Offerte Amazon 4 aprile fino al 63% su Apple, Samsung, Baseus, Amazfit, Eufy

Offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 954,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 512GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 1214,65 € – invece di 1429,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2538,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2540,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 419,00 € – invece di 439,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con Cappuccio Protettivo e Anello Portachiavi in Colori Multipli In offerta a 7,09 € – invece di 9,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Decoder DVB-T2 HD EDISION PICCO T265+ Ricevitore Digitale Terrestre Full HD DVBT2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, FTA, USB, HDMI, SCART, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10 In offerta a 21,90 € – invece di 29,90 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Lettore di schede 4 in 1 SD/Micro SD/MS/CF, BENFEI Compact USB-C/USB 3.0 a SD/Micro SD/MS/CF Card Reader Adapter In offerta a 12,74 € – invece di 18,99 €

sconto 33% – fino a 10 apr 22

Cavo da USB C (Thunderbolt 3) a HDMI 4K, cavo BENFEI da 1,8 M USB-C a HDMI placcato in oro (solo compatto con dispositivi USB C che supportano la modalità DisplayPort Alt) In offerta a 10,61 € – invece di 16,99 €

sconto 38% – fino a 10 apr 22

Cavo USB C (Thunderbolt 3) a HDMI 4K UHD 0,9 m, BENFEI adattatore da USB-C a HDMI BENFEI Cavo placcato in oro maschio a maschio In offerta a 10,19 € – invece di 21,00 €

sconto 51% – fino a 10 apr 22

Presa Wifi Italiana 16A 3680W Smart Plug Intelligente Spina Energy Monitor, Funzione Timer, APP Controllo, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT, 2 Pezzi meross In offerta a 24,39 € – invece di 30,99 €

sconto 21% – fino a 17 apr 22

Baseus Power Bank 30000 mAh, Caricatore Portatile a 3 porte USB C Batteria Esterna Portatile, Caricabatterie Portatile per iPhone 13 12 Pro Max, iPad, Mac, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nero In offerta a 33,89 € – invece di 55,99 €

sconto 39% – fino a 10 apr 22

Hub USB C per iPad Pro 2021 2020 2019, Baseus Adattatore USB C Hub Compatibile con Macbook Pro / iPad Air, 6 in 1 Docking Station con HDMI 4K, Audio Jack 3.5 mm, USB 3.0, Ricarica Rapida PD, SD/TF In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 10 apr 22

Diafield 1 BY ONE Tastiera Bluetooth Ultra Sottile con Multi Touch Integrato Touch Pad e Batteria Ricaricabile per Android IOS e Windows, Tastiera Wireless, Nera In offerta a 21,66 € – invece di 49,99 €

sconto 57% – fino a 10 apr 22

AGPTEK Custodia per Apple Pencil Penna Universale,EVA AntiGraffio Borsa Custodia per Pencil di iPad,Astuccio Rigido Stilografica,Copertina Protettiva Rigida per Samsung Stylus Surface Pen,Cavo,Grigio In offerta a 8,49 € – invece di 18,99 €

sconto 55% – fino a 10 apr 22

AGPTEK Z02- Mini Lavaier Microfono Clip a Condensatore Omnidirezionale 3.5mm con 2 Adattatore Esterno Microfono per Smartphone,PC,Line-in Registratore Usato per Conferenza Video/Podcast/Youtuber In offerta a 8,47 € – invece di 16,99 €

sconto 50% – fino a 10 apr 22

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, Notebook, iMac, W420 x D235 x H104mm In offerta a 19,54 € – invece di 33,99 €

sconto 43% – fino a 10 apr 22

APC Back-UPS BX – BX950U-GR – Gruppo di continuità (UPS) Potenza 950VA (AVR, 4 Uscite Schuko, USB, Shutdown Software) In offerta a 116,00 € – invece di 129,99 €

sconto 11% – fino a 17 apr 22

atolla Adattatore USB Ethernet, Adattatore USB Rete 1000 Mbps Gigabit LAN RJ45, Supporta iPad PRO, MacBook PRO/Air, Surface Book, Huawei Matebook, ChromeBook, dell Xps In offerta a 14,44 € – invece di 21,99 €

