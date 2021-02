Offerte Amazon del weekend, fino al 46%: Seagate, Hisense, Garmin, Tronsmart, Razer, Gigaset, Huawei

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

RockJam RJ461AX 61-Key Tastiera digitale portatile Alexa con supporto per musica, alimentatore, app pianoforte semplice e adesivi per tasti nota In offerta a 70,20 € – invece di 129,99 €

sconto 46% – fino al 14 feb 2021

KingTop PS4 Supporto Verticale con 2 Ventola di Raffreddamento, PS4 Stazione di Ricarica Charger All-in-One per Doppia Controller con Indicatore LED per PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro/ PS4 Accessori In offerta a 17,84 € – invece di 29,99 €

sconto 41% – fino al 7 feb 2021

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black In offerta a 79,90 € – invece di 129,99 €

sconto 39% – fino al 14 feb 2021

Samsonite Move 3.0 Zaino Casual, Zaino S (29 cm), Nero (Black) In offerta a 43,03 € – invece di 69,00 €

sconto 38% – fino al 13 feb 2021

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie Bluetooth Wireless con Microfono, Diver da 40 mm, Design Confortevole On-Ear, Pieghevole, Batteria 12 ore, Nero In offerta a 44,30 € – invece di 69,99 €

sconto 37% – fino al 14 feb 2021

Hisense 58AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 58″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 449,00 € – invece di 699,00 €

sconto 36% – fino al 7 feb 2021

HUAWEI MatePad T 10s, display 10.1″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-speaker, Blu (Deepsea Blue) In offerta a 179,90 € – invece di 249,90 €

sconto 28% – fino al 1 feb 2021

Marley Smile Jamaica Cuffie In Ear, Auricolari con Filo, Microfono Incorporato, Isolamento Acustico, Cuscinetto da 9.2 mm, 2 Misure in Silicone, Cavi Antigroviglio, Materiale Riciclato, Denim In offerta a 14,40 € – invece di 19,99 €

sconto 28% – fino al 14 feb 2021

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC In offerta a 51,29 € – invece di 70,99 €

sconto 28% – fino al 6 feb 2021

HUAWEI MatePad T 10, display da 9.7″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, Wi-Fi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-speaker, Deepsea Blue In offerta a 129,99 € – invece di 179,90 €

sconto 28% – fino al 13 feb 2021

Seagate One Touch, 5 TB, Unità Disco Esterna, Space Grey, USB 3.0 per Computer Desktop, Portatili e Mac, 4 Mesi di Piano Fotografia Creative Cloud Adobe e 2 Anni di Servizi Rescue (STKC5000404) In offerta a 124,99 € – invece di 171,06 €

sconto 27% – fino al 7 feb 2021

Instinct Solar, Camo Edition, Lichen – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Multisport In offerta a 329,00 € – invece di 449,99 €

sconto 27% – fino al 7 feb 2021

Instinct Solar, Surf Edition, Pipeline – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Surf e Multisport In offerta a 329,00 € – invece di 449,99 €

sconto 27% – fino al 7 feb 2021

Fujifilm Instax Mini 9 Clear Fotocamera, con 10 Mini Film, Rosa In offerta a 64,99 € – invece di 87,99 €

sconto 26% – fino al 13 feb 2021

Razer Kraken Tournament Edition, Cuffie da Gioco e-Sports Completamente Cablate con Controllo Audio Completo e THX Spacial Audio, Nero In offerta a 73,99 € – invece di 99,99 €

sconto 26% – fino al 7 feb 2021

Samsonite Zalia 2.0 – 14 Pollici Zaino Porta PC, 39 cm, 13 L, Nero (Black) In offerta a 110,39 € – invece di 149,00 €

sconto 26% – fino al 13 feb 2021

Fujifilm Instax mini 11 Ice White camera bundle In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino al 13 feb 2021

