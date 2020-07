Offerte Amazon del Weekend fino al 19 Luglio: Philips Hue, LG, Samsung, Sandisk, Hisense

Ecco le offerte di Amazon valide fino alla fine del Weekend del 19 Luglio. Supersconti sopratutto per TV e accessori ma ci sono ottime occasioni su droni, SSD e domotica.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte su:

TCL | 40ES561 | Smart TV, Android TV: Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio per suoni chiari e dinamici. Colore: Nero, 40 Pollici (Classe energetica A+) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 249,99 – sconto 7%

– fino al 19 luglio

Samsung QE55Q74TATXZT Serie Q74T QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 999,99 – sconto 8%

– fino al 19 luglio

Amazon Echo Spot – Sveglia intelligente con Alexa – Nero In offerta a € 89,99 – sconto 31%

– fino al 19 luglio

DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo (Versione EU) – Drone Quadricottero, Rumorosità 4 dB, Durata Batteria in Volo 30 Minuti, Radiocomando e Videocamera 4K, Portata 7 Km, Immagine 12 MP – Grigio In offerta a € 849,00 – sconto 35%

– fino al 19 luglio

Philips Lighting Hue White and LightStrip Plus Striscia LED Smart, Dimmerabile, 16 Milioni Colori, Kit Base 2 m + Estensione di 1 m, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 79,99 – sconto 24%

– fino al 19 luglio

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a € 62,98 – sconto 37%

– fino al 19 Luglio

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span> Hisense H55BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 55″, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 349,00

– fino al 19 Luglio

CHOETECH Caricatore USB C PD 100W con GaN Tech, 100W Power Delivery Caricatore da Muro 2 porte USB C per MacBook PRO/Air, MacBook, iPad PRO, Dell XPS 13, HP Spectre, Lenevo Thinkpad, Nintendo Switch In offerta a € 37,39 – sconto 15%

– fino al 19 Luglio

HUAWEI FreeBuds 3 – Auricolari Wireless In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, Kirin A1 Chipset, Latenza Bassa, Connessione Bluetooth, driver 14 mm, Carica Wireless Veloce, Bianco In offerta a € 108,99 – sconto 39%

– fino al 19 Luglio

Samsung HW-R530/ZF Soundbar da 290 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a € 139,99 – sconto 17%

– fino al 19 Luglio

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart con Bluetooth Attacco E27 e un Bridge Hue per Controllo del Sistema [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 79,99 – sconto 43%

– fino al 19 Luglio

TCL 10PRO, 6.47” FHD+ AMOLED Curved, Quad Cam 64+16+5+2MP, 6GB+128GB, Octa Core, Ember Gray [Versione Italiana] In offerta a € 429,90 – sconto 14%

– fino al 19 Luglio

SanDisk Extreme SSD Portatile 2TB, Velocità di Lettura fino a 550MB/s In offerta a € 316,99 – sconto 56%

– fino al 19 Luglio

