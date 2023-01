Offerte Amazon 4 gennaio fino al 57% su Apple, Philips Hue, Oppo, LG, Black Shark, AVM

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 959,99 € – invece di 1069,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 799,99 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) In offerta a 269,00 € – invece di 299,00 €

sconto 10% – fino a data sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2499,99 € – invece di 2849,00 €

sconto 12% – fino a data sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2.073,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 100,03 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 710,10 € – invece di 789,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 139,00 € – invece di 159,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO A16, Tripla Fotocamera I.A. 13+2+2MP, Display 6.52” 60HZ, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida 10W, RAM 4GB + ROM 64GB Espandibile, cavo dati OPPO Tipo-C, Versione Italiana, Crystal Black

In offerta a 149,99 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

LG 29WQ600 Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2),Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 239,99 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero

In offerta a 39,10 € – invece di 58,47 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial CT1000X6SSD9 X6 1TB Portable SSD, Fino a 800MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C

In offerta a 91,99 € – invece di 129,77 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

WD 8TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0

In offerta a 183,78 € – invece di 247,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

WD 4TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0

In offerta a 104,99 € – invece di 176,50 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

OWC miniStack STX Thunderbolt 4 – Case HDD da 3,5″/2,5″/SSD M.2 NVMe + hub

In offerta a 322,42 € – invece di 353,51 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD

In offerta a 29,99 € – invece di 29,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Black Shark Led Tappetino Mouse Gaming 800x300x4 mm, Tappetino Mouse xxl con 11 Effetti Luce, Tappetino Scrivania Superficie Impermeabile e Base in Gomma Antiscivolo per Giocatori, Mouse Pad Manta P6

In offerta a 11,99 € – invece di 27,99 €

sconto 57% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Archer MR600 Router 4G+ Cat6 300Mbps, Wi-Fi AC1200 Dual Band, MicroSIM, Porta LAN/WAN Gigabit, Senza configurazione, Tecnologia TP-Link OneMesh

In offerta a 101,99 € – invece di 139,90 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

AVM Fritz!Repeater 1200 AX International (Ripetitore Wi-Fi 6 Dual Band: 5 GHz (fino a 2.400 MBit/s) e 2,4 GHz-Band (info a 600 MBit/s), Porta LAN Gigabit ultraveloce, interfaccia in italiano

In offerta a 74,90 € – invece di 95,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano

In offerta a 148,00 € – invece di 199,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Treppiede Smarthphone, 2022 Nuovo 172cm/67in Treppiedi Fotocamera Cavalletto Smartphone per iPhone/Samsung/Huawei/iPad/Reflex, Cavalletto Telefono con Supporto Telefono e Telecomando Bluetooth

In offerta a 23,79 € – invece di 33,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White Lampadina Smart, 15.5 W equivalente a 100 W, con Bluetooth, Luce Bianca Calda, Attacco E27

In offerta a 19,99 € – invece di 24,90 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White Ambiance 4 Lampadine LED Smart, Bluetooh, Attacco E27, 9W, Dimmerabili, Luce Bianca Calda, Bianco

In offerta a 90,30 € – invece di 99,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White and Color Ambiance Faretti Smart Led, Luce Bianca e Colorata, Bluetooth, Dimmerabili, GU10, 4W, 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 123,99 € – invece di 159,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

PHILIPS Hue White and Color Ambiance Striscia LED, Kit base, 2 m, Bluetooh, Hue Bridge Incluso

In offerta a 109,99 € – invece di 149,98 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Lighting Hue Signe White and Color Ambiance Lampada da Tavolo LED Connessa, con Bluetooth, 14 W, Alluminio [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 136,99 € – invece di 189,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White and Color Ambiance Discover Proiettore per Esterni con Led Integrato, 15W, Nero, Sensore di Movimento Incluso

In offerta a 174,99 € – invece di 229,98 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

WiZ Plafoniera Smart Super Slim, Luce Bianca da Bianca a Fredda Dimmerabile, LED Integrato, 16W, Wi-Fi, Bluetooth, Nero

In offerta a 54,89 € – invece di 80,49 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

WiZ Lampadina Smart Attacco E27, Luce Bianca o Colorata, Dimmerabile, Bluotooth, Wi-Fi, 60W

In offerta a 10,99 € – invece di 14,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).