversi problemi, alcuni fastidiosi, emersi dopo il rilascio di iOS 16.4 alla fine di marzo. In particolare alcuni utenti di iPhone hanno lamentato problemi con l’app Meteo una situazione non propriamente piacevole visto che proprio il meteo è stata uno degli elementi focali delle novità di iPadOS 16. Questo sistema operativo per tablet, infatti, è stato il primo a portare l’app sul grande schermo.

Altri utenti hanno segnalato la necessità di reinserire le password Wi-Fi. Le pagine di stato del sistema di Apple hanno riconosciuto i problemi con l’app Meteo e WeatherKit

iOS 16.4.1 sarebbe un update di emergenza preparato molto velocemente in attesa di iOS 16.5 e finalizzato a riparare le problematiche più impellenti.

Ricordiamo che Apple ha già distribuito la prima beta di iOS 16.5 la scorsa settimana con alcune modifiche minori, tra cui l’aggiunta di una scheda Sport nell’app Apple News e la possibilità di avviare una registrazione dello schermo con Siri. iOS 16.5 sarà probabilmente rilasciato al pubblico già a maggio ma non sarebbe il caso di lasciare in circolazione utenti scontenti fino a quel momento.

Inoltre, ricordiamo che Apple dovrebbe annunciare iOS 17 alla WWDC 2023, che si svolgerà dal 5 al 9 giugno. A questo indirizzo trovate tutti i possibili annunci di Apple durante il keynote di apertura: sebbene si tratti di una manifestazione dedicata principalmente agli sviluppatori, potrebbero non mancare sorprese hardware di interesse anche per il pubblico.