HUAWEI MatePad T 10, display da 9.7″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 16 GB, WiFi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-Speaker, Deepsea Blue In offerta a 119,99 € – invece di 159,90 €

sconto 25% – fino al 13 feb 2021

HUAWEI MatePad Tablet 10.4″, 4 GB, 64 GB, Wi-Fi, Processore Kirin 810, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS) , Grigio (Midnight Grey) In offerta a 249,99 € – invece di 329,90 €

sconto 24% – fino al 13 feb 2021

HUAWEI MatePad T 10s, display da 10.1″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, Wi-Fi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-speaker, Deepsea Blue In offerta a 159,99 € – invece di 209,90 €

sconto 24% – fino al 13 feb 2021

Seagate One Touch, Unità Disco Esterna, USB 3.0 per Computer Desktop, Portatili e Mac, 1 Anno a Mylio Create, 4 Mesi al Piano Adobe Creative Cloud Photography (STKB1000404), Grigio (Space Grey), 1 TB In offerta a 56,99 € – invece di 73,79 €

sconto 23% – fino al 7 feb 2021

Razer Naga Trinity Mouse da Gaming MMO, MOBA, FPS Modulare con 3 Pannelli Laterali Intercambiabili, Sensore Ottico 5G da 16 000 DPI, 19 Pulsanti Programmabili, Chroma RGB In offerta a 84,99 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino al 7 feb 2021

Garmin Vivofit Jr.3 Floral Pink – Activity Tracker per Bambini, Cinturino Regolabile, Rosa, 4 Anni in su In offerta a 69,90 € – invece di 89,99 €

sconto 22% – fino al 7 feb 2021

Garmin Vivofit Jr.3 Princess Icons – Activity Tracker per Bambini, Cinturino Regolabile, bianco – icon, 4 Anni in su In offerta a 69,90 € – invece di 89,99 €

sconto 22% – fino al 7 feb 2021

Hisense 55AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 55″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 419,00 € – invece di 529,00 €

sconto 21% – fino al 7 feb 2021

Gigaset C530A Telefono Cordless con Segreteria, Esclusione Suoneria per Fasce Orarie e Numeri Anonimi, Nero [Versione Italiana] In offerta a 39,90 € – invece di 50,36 €

sconto 21% – fino al 14 feb 2021

Gigaset E720 il nuovo cordless con annuncio vocale di chi chiama, tastiera parlante, bluetooth per gli auricolari o apparecchi acustici. Nero Italia In offerta a 79,90 € – invece di 100,78 €

sconto 21% – fino al 14 feb 2021

HUAWEI MatePad T 10s, display 10.1″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-speaker, Blu (Deepsea Blue) In offerta a 199,90 € – invece di 249,90 €

sconto 20% – fino al 13 feb 2021

Seagate One Touch, 4 TB, Unità Disco Esterna, Space Grey, USB 3.0 per Computer Desktop, Portatili/Mac, 4 Mesi di Piano Fotografia Creative Cloud Adobe (STKC4000404) In offerta a 106,99 € – invece di 133,75 €

sconto 20% – fino al 7 feb 2021

SAMSONITE Cityvibe 2.0 – Marsupio, 35 cm, 2.5 L, Nero (Jet Black) In offerta a 31,20 € – invece di 39,00 €

sconto 20% – fino al 13 feb 2021

Gigaset AS690HX Telefono Portatile Aggiuntivo con Vivavoce Alta Qualità, Tastiera Illuminata e Ampio Display, Black List, Lista Chiamate Fatte, Ricevute e Perse, Nero [Versione Italiana] In offerta a 29,90 € – invece di 35,23 €

sconto 15% – fino al 14 feb 2021

Tronsmart Apollo Bold ANC Auricolari Bluetooth 5.0, Cancellazione attiva del rumore, Qualcomm Chip QCC5124, TWS Cuffie Wireless con 6 Microfoni, 30 ore di riproduzione, IP45 Waterproof, Latenza Bassa In offerta a 80,74 € – invece di 94,99 €

sconto 15% – fino al 7 feb 2021

Razer Kraken X 7.1 Virtual Surround Sound Cuffie per il Gaming con Compatibilità Multipiattaforma, Jack Audio da 3.5 mm In offerta a 51,99 € – invece di 59,99 €

sconto 13% – fino al 7 feb 2021

Razer Kraken Cuffie da Gioco con Cuscinetti in Gel di Raffreddamento, Nero In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino al 7 feb 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).