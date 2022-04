Offerte Amazon 5 aprile fino al 65% su Apple, LG, Lowepro, Manfrotto, Shure, Huawei, Jabra, Philips Hue

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 2540,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 2187,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale

In offerta a 954,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular

In offerta a 339,00 € – invece di 439,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED48C14LB Smart TV 4K 48″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 873,00 € – invece di 969,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

LG SPD75YA Soundbar TV 400W 3.1.2 Canali Audio Meridian con Subwoofer Wireless, Bluetooth, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Audio Alta Risoluzione, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI in/out

In offerta a 299,00 € – invece di 435,98 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 11/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5

In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 10 apr 22

Datacolor SpyderX Pro – Calibrazione del Monitor Progettata per Fotografi e Designer (SXP100), Bianco

In offerta a 129,00 € – invece di 179,00 €

sconto 28% – fino a 7 apr 22

Datacolor SpyderX Elite – Calibrazione del monitor progettata per fotografi professionisti (SXE100)

In offerta a 199,00 € – invece di 279,00 €

sconto 29% – fino a 7 apr 22

Cullmann – 52103 Alpha 1000 Tripod Vlogging Kit BT w. Luce ad anello LED trigger Bluetooth (altezza d’estensione 134 cm, con testa vie, carico massimo kg, peso 750 g), nero

In offerta a 38,70 € – invece di 44,99 €

sconto 14% – fino a 17 apr 22

Studio Fotografico Portatile Tenda Fotografica Scatola Luminosa 30x30cm, Pieghevole Foto-Studio con luce LED 3200K/6500K Dimmerabile, Luminosità Regolabile, 6 Fotografico Sfondo

In offerta a 29,73 € – invece di 39,99 €

sconto 26% – fino a 10 apr 22

Lowepro-300 AW-Zaino per fotocamera, colore: nero

In offerta a 95,90 € – invece di 144,99 €

sconto 34% – fino a 17 apr 22

Manfrotto Befree Advanced con Chiusura Twist, Kit Treppiede da Viaggio con Testa a Sfera, Portatile e Compatto, Treppiede in Alluminio per Fotocamere DSLR, Reflex, Mirrorless, Accessori Fotografia

In offerta a 142,60 € – invece di 206,99 €

sconto 31% – fino a 17 apr 22

Manfrotto Befree Advanced Compatibile con Fotocamere Sony Alpha7 e Alpha9, Kit Treppiede da Viaggio con Testa a Sfera e Chiusura a Leva, Treppiede in Alluminio per Accessori Fotografia

In offerta a 120,30 € – invece di 206,99 €

sconto 42% – fino a 17 apr 22

Manfrotto MTPIXI-RD Treppiedi da Tavolo di Tipo Pixi, Rosso/Grigio

In offerta a 19,50 € – invece di 25,78 €

sconto 24% – fino a 17 apr 22

Manfrotto GT MKBFRTC4GTA-BH Befree Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist con Testa a Sfera e Borsa per Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Carbonio Leggero, Portata 12 kg,Nero/Rosso

In offerta a 250,90 € – invece di 403,99 €

sconto 38% – fino a 17 apr 22

Neewer Kit accessori per action cam 50 in 1, compatibile con GoPro Hero10/Hero9/Hero8/Hero7, GoPro Max, GoPro Fusion, Insta360, DJI Osmo Action/Action 2, AKASO, APEMAN, Campark, SJCAM

In offerta a 32,71 € – invece di 40,99 €

sconto 20% – fino a 10 apr 22

Neewer RGB Luce 530 LED SMD Controllo via APP, CRI 95, 3200-5600K, Luminosità 0% – 100%, 0-360 Colori Regolabili, 9 Condizioni Applicabili, con LCD Display, Staffa-U, Barndoor, Guscio in Metallo

In offerta a 99,86 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino a 10 apr 22

Neewer Scatola Tenda Fotografica Cubica 40cm Pieghevole Portatile con Luminosità Regolabile da Tavolo con Luce 80 LED 4 Fondali Colorati

In offerta a 66,71 € – invece di 79,99 €

sconto 17% – fino a 10 apr 22

Dynavox Stabilizzatore per giradischi PST420, peso in alluminio per giradischi, peso 420 g, nero

In offerta a 29,30 € – invece di 34,99 €

sconto 16% – fino a 17 apr 22

Shure MV88+ Stereo Kit – Microfono a Condensatore Digitale Stereo USB con Uscita Diretta per il Monitoraggio delle Cuffie per Apple iOS, Android e Desktop

