Apple vuole accessori Apple Watch solo con carica veloce

Apple sta obbligando le società che costruiscono accessori a impiegare il più recente modulo di ricarica veloce per gli accessori per Apple Watch, mentre prepara a mandare in pensione il modulo precedente più lento: si prevede che da settembre in poi sul mercato arriveranno diversi caricatori terze parti per Apple Watch tutti in grado di sfruttare la ricarica veloce presente in Apple Watch serie 7, serie 8 e anche in quelli di nuova generazione serie 9 in arrivo quest’anno.

Secondo le informazioni captate da AppleInsider i costruttori di accessori hanno tempo fino al 31 agosto per presentare ad Apple progetti di dispositivi che impiegano il modulo originale di ricarica (lenta) siglato C162. Questo perché il 30 settembre sarà l’ultimo giorno per ordinare questa componente. Dal primo ottobre 2023 tutti i nuovi accessori dovranno obbligatoriamente usare il nuovo modulo di carica rapida per Apple Watch siglato C962.

Naturalmente entrambi i moduli sono forniti direttamente da Apple: l’adozione obbligatoria del nuovo modello implica un aumento del costo per i marchi produttori e di conseguenza si prevede anche un aumento dei prezzi di vendita per gli utenti finali.

Il vantaggio per gli utenti è evidente: mentre Apple Watch 6 riduceva i tempi di ricarica da 120 minuti a 90 minuti, a partire da Apple Watch 7 con carica veloce (e connettore USB-C) i tempi si riducono del 30% circa. Nella prova per la recensione di macitynet Apple Watch 7 si è caricato da zero al 55% in solamente 30 minuti, mentre in un’ora è arrivato al 90%.

Nuovi iPhone 15 attesi con carica rapida Qi2

Sempre dai costruttori di accessori arriva un ulteriore conferma: i prossimi iPhone 15 supporteranno lo standard di carica senza fili Qi2 che ha specifiche di alimentazione e funzionamento molto simili, se non del tutto identiche a quelle Magsafe di Apple.

Ricordiamo infatti che il nuovo standard è stato realizzato proprio a partire dalla tecnologia Magsafe che Apple ha concesso al Wireless Power Consortium.

Secondo quanto trapela dai costruttori per gli accessori iPhone Apple offrirà sia i moduli per la ricarica Made for Magsafe sia i moduli con standard Qi2. Al momento la doppia offerta non sembra avere molto senso visto che qualsiasi costruttore sceglierebbe comunque i moduli Qi2 meno costosi.

A livello estetico Apple Watch 9 è previsto molto simile alla generazione attuale ma dotato di un nuovo processore più veloce ed efficiente. Numerose e consistenti invece le novità in arrivo con watchOS 10 atteso come l’aggiornamento più importante da diversi anni a questa parte.