sconto 34% – fino a 10 apr 22

Beelink U59 Mini PC Windows 10 con Jasper N5095 Processore (fino a 2,9 GHz) Mini Computer Desktop supporto 8GB DDR4 + 256GB M.2 SSD/Dual HDMI/WiFi 5/ BT4.0/ LAN/ 4K In offerta a 254,15 € – invece di 309,00 €

sconto 18% – fino a 10 apr 22

Samsung Monitor CF39 (?C24F396), Curvo (1800R) , 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Nero In offerta a 149,90 € – invece di 169,00 €

sconto 11% – fino a 1 mag 22

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free In offerta a 249,90 € – invece di 259,00 €

sconto 4% – fino a 1 mag 22

Samsung HRM Monitor T70F (F27T702), Flat, 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode, Nero In offerta a 259,90 € – invece di 339,00 €

sconto 23% – fino a 1 mag 22

Samsung Monitor SJ55W (S34J552), Flat, 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 75 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Flicker Free, Dark Blue Gray In offerta a 329,00 € – invece di 459,00 €

sconto 28% – fino a 1 mag 22

Samsung Monitor S40VA (S24A406), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), Built-in Camera, IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, USB 3.0, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, Casse integrate, HAS, Pivot In offerta a 219,00 € – invece di 289,00 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

Samsung Business Monitor T45F (F27T452), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, 2 HDMI, 2 USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free In offerta a 189,90 € – invece di 239,00 €

sconto 21% – fino a 1 mag 22

Samsung Monitor HRM UR59C (U32R592), Curvo (1500R), 32″, 3840×2160 (UHD 4K), VA, 60 Hz, 4 ms, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Dark Blue Gray In offerta a 329,90 € – invece di 399,00 €

sconto 17% – fino a 1 mag 22

Samsung Monitor HRM S80UA (S27A80), Flat, 27″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, Bezeless, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, PBP, Flicker Free. Eye Saver Mode In offerta a 429,00 € – invece di 589,00 €

sconto 27% – fino a 1 mag 22

Beko forno a Microonde MGF23330W, 23 L, Digitale, Funzione Grill, Bianco In offerta a 98,40 € – invece di 129,99 €

sconto 24% – fino a 17 apr 22

Audio Technica (Ath-Ava400) Home Studio Open-Air Over-Ear (Black) In offerta a 69,70 € – invece di 90,00 €

sconto 23% – fino a 17 apr 22

ANNKE CCTV DVR 8 Canali con Hard Disk da 1 TB, 5MP Lite DVR Video Sorveglianza per Analogico/CVBS/AHD/TVI/CVI/IP, Rilevamento Movimento, Avviso e-mail con Immagini, Visualizzazione Remota In offerta a 159,99 € – invece di 179,99 €

sconto 11% – fino a 10 apr 22

BONTEC Supporto Piedistallo TV per Schermi TV LED LCD OLEDPlasma da 22-65 pollici, Può Supportare in Sicurezza 50 kg e il Peso Massimo. VESA 800 x400mm In offerta a 23,79 € – invece di 28,99 €

sconto 18% – fino a 10 apr 22

AfterShokz OpenMove, Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Senza Fili conduzione ossea?Ricarica USB-C, Sicurezza Fit?Microfoni Integrati, Prova di Sudore, Microfono per iOS Android Smartphone PC?Grigio In offerta a 76,45 € – invece di 89,95 €

sconto 15% – fino a 10 apr 22

AfterShokz Aeropex, Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Senza Fili conduzione ossea?Sicurezza Fit?Impermeabilità IP67,Microfoni Integrati, Microfono per iOS Android Smartphone PC,Blue Eclipse In offerta a 118,95 € – invece di 169,95 €

