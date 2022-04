Offerte Amazon del 7 Aprile, fino al 65% su Apple, Microsoft, Netgear, Meross, Samsonite, tado°, Rollei

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 95,00 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a Data sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 502,85 € – invece di 559,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 907,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (5ª generazione) In offerta a 1099,00 € – invece di 1219,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 122,99 € – invece di 135,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2540,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 399,00 € – invece di 439,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin Forerunner 245, Orologio Smart GPS Multisport, Nero/Grigio In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 3 GB + 64 GB, 6.53 “HD + Display Dot Drop 5000mAh (typ), con Sblocco Faccial AI, 13 MP, Tripla fotocamera, Blu In offerta a 119,00 € – invece di 139,90 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon – Adattatore Ethernet per Fire TV In offerta a 14,24 € – invece di 14,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Netgear WAC124-100PES Access Point Wireless, AC2000 Dual Band, 3 Antenne Esterne In offerta a 59,49 € – invece di 89,99 €

sconto 34% – fino a 14 apr 22

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX3600 WAX218, Dual Band, access point poe, 1 porta Ethernet PoE+ 2,5G, protezione WPA3, creazioni di 4 reti wireless In offerta a 179,99 € – invece di 259,99 €

sconto 31% – fino a 14 apr 22

NETGEAR Nighthawk Router WiFi 6 Pro Gaming XR1000, Velocità wireless AX5400 (fino a 5,4 Gbps), DumaOS 3.0 ottimizza le connessioni server eliminando i ritardi, 4 porte Ethernet da 1G e 1 porta USB 3.0 In offerta a 269,99 € – invece di 369,99 €

sconto 27% – fino a 14 apr 22

NETGEAR Switch PoE Plus 5 porte GS305EP, Switch Ethernet Gigabit con 4 PoE+ a 63 W, montaggio desktop o a parete In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 14 apr 22

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 Satellite aggiuntivo Tri-band RBS750 |Aggiunge fino a 175 m² di copertura | AX4200 (fino a 4,2 Gbps) In offerta a 199,99 € – invece di 289,90 €

sconto 31% – fino a 14 apr 22

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 Satellite aggiuntivo RBS350 | Aggiungere fino a 100 m² di copertura | AX1800 (fino a 1,8 Gbps) In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a 14 apr 22

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC2200 EX7700, WiFi Extender TriBand, 2 Porte Lan, Ripetitore WiFi Wireless Compatibile con Modem Fibra e Adsl In offerta a 96,99 € – invece di 114,99 €

sconto 16% – fino a 14 apr 22

Huawei Watch GT2 Pro – Smartwatch Night Black In offerta a 245,10 € – invece di 329,00 €

sconto 26% – fino a 17 apr 22

ivoler Supporto PC Portatile, Porta PC Pieghevole, Laptop Stand con 6 Tipi di Angoli Regolabili, Alluminio Ventilato Supporto per Porta Computer/MacBook/PRO/Air/iPad Laptop, 10-15,6″ – Argento In offerta a 13,59 € – invece di 25,99 €

sconto 48% – fino a 10 apr 22

DYNASONIC – Cassa Bluetooth portatile (3a generazione) con modalità karaoke e microfono, radio FM e lettore SD USB (modello 12, 2 microfoni) In offerta a 39,94 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 10 apr 22

FLYLINKTECH Batteria per Dyson V7,4000mah,21.6v,V7 Trigger,V7 Animal,V7 Motorhead Pro,V7 Motorhead Vacuum, V7 Total Aspirapolvere In offerta a 45,03 € – invece di 65,88 €

sconto 32% – fino a 10 apr 22

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 2K Motorizzata a 360°, Videocamera Sorveglianza Interno Wi-Fi per Animali e Bambini con Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale In offerta a 46,99 € – invece di 59,99 €

sconto 22% – fino a 10 apr 22

meross Lampadine Smart Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBWW Compatibile con Apple HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, 2 pezzi In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Striscia Led Intelligente Meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 39,19 € – invece di 56,39 €

sconto 31% – fino a 13 apr 22

Microsoft 365 Family, fino a 6 persone, 1 Abbonamento Annuale, PC/Mac, SCATOLA In offerta a 54,99 € – invece di 99,00 €

sconto 44% – fino a 13 apr 22

Rollei Compact Traveler Mini M 1 I Nero I Mini treppiede da viaggio in alluminio leggero I Treppiede fotografico di dimensioni ridotte I Treppiede Macro con peso 780g I Arca Swiss quick release plate, testa a sfera e treppiede bag In offerta a 44,99 € – invece di 129,95 €

sconto 65% – fino a 11 apr 22

Rollei Compact Traveler No I Alluminio I Nero I Treppiede da viaggio leggero I Foto treppiede I Testa a sfera I Borsa treppiede In offerta a 58,99 € – invece di 129,99 €

sconto 55% – fino a 11 apr 22

Rollei Stady Butler Mobile 3 22820 Smartphone Gimbal Compatto e Leggero, con Controllo App In offerta a 52,49 € – invece di 69,99 €

sconto 25% – fino a 11 apr 22

Rollei Smartphone treppiede Traveler I Treppiede video ultraleggero I fino a 2 kg di carico utile I incl. testa treppiede I borsa treppiede I Sblocco remoto Bluetooth I Nero In offerta a 16,99 € – invece di 29,99 €

sconto 43% – fino a 11 apr 22

tado° Kit Base Termostato Intelligente, Kit di Base -Termostato Intelligente In offerta a 119,99 € – invece di 219,99 €

sconto 45% – fino a 11 apr 22

tado° Testa Termostatica Intelligente, 3-Pack ? prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento, facile installazione fai da te In offerta a 169,99 € – invece di 224,99 €

sconto 24% – fino a 11 apr 22

tado° Testa Termostatica Intelligente ? prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento, facile installazione fai da te In offerta a 64,99 € – invece di 84,99 €

sconto 24% – fino a 11 apr 22

tado° Termostato Intelligente cablato ? prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, gestione intelligente del riscaldamento, compatibile anche con impianto a pavimento idronico In offerta a 99,99 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino a 11 apr 22

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente & Controllo Pompa di Calore V3+, Installazione Autonoma, Progettato in Germania In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 11 apr 22

tado° Kit di Base – Testa Termostatica Intelligente V3+, include 2x Teste Termostatiche Intelligenti ? Gestione intelligente del riscaldamento, compatibile con Alexa, Siri & Assistente Google In offerta a 164,99 € – invece di 219,99 €

sconto 25% – fino a 11 apr 22

Samsonite Attack 2 SLG – Portafoglio, 13 cm, Nero (Black) In offerta a 33,10 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a 17 apr 22

Samsonite Pro-DLX 5 SLG – Porta carte di credito, 12.5 cm, Nero (Black) In offerta a 36,70 € – invece di 55,00 €

sconto 33% – fino a 17 apr 22

Samsonite Pro-DLX 5 SLG – Portachiavi, 8.5 cm, Nero (Black) In offerta a 29,30 € – invece di 35,00 €

sconto 16% – fino a 17 apr 22

Samsonite Pro-DLX 5 SLG Accessori da Viaggio- Portafogli, Portafoglio Verticale: 8.5 x 1.5 x 11.7 cm, Nero (Black) In offerta a 49,70 € – invece di 65,00 €

sconto 24% – fino a 17 apr 22

Samsonite Pro-DLX 5 SLG Accessori da Viaggio- Portafogli, Portafoglio Verticale: 9 x 1 x 13 cm, Nero (Black) In offerta a 41,20 € – invece di 65,00 €

sconto 37% – fino a 17 apr 22

Samsonite Simpla SLG – Portafoglio, 13 cm, Nero (Black) In offerta a 49,70 € – invece di 65,00 €

sconto 24% – fino a 17 apr 22

Samsonite Simpla SLG – Portafoglio, 13 cm, Blu (Petrol Blue) In offerta a 53,00 € – invece di 65,00 €

sconto 18% – fino a 17 apr 22

Samsonite Happy Sammies Eco – Zainetto per Bambini S+, 32 cm, 11 L, Giallo (Duck Dodie) In offerta a 39,10 € – invece di 49,00 €

sconto 20% – fino a 17 apr 22

Samsonite Sonora – 14 Pollici Zaino Porta PC, 44 cm, 23 L, Nero (Black) In offerta a 62,20 € – invece di 85,00 €

sconto 27% – fino a 17 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).