In offerta a 132,30 € – invece di 199,00 €

sconto 34% – fino a 17 apr 22

Microfono USB, TONOR Cardioide Condensatore Computer PC Mic con Supporto per Treppiede, Filtro Pop, Supporto Shock per Gaming, Streaming, Podcasting, YouTube, Voice Over, Twitch, Discordia, TC30

In offerta a 35,99 € – invece di 61,99 €

sconto 42% – fino a 10 apr 22

Microfono wireless, TONOR UHF Sistema Microfonico Dinamico a Doppio Cordless in Metallo con Ricevitore Ricaricabile, per Canto Karaoke, DJ, Festa, Chiesa, 60m (TW-630)

In offerta a 64,59 € – invece di 85,99 €

sconto 25% – fino a 10 apr 22

Tonor Sound Shield per Microfono con Isolamento Assorbente Mic Riflettore in Schiuma Fonoassorbente per Qualsiasi Microfono a Condensatore Recording Equipment Studio, Nero

In offerta a 28,99 € – invece di 50,99 €

sconto 43% – fino a 10 apr 22

SYNCO G1(A2) Microfono Lavalier Wireless, Radio Microfoni Professionale Senza Fili 2.4GHz per Smartphone, DSLR Reflex, Videocamera, Microfono-Lavalier-Wireless-Professionale-Fotocamera

In offerta a 118,99 € – invece di 149,99 €

sconto 21% – fino a 10 apr 22

TARION Supporto per Fotocamera da Tavolo con Supporto da Tavolo con Viti da 1/4″ per telecamere con Luce anulare Supporto da Tavolo a Forma di L Supporto con Clip per Video in live streaming

In offerta a 22,94 € – invece di 39,00 €

sconto 41% – fino a 10 apr 22

DIGITNOW!Grabber Video Scheda di Acquisizione Video USB, Trasferisce Convertitore Analogico Hi8 VHS in DVD Digitale per Windows 10/Mac,Capture Video con Adattatore Scart / AV

In offerta a 20,39 € – invece di 39,99 €

sconto 49% – fino a 10 apr 22

DYNASONIC – Cassa Bluetooth portatile (3a generazione) con modalità karaoke e microfono, radio FM e lettore SD USB (modello 12, 2 microfoni)

In offerta a 39,94 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 10 apr 22

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 2K Motorizzata a 360°, Videocamera Sorveglianza Interno Wi-Fi per Animali e Bambini con Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale

In offerta a 46,99 € – invece di 59,99 €

sconto 22% – fino a 10 apr 22

House of Marley Stir It Up Turntable, Giradischi per Vinili con Cavo, 45/33 Giri, Piatto in Lega di Alluminio, Braccio in Metallo Rigido, Cartuccia MM Audio-Technica Sostituibile, Bambù/Nero

In offerta a 152,00 € – invece di 259,99 €

sconto 42% – fino a 17 apr 22

Huawei Watch GT2 Pro – Smartwatch Night Black

In offerta a 245,10 € – invece di 329,00 €

sconto 26% – fino a 17 apr 22

ivoler Supporto PC Portatile, Porta PC Pieghevole, Laptop Stand con 6 Tipi di Angoli Regolabili, Alluminio Ventilato Supporto per Porta Computer/MacBook/PRO/Air/iPad Laptop, 10-15,6″ – Argento

In offerta a 15,99 € – invece di 25,99 €

sconto 38% – fino a 10 apr 22

Jabra Move Style Edition Cuffie On-Ear, Cuffie Stereo con Connessione a Tablet, Computer e Telefono, Chiamate e Musica Wireless, Nere Titanio

In offerta a 82,90 € – invece di 99,99 €

sconto 17% – fino a 17 apr 22

POLK AUDIO MXT20BK MXT 20 Diffusori da Stand, Nero

In offerta a 187,00 € – invece di 249,00 €

sconto 25% – fino a 17 apr 22

Reolink Sistema di Videocamere di Sorveglianza PoE NVR 8 Canali 4K o 5MP o 4MP Super HD con 2TB Hard Drive Registrazione 24×7 RLN8-410

In offerta a 222,90 € – invece di 264,99 €

sconto 16% – fino a 10 apr 22

Reolink 5MP Kit Videosorveglianza PoE, 8CH 2TB 4K NVR con 4X 5MP Telecamera Esterno IP PoE Impermeabile, Visione Notturna di 30 Metri, Rilevazione del Movimento, Registrazione 24/7, RLK8-520D4-5MP