sconto 30% – fino a 10 apr 22

AGPTEK 2 Paia Tappi Orecchie per Dormire 30dB Antirumore Morbide Protezione Acustica Loop Earplugs in Silicone Flessibile con 4Tappi di Ricambio Antirumore Antiansia per Dormire,Concerti,Lavoro,Studio In offerta a 11,87 € – invece di 19,99 €

sconto 41% – fino a 10 apr 22

AGPTEK Saturimetro da Dito Professionale, Pulsossimetro da Dito con Letture Immediate, Ossimetro Portatile, Frequenza Del Polso, Saturazione di Ossigeno, Misuratore di Ossegeno, per Adulti e Bambini In offerta a 15,29 € – invece di 29,99 €

sconto 49% – fino a 10 apr 22

Aigostar Lampada da Parete per Esterni Retrò Nera Aigostar, Paralume E27, 60W, 19.5 cm, IP44 Antipolvere e Impermeabile, Qualità Eccellente In offerta a 19,54 € – invece di 25,99 €

sconto 25% – fino a 10 apr 22

Aigostar Applique da parete per esterni retrò nera, attacco E27, 60 W, IP44 antipolvere e impermeabile, 19.5 cm, balcone per elettrodomestici, grondaia, corridoio In offerta a 18,69 € – invece di 25,99 €

sconto 28% – fino a 10 apr 22

Aigostar Lampada da parete esterna con supporto, Attaco grande E27, lanterna da parete per esterni impermeabile IP44 con paralume trasparente per balconi, corridoi, (lampadine non incluse), nero In offerta a 30,80 € – invece di 50,99 €

sconto 40% – fino a 10 apr 22

Aigostar Lampada da Soffitto LED Bagno, 12W Equivalente a 120W, alta luminosità, Plafoniera LED Soffitto 960LM 6500K Luce bianca fredda, Plafoniera dritta led per Soggiorno Sala da Pranzo, D173*H35mm In offerta a 11,89 € – invece di 16,99 €

sconto 30% – fino a 10 apr 22

Lampada Luna 3D Stampata, ALED LIGHT Piena Lampada Moon Luna con Diametro 15cm, 3 Colori, Ricarica USB Decorativo LED Luce Notturna Toccare il Controllo, Decoro per Stanza Letto Mood Light per Camera In offerta a 22,94 € – invece di 29,99 €

sconto 24% – fino a 10 apr 22

Aogled Lampadine LED E14 12W 3000K,Equivalente 100W Lampada Alogena,Bianco Caldo,1200LM,Angolo 360,Lampadina Edison,Non Dimmerabile,Nessun Sfarfallio,AC100-240V,E14 LED Calda,4 Pezzi In offerta a 15,99 € – invece di 22,99 €

sconto 30% – fino a 10 apr 22

Aogled Lampadina LED E27 12W 6000K,Equivalente 100W Lampada Alogena,Bianco Freddo 6000K,1200LM,Angolo 360,Lampadina Edison,Non Dimmerabile,Nessun Sfarfallio,AC85-265V E27 Illuminazione LED,4 Pezzi In offerta a 18,99 € – invece di 24,99 €

sconto 24% – fino a 10 apr 22

AGPTEK Aux Bluetooth 5,0 Portile per Auto Musica, Ricevitore Bluetooth Auto Aux, Associazione Simultanea di 2 Dispositivi, Bassa Latenza, Audio APTX, per TV, Stereo Casa, Cuffie Cablate In offerta a 13,59 € – invece di 19,99 €

sconto 32% – fino a 10 apr 22

Amazfit Bip U Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Alexa Integrato TFT-LCD da 1,43″ Impermeabile 5 ATM, 60 Modalità di Allenamento con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport, Rosa In offerta a 59,41 € – invece di 69,90 €

sconto 15% – fino a 10 apr 22

Amazfit Bip U Pro Smartwatch Orologio Fitness Alexa Integrato Schermo TFT-LCD da 1,43″, GPS Bluetooth Impermeabile 5 ATM , 60 Modalità Sportive, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport, Uomo, Donna In offerta a 58,94 € – invece di 69,90 €

sconto 16% – fino a 10 apr 22

Amazfit Verge, Smartwatch Unisex-Adult, Grigio, Lite In offerta a 59,00 € – invece di 69,99 €

sconto 16% – fino a 17 apr 22

Belkin SoundForm Freedom Auricolari true wireless (Apple Dov’è, auricolari Bluetooth con custodia di ricarica wireless, certificazione IPX5, bassi profondi, per iPhone e dispositivi Android) – Nero In offerta a 63,60 € – invece di 129,99 €

sconto 51% – fino a 17 apr 22

andobil Supporto Cellulare Auto [Stabile e Antiurto] Design Brevettato con Clip Girevole a 360° Porta Cellulare da Auto per Tutti Gli Smartphone, ad esempio iPhone Samsung Huawei Realme Xiaomi In offerta a 22,09 € – invece di 32,99 €

sconto 33% – fino a 10 apr 22

Beelink U59 Mini PC Windows 10 con Jasper N5095 Processore (fino a 2,9 GHz) Mini Computer Desktop supporto 16GB DDR4 + 512GB M.2 SSD/Dual HDMI/WiFi 5/ BT4.0/ LAN/ 4K In offerta a 322,15 € – invece di 399,00 €

sconto 19% – fino a 10 apr 22

Beelink SEI8 Mini PC, Core I5 8279 2.4 GHz CPU (fino a 4.1 GHZ) Windows 10 Pro (supporta Windows 11), Kingston NVme M.2 500 GB SSD/16 GB DDR4 Micro PC, doppio display 4K HD, 4 * USB3.0, Wifi5 In offerta a 483,65 € – invece di 569,00 €

sconto 15% – fino a 10 apr 22

Aimtel Porta Airtag Compatibile con Airtag Apple 2021 Custodia Airtag Portachiavi in Silicone Morbido Airtag Accessori Airtags Cover Protettiva 4 Pezzi(Bianco Nero Blu Roso) In offerta a 15,19 € – invece di 25,88 €

sconto 41% – fino a 10 apr 22

Telecamera wifi esterno batteria eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile In offerta a 269,99 € – invece di 319,99 €

sconto 16% – fino a 10 apr 22

Telecamera wifi esterno, eufy Security sistema sicurezza kit 2 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili. In offerta a 229,99 € – invece di 299,99 €

sconto 23% – fino a 10 apr 22

Telecamera wi-fi interno eufy Security 2K, videosorveglianza domestica, AI per il riconoscimento di persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 10 apr 22

Alpine Electronics DVR-F200 DASHCAM Full HD con Wi-Fi In offerta a 148,60 € – invece di 179,00 €

sconto 17% – fino a 17 apr 22

Alessi GIA11 Noè Salvagoccia, in Aacciaio Inossidabile 18/10 e Resina Termoplastica In offerta a 19,10 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino a 17 apr 22

Avery Italia P880 Taglierina di Precisione a Lama Rotante, A1 In offerta a 183,10 € – invece di 295,81 €

sconto 38% – fino a 17 apr 22

Aigostar Lampada da Soffitto LED Bagno, 18W Equivalente a 162W, alta luminosità, Plafoniera LED Soffitto 1530LM 6500K Luce bianca fredda, Plafoniera dritta led per Soggiorno Sala da Pranzo, D226*H35mm In offerta a 13,59 € – invece di 21,99 €

sconto 38% – fino a 10 apr 22

Aigostar Plafoniera LED, 18W Equivalente a 162W, alta luminosità, IP20 1510LM, Lampada da Soffitto per Bagno Cucina Corridoio e Balcone, Plafoniera dritta 3000K Luce Bianca Calda, D226*H35mm In offerta a 13,59 € – invece di 21,99 €

sconto 38% – fino a 10 apr 22

Aigostar Plafoniera LED, 18W Equivalente a 162W, alta luminosità, IP20 1530LM, Lampada da Soffitto per Bagno Cucina Corridoio e Balcone, Plafoniera dritta 4000K Luce naturale, D226*H35mm In offerta a 13,59 € – invece di 21,99 €

sconto 38% – fino a 10 apr 22

Piastra a Induzione Singolo AMZCHEF, piastra a induzione da 2000 W con design sottile, 10 livelli di potenza, 10 livelli di temperatura, controllo sensore tattile, timer, nero In offerta a 50,14 € – invece di 89,99 €

sconto 44% – fino a 10 apr 22

ANNKE TVI 5MP 5-in-1 8 Canali Network Digital Video Recorder Video Sorveglianza H.265 Pro+ DVR Videoregistratore CCTV DVR/HVR/NVR Sicurezza di Sistema P2P Email Allarme 3 Snapshot In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a 10 apr 22

ANNKE WS300 Kit Videosorveglianza WiFi 3MP, NVR 8CH 5MP e 4 Telecamere wireless, Plug e Play, supporta visione notturna IR, registrazione audio, compatibile con Alexa,Codifica H264+ In offerta a 212,49 € – invece di 239,99 €

sconto 11% – fino a 10 apr 22

Aogled Lampada da Specchio LED per Bagno 10W 820LM 60cm 230V 4000K,3-in-1 IP44 Classe II Lampada,Senza Sfarfallio,Specchio Frontale/Armadio/Illuminazione a Parete Bianco Neutro In offerta a 33,49 € – invece di 44,99 €

sconto 26% – fino a 10 apr 22

Aogled Lampada da Specchio 5W LED,400LM 30 cm 230V Lampada da Bagno Bianca Neutra 4000K,Impermeabile IP44,Classe II Illuminazione da Bagno,Lampada da Parete a LED 4000K 230V,Lunghezza 300 mm In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino a 10 apr 22

Drone per Bambini con Telecamera HD 720P, Droni con FPV WiFi Telecomandati per Principianti, Modalità Headless, 3D Flip, Mantenimento dell’altitudine, Regalo Per Ragazzi e Ragazze In offerta a 46,74 € – invece di 79,99 €

sconto 42% – fino a 10 apr 22

AGPTEK Saturimetro Professionale Pulsossimetro da Dito Portatile Ossimetro da Dito con Display OLED Oximeter per Frequenza Del Polso e Ossigeno,Semplice Operazione con un Solo Tocco In offerta a 18,69 € – invece di 29,99 €

sconto 38% – fino a 10 apr 22

Acewin FFP2 Mascherine Colorate Certificate Ce – 30 Pezzi Nero Rosso Blu Rosa Bianco Grigio Maschera Facciale Protezione da Polvere e Antiparticolato In offerta a 16,02 € – invece di 29,45 €

sconto 46% – fino a 10 apr 22

Acewin Mascherina FFP2 certificata CE -20 pezzi mascherina colorata – nero blu bianco grigio Filtro di protezione a 5 strati Mascherina di protezione respiratoria confezionata singolarmente In offerta a 12,74 € – invece di 29,68 €

sconto 57% – fino a 10 apr 22

ALFAMED 20 Mascherine FFP2 Certificate CE, Prodotte 100% In ITALIA, Imbustate Singolarmente, Mascherina ffp2 Protettiva 5 Strati, Adulto. In offerta a 8,41 € – invece di 22,99 €

sconto 63% – fino a 10 apr 22

Armani Exchange Orologio da uomo a tre lancette in acciaio inossidabile, misura cassa 44 mm, Nero (Black) In offerta a 102,70 € – invece di 189,00 €

sconto 46% – fino a 17 apr 22

adidas Tiro 21 all-Weather Jacket In offerta a 59,20 € – invece di 80,00 €

sconto 26% – fino a 17 apr 22

American Tourister Urban Groove Zaino Porta PC, 15.6 pollici, 44 cm, 26.5 L, Grigio (Camo Grey) In offerta a 36,50 € – invece di 44,90 €

sconto 19% – fino a 17 apr 22

Offerte ancora attive

Elenco degli articoli già pubblicati che fanno parte delle Offerte di Primavera e i cui prodotti sono ancora in sconto: