Offerte Amazon 8 gennaio fino al 62% su Apple, Elgato, Huawei, Samsung, Netatmo, Microsoft – aggiornato

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED

In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte

In offerta a 1019,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7510 Edition International, Modem Router Wi-Fi 6 con 600 MBit/s (2,4 GHz), ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano

In offerta a 91,10 € – invece di 119,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX Edition International, Modem Router Wi-Fi 6 Dual Band fino a 2.400 MBit/s, ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano

In offerta a 143,00 € – invece di 199,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic TX-24LS480 Televisore LED Android TV 24 Pollici Serie LS480 Nero, Smart TV 4K, Immagini HDR, Connettività Bluetooth, Chromecast, Google Play e Assistente Google Integrato [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 188,49 € – invece di 289,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Boost Charge USB-A Doppio Caricabatteria da Parete, da 24 W, con Cavo da USB-A a Micro-USB, Bianco

In offerta a 17,99 € – invece di 24,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Nilox, E-Bike J5 National Geographic, Bici Elettrica a Pedalata Assistita, Motore Brushless High Speed a 5 Velocità da 250W e Batteria LG da 36 V, 10.4 Ah, Ruote da 26″ e Cambio Shimano 7 Marce

In offerta a 740,99 € – invece di 1199,95 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

F.lli Schiano Galaxy 20″, Bicicletta Elettrica Pieghevole da 36V 374.4Wh Batteria Rimovibile per Adulti Bici Elettrica, sospensioni anteriori

In offerta a 676,57 € – invece di 711,19 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1609,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1609,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 369,00 € – invece di 439,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop color galassia – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 904,40 € – invece di 1009,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 639,00 € – invece di 789,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 959,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 807,00 € – invece di 939,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) In offerta a 257,00 € – invece di 299,00 €

sconto 14% – fino a data sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2522,99 € – invece di 2849,00 €

sconto 12% – fino a data sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2.073,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 100,03 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 705,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 139,00 € – invece di 159,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Fossil Smartwatch Gen 6 Connected da Donna con Wear OS by Google, Alexa Integrata, Frequenza Cardiaca, GPS, Notifiche per Smartphone e NFC In offerta a 163,99 € – invece di 329,00 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme 1TB Portable NVMe SSD, USB-C, up to 1050MB/s Read and 1000MB/s Write Speed, Water and Dust-Resistant, Black In offerta a 128,13 € – invece di 241,87 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli In offerta a 10,99 € – invece di 18,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5″ SATA Rev 3.0, 480GB – SA400S37/480G In offerta a 31,99 € – invece di 34,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics 256 GB, Chiavetta USB 3.1, velocità di lettura fino a 130 MB/s In offerta a 21,02 € – invece di 34,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI MateView SE Monitor, 23,8 pollici, rotazione verticale, IPS, gamma cromatica P3 di livello cinematografico, 75 Hz, HDR, modalità eBook, HDMI, DP, VESA, estensione garanzia di 6 mesi, 53060702 In offerta a 149,90 € – invece di 199,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M5 (S27BM501), Flat 27”, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, Bianco In offerta a 199,90 € – invece di 329,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus 100W Caricatore USB C GaN III 4 Porte, Fast Caricabatterie USB Con Cavo CA da 5 piedi,Alimentatore USB Multiplo per Mac-Book Pro/Air M2, iP-ad Pro/Air/Mini, iP-hone 14, Galaxy S22, Steam Deck In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN 7-in-1 Hub USB C in Alluminio, PD 100W, Ethernet 1000Mbps, HDMI [email protected], Lettore di Scheda SD&TF, Docking Station USB C Compatibile con Steam Deck, Macbook Pro/Air M2 M1, Galaxy Tab S8, Surface In offerta a 39,09 € – invece di 45,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Diffusore Portatile Bose Soundlink Flex Bluetooth, Diffusore Wireless Impermeabile Per Esterni, Blu In offerta a 117,99 € – invece di 169,95 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Telecamera Wifi Interna Intelligente, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NSC01-EU [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 166,99 € – invece di 199,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

2-Pack LED Luce Video, Luce LED Fotografia USB Dimmerabile 10000K con Treppiede Regolabile, 9 Filtri colorati, per Riprese da Tavolo Angolo Basso, Luce Streaming, Registrazione Video, YouTube, TikTok In offerta a 39,09 € – invece di 45,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

uuffoo Lampada da tavolo a LED a batteria metallo portatile, dimmerabile, senza fili, con interruttore touch, in RGB, cambia colore, per camera da letto, lettura, lavoro, bar, ristoranti (Grigio) In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Elgato Stream Deck XL Controller Da Studio, 32 Tasti Macro, Nero In offerta a 187,00 € – invece di 249,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Elgato Stream Deck Mini – compatto controller da studio, 6 tasti macro, attiva azioni nelle app e in software quali OBS, Twitch, ​YouTube e altro, funziona con Mac e PC In offerta a 92,99 € – invece di 92,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Elgato Wave:3 Bianco – Microfono USB a condensatore e soluzione di mixaggio digitale, tecnologia anti-clipping, disattivazione audio capacitiva, streaming e podcasting In offerta a 129,99 € – invece di 169,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Elgato HD60 X – Streaming e Registrazione in 1080p60 HDR10 o 4K30 con latenza Molto Bassa su PS5, PS4/Pro, Xbox Serie X/S, Xbox One X/S, in OBS, Adatto per PC/Mac In offerta a 167,99 € – invece di 199,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice d’attivazione via email + NORTON 360 Deluxe |15 Mesi – Codice d’attivazione via email In offerta a 69,99 € – invece di 184,42 €

sconto 62% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).