In offerta a 407,99 € – invece di 479,99 €

sconto 15% – fino a 10 apr 22

Retekess TR604 FM/AM Radio Portatile Radio con Altoparlante Grande Supporto Batteria Alcalina o Alimentazione CA Facile da Usare per Anziani

In offerta a 31,44 € – invece di 38,99 €

sconto 19% – fino a 10 apr 22

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, alti/bassi estesi, cassa bluetooth HIFI con app, EQ personalizzabile, 12 ore di riproduzione, IPX7 impermeabile e USB-C

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 10 apr 22

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa

In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 10 apr 22

Soundcore Auricolari con cancellazione del Rumore Liberty 3 PRO di Anker, Auricolari True Wireless con ACAA 2.0, HearID ANC, Fusion Comfort, Audio Alta risoluzione, 6 microfoni, Riproduzione 32 h

In offerta a 119,99 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino a 10 apr 22

Soundcore Auricolari True Wireless P2 Mini Anker Life, Driver da 10 mm Bassi potenti, eq. pers, Bluetooth 5.2, 32 Ore di riprod, RIC. Vel USB-C, Piccoli, Lavoro, casa-Lavoro

In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 10 apr 22

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale -Rosso

In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino a 10 apr 22

UGREEN 20W Caricabatterie USB C 3.0 Power Delivery con Cavo USB C a Lightning Certificato MFi, Caricatore USB C da Muro Compatibile con iPhone 13 12 Pro Max 11 Pro SE 2022 X XS XR 8 Plus (Bianco)

In offerta a 22,09 € – invece di 28,99 €

sconto 24% – fino a 10 apr 22

UGREEN Powerbank Magnetico Wireless 10000mAh PD 20W, Supporto Telefono Caricatore Portatile Wireless Qi Ricarica 10W, Batteria Esterna Compatibile con iPhone 13/12 Pro, iPad Pro, Galaxy S22/S21

In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 10 apr 22

UGREEN Case Esterno M.2 NVMe NGFF USB 3.2 Gen 2 per Disco Rigido M/M&B Key 2TB,Alloggiamento Hard Disk UASP 10Gbps,Adattatore SATA con Cavo USB C,Compatibile con 970 Evo Plus, Crucial P1,WD

In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino a 10 apr 22

Urbanears Luma Cuffie Auricolare, Charcoal Black, Taglia unica

In offerta a 48,30 € – invece di 99,99 €

sconto 52% – fino a 17 apr 22

Philips Hue Play Lampada LED connessa, unità base con alimentatore, 2 pezzi, Bianco

In offerta a 97,20 € – invece di 129,99 €

sconto 25% – fino a 17 apr 22

Philips Hue White Ambiance Runner, Faretto Led Smart, Lampadina GU10 Inclusa, Telecomando Dimmer Switch Incluso, Dimmerabile, con Bluetooth, 5.5 W, Bianco

In offerta a 64,00 € – invece di 84,90 €

sconto 25% – fino a 17 apr 22

Philips Hue White Ambiance Devote Lampada a Sospensione Smart, Luce da Calda a Fredda, con Bluetooth, Bianco

In offerta a 68,00 € – invece di 79,90 €

sconto 15% – fino a 17 apr 22

Philips Hue White Ambiance Fair, Plafoniera smart,Bluetooh, Controllo Vocale LED Integrato, Nera, con Telecomando Hue Dimmer Switch incluso

In offerta a 184,40 € – invece di 219,90 €

sconto 16% – fino a 17 apr 22

Momodesign MD-GC005A-KR sedia gaming

In offerta a 138,50 € – invece di 249,00 €

sconto 44% – fino a 17 apr 22

Fnatic miniSTREAK Tastiera da Gioco Pro Esports Meccanica RGB Retroilluminata a LED Interruttori Cherry MX Silent Red Layout Tenkeyless Portatile Piccolo e Compatto (US Layout, QWERTY)

In offerta a 87,99 € – invece di 115,49 €

sconto 24% – fino a 10 apr 22

FNATIC miniSTREAK Italiano ? Tastiera da gioco meccanica RGB retroilluminata LED, Switch Cherry MX Silent Red, Versione piccola, compatta e portatile Tenkeyless, Tastiera da Gioco Pro eSports, QWERTY

In offerta a 87,99 € – invece di 115,49 €

sconto 24% – fino a 10 apr 22

Tastiera Bluetooth, Tastiera Ricaricabile Multi-Dispositivo Bluetooth 5.1 con Tappeto Numerico Dal Design Ergonomico di Dimensioni con Connessione Stabile Tastiera per Mac OS, Android, Windows

In offerta a 32,29 € – invece di 41,99 €

sconto 23% – fino a 10 apr 22

iClever Tastiera e Mouse Wireless – Tastiera e Mouse Portatili Wireless 2.4G, Batteria Ricaricabile Design Ergonomico Dimensioni Regolari Sottile Connessione Stabile DPI Regolabile (Grigio e Nero)

In offerta a 29,74 € – invece di 49,99 €

sconto 41% – fino a 10 apr 22

Kensington Trackball Orbit, Mouse Cablato con Trackball, per PC, Mac e Windows, Rotella di Scorrimento, Design Ambidestro, Tracciamento Ottico, Bianco (K72500WW), 40 mm

In offerta a 40,10 € – invece di 61,47 €

sconto 35% – fino a 17 apr 22

Lamicall Cuscino Supporto per Tablet – Supporto Tablet per Cuscino per Divano Letto, 2020 iPad Pro 9.7, 10.5, 12.9, iPad Air mini 2 3 4, Switch, Samsung Tab, iPhone, Libri, altro Tablet – Grigio

In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 10 apr 22

Lenovo ThinkBook 15 G2 Notebook – Display 15.6″ FHD (Processore Intel Core i7-1165G7, 512 GB SSD, 8 GB RAM, Scheda Grafica MX 450 2GB , Windows 10 Pro) Mineral Grey – Esclusiva Amazon

In offerta a 1099,00 € – invece di 1249,00 €

sconto 12% – fino a 10 apr 22

Lindy 30766 – Cavo Premium FireWire 800 9/6 Poli Bilingual, 2m

In offerta a 21,60 € – invece di 30,00 €

sconto 28% – fino a 17 apr 22

Logitech MK235 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout ?Francese AZERTY – Grigio

In offerta a 30,10 € – invece di 35,99 €

sconto 16% – fino a 17 apr 22

Logitech G840 Tappetino Mouse Gaming XL in Tessuto – 3 mm di Spessore, Base Stabile in Gomma, Superficie Orientata alle Prestazioni, Edizione Ufficiale League of Legends

In offerta a 43,50 € – invece di 51,99 €

sconto 16% – fino a 17 apr 22

Mini PC Core i5-8279U| DDR4 da 16 GB e SSD PCIe da 256 GB| Grafica Iris Plus 655|10 Pro| 2.4G/5G Dual WiFi BT 5.1| HDMI/Display/USB-C| 2X RJ45| 4X USB 3.0| Piccolo fattore di forma

In offerta a 450,49 € – invece di 569,99 €

sconto 21% – fino a 10 apr 22

Mini PC UM700 AMD Ryzen 7 3750H | 16 GB RAM 512 GB PCIe SSD | Radeon RX Vega 10 Graphics | Dual WIFI BT 5.1 | HDMI 2.0I, DisplayPort, USB-C,2.5″ HDD Slot | 1 X RJ45 | 4X USB 3.1 Forma piccola

In offerta a 509,99 € – invece di 699,99 €

sconto 27% – fino a 10 apr 22

Sabrent Hub Multiporta USB C con HDMI 4K | Power Delivery (60W) | 1 Porta USB 3.0 | 1 Porta USB 2.0 | Lettore di Schede SD/microSD (HB-TC6C)

In offerta a 15,19 € – invece di 29,99 €

sconto 49% – fino a 9 apr 22

Scanmarker Air Penna Scanner | Evidenziatore e Lettore Digitale con OCR – Wireless (Mac Win iOS Android) (Nero, Scanmarker Air)

In offerta a 126,64 € – invece di 139,00 €

sconto 9% – fino a 10 apr 22

UGREEN Adattatore SATA IDE USB 3.0 per SSD HDD 2.5″/ 3.5″ 5 Gbps, Cavo SATA IDE USB 3.0 con Alimentatore DC 12V e Cavo 4 Pin di Ricarica, SATA Compatibile with WD Toshiba Seagate Hitachi ecc

In offerta a 26,34 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino a 10 apr 22

WiMiUS Proiettore WiFi Bluetooth, 6000 Lumen Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD Proiettore Home Cinema Wireless WiFi Compatibile iOS,Android,Laptop,PS4 (Borsa per proiettore Inclusa)

In offerta a 101,99 € – invece di 129,99 €

sconto 22% – fino a 10 apr 22

YABER Pro V7 9500L 5G Proiettore WiFi Bluetooth, Auto 6D Correzione Trapezoidale&4P/4D, Infinity Zoom, HD Proiettore di Film Home &Outdoor Videoproiettore 4k per PPT/iOS/Android ecc.

In offerta a 242,22 € – invece di 459,99 €

sconto 47% – fino a 10 apr 22

Divoom Ditoo Altoparlante Bluetooth Portatile con Display Pixel Retro, Controllo con Smartphone APP/Tastiere Meccaniche Retroilluminate RGB (bianco)

In offerta a 76,49 € – invece di 99,00 €

sconto 23% – fino a 10 apr 22

Garmin Vivoactive 4S Smartwatch GPS, Music, Garmin Pay, Wi-Fi, Grigio (Powder Gray / Silver)

In offerta a 206,90 € – invece di 279,99 €

sconto 26% – fino a 17 apr 22

Custodia per OnePlus 9 PRO Sandstone Bumper Black arenaria nera 5431100199

In offerta a 11,50 € – invece di 16,95 €

sconto 32% – fino a 17 apr 22

RFIVER Carrello Porta TV con Ruote per TV LCD LED OLED Plasma Piatto Curvo 27-60 Pollici, Supporto TV da Pavimento Mobile Sopportare 50kgs / Ruota di 45°/ Vetro Temperato

In offerta a 93,49 € – invece di 157,00 €

sconto 40% – fino a 10 apr 22

ThiEYE Carview2 Dash Cam Specchietto 10″ Touchscreen Telecamera per Auto [1080P 170 ° e 720P 170 °] G-Sensor, Registrazione in Loop, Monitor di Parcheggio con Scheda SD 32 GB

In offerta a 84,99 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino a 10 apr 22

TicWatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black)

In offerta a 227,99 € – invece di 299,99 €

sconto 24% – fino a 10 apr 22

TicWatch Pro 3 LTE Smartwatch, Wear OS by Google, monitoraggio della frequenza cardiaca del sonno e NFC, IP68 Swim Ready, Nero (Shadow Black) [Funzionalità LTE non disponibile in Italia]

In offerta a 269,99 € – invece di 359,99 €

sconto 25% – fino a 10 apr 22

TicWatch Pro S Smartwatch con memoria RAM da 1 GB GPS integrato IP68 Impermeabile Monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 Monitoraggio del sonno Wear OS by Google smartwatch

In offerta a 108,50 € – invece di 149,99 €

sconto 28% – fino a 10 apr 22

Tile Performance Pack (2022) Set di cerca oggetti – 2 Pezzi (1 Pro, 1 Slim), compatibile con Alexa e Google Smart Home, compatibile con iOS e Android, Trova chiavi, portafogli, telecomandi e altro

In offerta a 51,20 € – invece di 64,99 €

sconto 21% – fino a 17 apr 22

Tile Sticker (2022) Bluetooth Trova oggetti, 2 Pezzi, Portata di rilevamento di 45 m, batteria 2 anni, compatibile con Alexa e Google Home, iOS e Android, Trova chiavi, telecomandi e altro, nero

In offerta a 47,20 € – invece di 54,99 €

sconto 14% – fino a 17 apr 22

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Via 53, Display da 5 Pollici, Aggiornamento Tramite Wi-Fi, Nero

In offerta a 141,50 € – invece di 199,90 €

sconto 29% – fino a 17 apr 22

TomTom Via 62 Navigatore Satellitare per Auto, Display da 6 Pollici, Mappe Europa 49, Chiamate in Vivavoce (Versione Italia), Nero/Antracite

In offerta a 130,90 € – invece di 199,90 €

sconto 35% – fino a 17 apr 22

Le Creuset Piastra in Ghisa, Rettangolare, 33 x 22 cm, Adatta a Tutte le Fonti di Calore incl. Induzione, Nero

In offerta a 75,40 € – invece di 115,00 €

sconto 34% – fino a 17 apr 22

Le Creuset Padella alta in Ghisa, Rotonda, Ø 28 cm, Adatta a Tutte le Fonti di Calore Inclusi Induzione, 2,952 kg, Ciliegia

In offerta a 165,30 € – invece di 229,00 €

sconto 28% – fino a 17 apr 22

Le Creuset Casseruola Evolution in Ghisa con Coperchio, 18 cm, Arancione

In offerta a 125,40 € – invece di 209,00 €

sconto 40% – fino a 17 apr 22

LE CREUSET WA-126 Borsa Termica per Bottiglie di Vino o di Champagne, Tessuto Idrorepellente, Arancio

In offerta a 19,80 € – invece di 27,00 €

sconto 27% – fino a 17 apr 22

LEDVANCE Sottopensile Linear LED Flat 12W Luce Calda 3000K

In offerta a 23,60 € – invece di 34,95 €

sconto 32% – fino a 17 apr 22

ThunderX3 TC3BK, Sedia da Gaming Ergonomica, Cuscini Imbottiti, Air Tech, Nero

In offerta a 179,60 € – invece di 210,79 €

sconto 15% – fino a 17 apr 22

BAUSCH + LOMB – SofLens® 59 – Lenti a contatto mensili – 6 Lenti

In offerta a 10,39 € – invece di 29,50 €

sconto 65% – fino a 11 apr 22

Bosch nero termostato smart EasyControl CT 200, Senza Valvole incl

In offerta a 199,50 € – invece di 249,00 €

sconto 20% – fino a 17 apr 22

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Brushless Trapano avvitatore Kit, Coppia Max 220Nm, 3 Velocità, 2 Batterie 2.0Ah, Caricatore Rapido, 35 Accessori – MTD680B

In offerta a 161,49 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino a 10 apr 22

Avvitatore a Batteria 18V, TECCPO 60N.m Trapano Elettrico con Percussione, 30min Caricatore Rapido, 2 Batterie 2000mAh, 13 mm Metallo Autobloccante Mandrino, 21+3 Posizioni – TDHD01P

In offerta a 110,49 € – invece di 189,99 €

sconto 42% – fino a 10 apr 22

G3 Ferrari G10028 Bonjour Moka Elettrica, 400 W, 3 Cups, Alluminio, Grigio, Argento

In offerta a 34,10 € – invece di 52,90 €

sconto 36% – fino a 17 apr 22

Samsung Aspirazione VCA-SAE90B/WA, Clean Station Svuotamento Automatico del Serbatoio della Polvere, Bianco

In offerta a 166,00 € – invece di 199,00 €

sconto 17% – fino a 17 apr 22

Eastpak Tranverz M Valigia, 67 cm, 78 L, Rosso (Upcoming Wine)

In offerta a 104,55 € – invece di 148,82 €

sconto 30% – fino a 10 apr 22

LOVEVOOK Zaino Donna Porta PC Portatile 15.6 Pollici, Impermeabile Zaino Laptop, Elegante Zaino per Computer con Caricatore USB, Zaino Universita Viaggi Lavoro Scuola Ufficio, Grigio

In offerta a 32,29 € – invece di 42,99 €

sconto 25% – fino a 10 apr 22

LOVEVOOK Zaino Laptop Donna, Impermeabile Zaino Porta PC 17Pollici, Zaino per Computer con Caricatore USB, Zaino Universita per Viaggi Lavoro Scuola Ufficio, Vino Rosso

In offerta a 36,54 € – invece di 45,99 €

sconto 21% – fino a 10 apr 22

Samsonite Skyler Pro – Zaino, 32 cm, Nero (Black)

In offerta a 71,90 € – invece di 99,00 €

sconto 27% – fino a 17 apr 22

Samsonite Sonora – 14 Pollici Zaino Porta PC, 44 cm, 23 L, Nero (Black)

In offerta a 62,20 € – invece di 85,00 €

sconto 27% – fino a 17 apr 22

shepretty Zaino Donna antifurto Borsa Tracolla Zainetto Viaggio, 648-MIVerde-L

In offerta a 22,09 € – invece di 30,00 €

sconto 26% – fino a 10 apr 22

Big Trolley SJ Gang, Facce di SJ Gang, Rosa, 2 in 1 Zaino con Cross-Over System, Scuola e Tempo Libero

In offerta a 76,40 € – invece di 89,90 €

sconto 15% – fino a 17 apr 22

Vans Old Skool Iii Zaino Bagagli Unisex Bagagli

In offerta a 32,30 € – invece di 38,00 €

sconto 15% – fino a 17 apr 22

Morpilot Filtro per Dyson V10 Serie, Filtro di Ricambio Lavabile per Dyson V10, Dyson SV12 Serie, con Spazzola e Panno per la Pulizia, Confezione da 2

In offerta a 17,50 € – invece di 24,99 €

sconto 30% – fino a 10 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Offerte ancora attive

Ecco infine l’elenco degli articoli già pubblicati che fanno parte delle Offerte di Primavera e i cui prodotti sono ancora in sconto: