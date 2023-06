Offerte Amazon del 4 Giugno fino 48% su Apple, AVM, Nuki, Anjer, Soundcore, Tile, Proscenic, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 694,31 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Caricatore USB C rapido 100 W, PD Alimentazione USB C con GaN II Tech 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy Nero In offerta a 49,59 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 4 giu 23

Cavo iPhone, [2Pack 1M] Caricabatterie iPhone Certificato MFi Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 11/11 PRO/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5 – Nero In offerta a 5,94 € – invece di 8,99 €

sconto 34% – fino a 4 giu 23

Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Xiaomi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG- 1.5M In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 4 giu 23

RAVIAD Cavo iPhone 2Pezzi/1M, [Certificato MFi] Caricatore iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 13 12 11 Pro Max Mini XR XS X 8 7 6 Plus 6s 6 SE 2020 5 5s 5c – Argento In offerta a 5,99 € – invece di 9,99 €

sconto 40% – fino a 4 giu 23

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2m] Cavo USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Caricatore per Samsung S21/S20/S10/S9/S8/A12/A52/A51/A71, Huawei P40/P30/P20, Mi 11 10, OnePlus, Sony In offerta a 6,79 € – invece di 10,99 €

sconto 38% – fino a 4 giu 23

RAVIAD Cavo USB Type-C [2Pezzi, 1m], Cavo USB C Nylon Intrecciato Rapida Ricarica USB C per Samsung Galaxy S21/S10/ S9/A30/A40/A50/A70/A20e, Huawei P30/P20/P10, OnePlus 6T/9, Google Pixel 5, Realme In offerta a 5,94 € – invece di 8,99 €

sconto 34% – fino a 4 giu 23

Nuki Smart Lock 3.0 Pro, serratura intelligente con modulo Wi-Fi integrato, serratura elettronica modulo batteria Power Pack incluso, prodotto certificato AV Test, nero In offerta a 209,00 € – invece di 279,00 €

sconto 25% – fino a 5 giu 23

AVM FRITZ!Box 6850 LTE Edition International, Modem Router 4G/3G con Wi-Fi Dual Band fino a 1.266 Mbit/s, Mesh, 4x Gigabit Lan, 1x USB 3.0, VoIP, Base Dect, SIM Slot, Interfaccia in Italiano In offerta a 144,99 € – invece di 199,99 €

sconto 28% – fino a 4 giu 23

AVM FRITZ!Box 6890 LTE Edition International, Modem Router combo LTE & Vdsl/Adsl2 con Wi-Fi Dual Band fino a 2.533 Mbits/s, Mesh, 4x Gigabit Lan, VoIP, Base Dect, SIM Slot, Interfaccia in Italiano In offerta a 309,99 € – invece di 439,99 €

sconto 30% – fino a 4 giu 23

Anker Cassa Bluetooth Tascabile Soundcore Mini – Altoparlante Bluetooth Super-Portatile con Bassi Potenti, Raggio di Connessione Bluetooth e Guida Vocale per iPhone, iPad, Samsung, Huawei e Altri In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a 4 giu 23

Anker Cassa Tascabile SoundCore Mini – Altoparlante Bluetooth Super-Portatile con Bassi Potenti, Raggio di Connessione Bluetooth e Guida Vocale per iPhone, iPad, Samsung, Huawei e Altri In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a 4 giu 23

Anker Mouse Verticale Wireless – Mouse Senza Fili Con Impugnatura Verticale e Design Ergonomico, Nero In offerta a 17,99 € – invece di 25,99 €

sconto 31% – fino a 4 giu 23

Tile Pro (2022) Bluetooth Item Finder, confezione da 1, raggio di ricerca di 120 m, funziona con Alexa e Google Smart Home, compatibile con iOS e Android, trova chiavi, telecomandi e altro, nero In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 19 giu 23

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q30, Cancellazione attiva ibrida del rumore, Modalità individuali, Hi-Res suono, EQ in App, 40 ore batteria, tenuta confortevole, connessione di 2 dispositivi(nero) In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 4 giu 23

Soundcore Cuffie bluetooth Anker Life P3, Cancellazione attiva rumore multim, Bassi potenti, 6 Mic, 35 Ore di ripr, Ricarica Wireless, App, Suono Personalizzato, Modalità Gioco In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino a 4 giu 23

Soundcore Cuffie Bluetooth by Anker Life P2 Mini, Auricolari Driver 10mm, Bassi Potenti, Bluetooth 5.2, IPX5, 32 Ore, Ricarica Rapida USB-C, Dimensioni Ridotte Per Attività Fisica In offerta a 27,29 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a 4 giu 23

Soundcore Cuffie ibride Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa In offerta a 63,99 € – invece di 89,99 €

sconto 29% – fino a 4 giu 23

Proscenic Floobot V10 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 3000pa Lavaggio Vibrante Sonico, Laser Assistente Controllo IFTTT&Siri&&AlexaAPP Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 239,00 € – invece di 399,00 €

sconto 40% – fino a 11 giu 23

Proscenic Floobot X1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Lavaggio con Sistema Sonico,Svuotamento Automatico,3000Pa,Controllo SIRI & IFTTT & APP & Alexa per Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 379,00 € – invece di 499,00 €

sconto 24% – fino a 11 giu 23

Proscenic i10 Aspirapolvere senza Fili, Scopa Elettrica Potente 25000Pa/Autonomia 50Min con Display Touch,per Pavimento/Tappeto/Tenda/Peli Animali In offerta a 139,00 € – invece di 199,00 €

sconto 30% – fino a 11 giu 23

Proscenic P11 Smart Aspirapolvere senza Fili, Scopa Elettrica Potente 30000Pa/Autonomia 60Min con APP Smart Display Touch,4 Spazzole e 180° Regolabile per pavimento/Tappeto/Tenda/Peli Animali In offerta a 169,00 € – invece di 159,00 €

sconto -6% – fino a 11 giu 23

Proscenic WashVac F20 3-In-1 Aspirapolvere Senza Fili,Lavapavimenti,Serbatoio dell’Acqua 1L e Batteria Rimovibile, APP& Assistente Vocale,Pulizia per Superfici Asciutti o Bagnati,Colore Grigio In offerta a 299,00 € – invece di 369,00 €

sconto 19% – fino a 11 giu 23

EBL 1.2V AA Batterie Ricaricabili con 1200 Tech, Pile Ricaricabili da 2800mAh Ni-MH con Comodo Astuccio, Confezione da 8 pezzi In offerta a 13,59 € – invece di 23,99 €

sconto 43% – fino a 4 giu 23

Motorola moto edge 30 Fusion (fotocamera 50MP, 5G, Display 6.5″ 144Hz OLED FHD+, Qualcomm Snapdragon 888+, batteria 4400 mAh, 8/128GB, Dual SIM, Android 12, Auricolari wireless inclusi), Viva Magenta In offerta a 469,00 € – invece di 679,90 €

sconto 31% – fino a 14 giu 23

Motorola moto g32 (Tripla fotocamera 50MP, Display 6.5″ FHD+ 90Hz, Qualcomm Snapdragon 680, batteria 5000 mAh, 4/128 GB espandibile, Dual SIM, Android 12, Cover Inclusa), Silver In offerta a 139,90 € – invece di 229,90 €

sconto 39% – fino a 14 giu 23

Motorola moto g82 (Tripla fotocamera 50MP, 5G, Display 6.5″ OLED FHD+ 120Hz, Qualcomm Snapdragon 695, batteria 5000 mAh, 6/128GB espandibile, Dual SIM, Android 12, Cover Inclusa), Meteorite Gray In offerta a 279,90 € – invece di 349,90 €

sconto 20% – fino a 14 giu 23

Philips Faretto LED, Equivalente a 120W, Attacco R7S, Luce Bianca, Dimmerabile In offerta a 24,99 € – invece di 35,76 €

sconto 30% – fino a 5 giu 23

PHILIPS Faretto LED, Luce Bianca Calda, 50W, GU10, 6 pezzi 929001215237 In offerta a 11,99 € – invece di 23,99 €

sconto 50% – fino a 5 giu 23

Philips Lampadine Led, Warm White Goccia, E27, 13W Equivalenti A 100W, 2700K, 6 Pezzi In offerta a 20,99 € – invece di 59,94 €

sconto 65% – fino a 5 giu 23

Philips LED Lampadina LED, Luce Bianca Calda, 100W, E27, 6 Pezzi In offerta a 19,99 € – invece di 31,99 €

sconto 38% – fino a 5 giu 23

Philips Lighting Bustan Lampada da Parete da Esterno, LED, con Sensore di Movimento, 2700 K, Grigio Scuro In offerta a 51,99 € – invece di 101,66 €

sconto 49% – fino a 5 giu 23

Philips Lighting Kit 6 Faretti, 3.8 W Equivalenti a 50 W, Luce Calda, Attacco GU10 In offerta a 19,99 € – invece di 27,99 €

sconto 29% – fino a 5 giu 23

Philips Lighting Lampada da Parete Hoverfly, per Esterno E27, 60 W, Nero In offerta a 32,99 € – invece di 44,46 €

sconto 26% – fino a 5 giu 23

Philips Lighting Lampadina LED Goccia, 3 Pezzi, Equivalente a 100W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile In offerta a 13,99 € – invece di 24,81 €

sconto 44% – fino a 5 giu 23

Philips Luminaires Faretto Kosipo, 2 Punti Luce, Attacco GU10, 10W, Nero In offerta a 28,99 € – invece di 44,90 €

sconto 35% – fino a 5 giu 23

Philips Luminaires Faretto Kosipo, 4 Punti Luce, Attacco GU10, 10W, Nero In offerta a 46,99 € – invece di 46,99 €

sconto 0% – fino a 5 giu 23

Perlegear Supporto da Parete per TV con Braccio Girevole ed Estendibile, Staffa TV Parete per Televisore da 37-75 Pollici, Supporto TV Regge fino a 60kg, Max VESA 600×400 In offerta a 44,99 € – invece di 63,99 €

sconto 30% – fino a 4 giu 23

Perlegear Supporto TV Inclinabile – Staffa da Parete per TV da 26″-55″, Max VESA 400×400, Staffa Ultra Resistente 45kg In offerta a 16,99 € – invece di 28,99 €

sconto 41% – fino a 4 giu 23

Supporto Girevole da Tavolo per TV da 32-60 Pollici – Piedistallo per TV Regolabile in Altezza con Base in Vetro Temperato, VESA Max 400x400mm, Fino a 40 kg In offerta a 28,02 € – invece di 36,99 €

sconto 24% – fino a 4 giu 23

PERLESMITH Supporto da Parete per TV per la Maggior Parte TV LED, LCD, OLED, Piatto e Curvo da 26-55 pollici – Staffa TV con Max VESA 400x400mm Peso fino a 50 kg In offerta a 17,99 € – invece di 28,99 €

sconto 38% – fino a 4 giu 23

