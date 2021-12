Offerte Amazon 4 dicembre fino al 70% su Apple, Xiaomi, SanDisk, Samsung, Echo, Bosch

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 38,99 € – invece di 45,00 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Cavo da Lightning a USB (2m) In offerta a 11,99 € – invece di 35,00 €

sconto 66% – fino al scadenza sconosciuta

Amazfit Neo Smartwatch Orologio Fitness Sportivo Display Digitale da 1,2″ Always-On Impermeabile 5 ATM Tempo di Durata fino a 28 Giorni Contapassi da Polso Activity Tracker (Rosso) In offerta a 19,99 € – invece di 29,90 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 37,99 € – invece di 44,99 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker Versione Globale In offerta a 24,99 € – invece di 26,99 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 128 GB, Nero In offerta a 17,67 € – invece di 36,99 €

sconto 52% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Memorie Fit Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 200 MB/s, 32 GB, Grigio Titanio (MUF-32AB) In offerta a 9,99 € – invece di 17,59 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa – Antracite In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite In offerta a 59,99 € – invece di 109,99 €

sconto 45% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 19,99 € – invece di 49,99 €

sconto 60% – fino al scadenza sconosciuta

Caricatore USB a 3 porte, da 30 W, 5 V e 6 A, con tecnologia iSmart, compatibile con iPhone 11 Pro Max XS XR X 8/7/6, iPad, Galaxy S9 S8 Plus In offerta a 6,39 € – invece di 15,99 €

sconto 60% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale In offerta a 29,97 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

SONGMICS Sedia da Ufficio Girevole, Altezza Regolabile, Poltrona da Gaming, Sedia da Computer, con Meccanismo di Inclinazione, Nero OBG56B In offerta a 82,99 € – invece di 105,99 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

Bosch Home and Garden 06039D4109 Trapano Battente-Avvitatore UniversalImpact 18V (1 Batteria, Sistema 18 Volt, in Valigetta) – Edizione Amazon, 18 V, Verde In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Bosch Home and Garden Trapano avvitatore a batteria EasyDrill 1200 (batteria da 2,0 Ah, sistema 12 volt, set di bit per foratura e avvitamento, custodia morbida) – Edizione Amazon In offerta a 75,00 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Bosch Set da 91 Pezzi di Punte e Bit V-Line in Titanio , per Legno, Pietra e Metallo, Incl. Cacciavite a Cricchetto e Bacchetta Magnetica, Accessori per Utensili di Foratura e Avvitamento In offerta a 30,99 € – invece di 44,94 €

sconto 31% – fino al scadenza sconosciuta

Telo Parabrezza Antigelo, Parasole per Parabrezza,Telo Antighiaccio Parabrezza, Copri Parabrezza Antighiaccio, Anti UV/Ice/Neve/Polvere – Design Pieghevole, Adatto la Maggior Parte dei Veicoli (M) In offerta a 19,99 € – invece di 21,99 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

Gigaset E290, Telefono Portatile con Suonerie Forti, Numeri Grandi e Audio Potenziato, Tasti di Chiamata Rapida, Vivavoce con Volume Regolabile, Bianco [Versione Italiana] In offerta a 31,90 € – invece di 49,95 €

sconto 36% – fino al 21 dic 21

Gigaset A280 Telefono Portatile con Vivavoce Alta Qualità, Display illuminato, 1.5 pollici, Lista Chiamate Fatte, Ricevute e Perse, Nero [Versione Italiana] In offerta a 19,90 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino al 21 dic 21

Gigaset E630 Telefono Cordless, Resistente ad Urti, Spruzzi e Polvere, Vibrazione, Nero [Italia] In offerta a 86,90 € – invece di 110,99 €

sconto 22% – fino al 21 dic 21

Gigaset DL580 Telefono Fisso, Ampio Display, Grandi Tasti Ergonomici, Visualizzazione Chiamata Tramite LED, Bianco [Italia] In offerta a 36,90 € – invece di 52,95 €

sconto 30% – fino al 21 dic 21

Gigaset E560 Telefono Cordless, Tasti Grandi, Numeri sul Display Grandi, Tastiera Illuminata, Suonerie e Audio Potenziato, Tasto SOS, Grigio [Italia] In offerta a 54,90 € – invece di 79,95 €

sconto 31% – fino al 21 dic 21

Gigaset Keeper Localizzatore, Portachiavi, Custode Sonoro dei Tuoi Oggetti, Tecnologia Bluetooth 4.0, Bianco In offerta a 16,90 € – invece di 25,11 €

sconto 33% – fino al 21 dic 21

Nokia 8.3 Smartphone 5G Dual Sim, Display 6.81″ FHD+, 64GB, 6GB RAM, Quadrupla Camera, Android 10, Batteria 4500mAh, Polar Night [Italia] In offerta a 319,90 € – invece di 609,99 €

sconto 48% – fino al 10 dic 21

Nokia 2720 Telefono Cellulare 4G Dual Sim, Display 2.8″ a Colori, 4GB, Tasti Grandi, Tasto SOS, Bluetooth, Whatsapp, Fotocamera, Nero, Italia In offerta a 74,90 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 10 dic 21

Nokia 2720 Telefono Cellulare 4G Dual Sim, Display 2.8″ a Colori, 4GB, Tasti Grandi, Tasto SOS, Bluetooth, Whatsapp, Fotocamera, Rosso, Italia In offerta a 74,90 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 10 dic 21

Nokia 2720 Telefono Cellulare 4G Dual Sim, Display 2.8″ a Colori, 4GB, Tasti Grandi, Tasto SOS, Bluetooth, Whatsapp, Fotocamera, Grigio, Italia In offerta a 74,90 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 10 dic 21

OtterBox per Apple iPhone 12 mini, Custodia Slim con MagSafe – Rosa/Viola In offerta a 24,90 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 21 dic 21

LifeProof per iPhone 12 Pro Max, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 34,90 € – invece di 79,99 €

sconto 56% – fino al 21 dic 21

LifeProof per iPhone 12 Pro, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 51,90 € – invece di 79,99 €

sconto 35% – fino al 21 dic 21

OtterBox per Apple iPhone X/Xs, Custodia Folio resistente a cadute in pelle alta qualità, Gamma Strada, Nero In offerta a 15,90 € – invece di 49,99 €

sconto 68% – fino al 21 dic 21

OtterBox per Apple iPhone 12/iPhone 12 Pro, Custodia Trasparente Sottile resistente a cadute con PopSockets PopGrip integrato, Serie Otter + Pop Symmetry – Trasparente In offerta a 33,90 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 21 dic 21

OtterBox per Apple iPhone 11, Custodia Trasparente Sottile resistente a cadute con PopSockets PopGrip integrato, Serie Otter + Pop Symmetry – Rosa In offerta a 29,90 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 21 dic 21

OtterBox per Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Custodia Trasparente Sottile resistente a cadute con PopSockets PopGrip integrato, Serie Otter + Pop Symmetry – Rosa In offerta a 24,90 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 21 dic 21

OtterBox Kit per LA Pulizia di DISPOSITIVI MOBILI – Nero In offerta a 3,90 € – invece di 12,99 €

sconto 70% – fino al 21 dic 21

Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, Bluetooth, 1 Testina, Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Design Special Edition, Bianco In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino al 5 dic 21

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino al 5 dic 21

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico 6 Modalità di spazzolamento, Protegge le Gengive, Bluetooth, Sbiancante Denti, Nettalingua, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Nero In offerta a 109,99 € – invece di 199,99 €

sconto 45% – fino al 5 dic 21

Oral-B iO 9n, Go Electric, Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Rosa con Tecnologia Magnetica, Display a Colori, 1 Testina, 1 Custodia Viaggio con Caricatore In offerta a 199,99 € – invece di 229,99 €

sconto 13% – fino al 5 dic 21

Oral-B iO 8 Go Electric Spazzolino Elettrico Puizia professionale Profonda, Tecnologia Magnetica, Micro-Vibrazioni, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Special Edition, Nero In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino al 5 dic 21

Oral-B iO Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 4 pezzi, Ultimate Clean, Bianco In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 5 dic 21

Oral-B iO Gentle Care Testine Di Ricambio Per Spazzolino Elettrico, 4 Pezzi In offerta a 24,99 € – invece di 39,90 €

sconto 37% – fino al 5 dic 21

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco adatto alla buca delle lettere Bianco In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino al 5 dic 21

SmartGyro – Xtreme Baggio, Monopattino elettrico, APP, 3 velocità, velelocità 25 km/h, autonomia 25 Km, LED, ammortizzazione posteriore, batteria al litio, freno a disco, scooter In offerta a 274,00 € – invece di 349,00 €

sconto 21% – fino al 4 dic 21

Vans – Zaino da ragazzo, motivo: skool, colore: Nero In offerta a 26,24 € – invece di 34,99 €

sconto 25% – fino al 11 dic 21

Vans GOT This Mini Zaino, Nero – Bianco a scacchi, taglia unica In offerta a 21,26 € – invece di 30,14 €

sconto 29% – fino al 11 dic 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).