Offerte Amazon del weekend, fino al 50%: iRobot, Sony, Netgear, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo le altre offerte ancora attive:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Inateck case hdd 3.5 sata usb 3.0, Box Custodia Esterna in Alluminio per Disco Rigido Esterno/SSD da 3,5/2,5″ SATA, con USB 3.0, 10 TB,FE3001 – In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Inateck – adattatore USB 3.0 convertitore a SATA, adattatore per dischi da 2,5/3,5 HDD SSD con 12V 2A, adattatore In offerta a 16,97 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

iPosible Powerbank Solare 26800mAh con USB C,?L’ultima S4?Caricabatterie Solare Portatile Caricatore Solare Batteria Esterna 3 ingressi e 2 uscite Ricarica Rapida per Cellulare iPad Tablets, Campeggio In offerta a 22,05 € – invece di 25,95 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

dodocool Hub USB C, Adattatore 7-in-1 Hub USB-c con HDMI 4K, Lettore di schede SD/TF, Porta di Carica 100W e 3 Porte USB 3.0 per MacBook Pro/Air 2020/2019/2018/2017, Dell XPS, HP, Chromebook, MateBook In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

dodocool Supporto PC Portatile, Ergonomico Alluminio Laptop Supporto, Angolazione Regolabile Portatile Pieghevole Stand, per MacBook Air/PRO, Huawei Matebook, dell, XPS, e Altri Laptop da 8″-17,3″ In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Hub USB C, dodocool 7 In 1 Mac Adattatore, Hub Tipo C con Thunderbolt 3 PD 100 , 4K HDMI, 3 Porte USB 3.0, Lettore schede SD/Micro SD, Usb C Hub per MacBook Air 2019/2018, MacBook Pro 2019/2018/2017 In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Netgear DC112A-100EUS Base Station per Aircard 4G LTE, 4 Porte Gigabit, 1 Porta WAN, Antenne Esterne e Connettori Opzionali, Nero In offerta a 139,90 € – invece di 194,90 €

sconto 28% – fino al 4 ott ’20

NETGEAR Orbi RBK50 Sistema Wi-fi Mesh Potente, Router + Satellite, Copertura Fino a 350 m² , Velocità AC3000 Triband, Sicurezza Informatica Armor In offerta a 349,99 € – invece di 486,90 €

sconto 28% – fino al 4 ott ’20

Netgear GS305E Switch Ethernet 5 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero In offerta a 24,90 € – invece di 29,90 €

sconto 17% – fino al 4 ott ’20

Sony Alpha 6000L – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile Selp 16-50Mm, Sensore Aps-C, Video Avchd, Eye Af, Ilce6000B + Selp1650, Nero In offerta a 449,00 € – invece di 900,00 €

sconto 50% – fino al 11 ott ’20

iRobot Batteria Lunga Durata Xlife, Parti Originali, Compatibile con Roomba Serie 600/700/800, Blu In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino al 20 ott ’20

iRobot Roomba 960 Robot Aspirapolvere, Sistema di Pulizia Dirt Detect, Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali, Wi-Fi, 70 dB, autonomia: 75 min, Argento In offerta a 399,99 € – invece di 819,00 €

sconto 51% – fino al 10 ott ’20

iRobot Roomba 605 Robot Aspirapolvere, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici, 33 watt, Autonomia fino a 1 ora, Bianco In offerta a 179,99 € – invece di 179,99 €

sconto 0% – fino al 10 ott ’20

Roborock S6 Robot Aspirapolvere Sweep-Mop 5200Am 2000Pa, Anti caduta, APP, Spazzola smontabile lavabile, supporto Parete virtuale (Bianco) In offerta a 419,00 € – invece di 499,00 €

sconto 16% – fino al 4 ott ’20

Lamicall Supporto Telefono Regolabile, Dock Telefono – Universale Supporto Dock per Phone 11 PRO, XS Max, XS, X, XR, 8, 7, 6 Plus, Samsung S10 S9 S8 S7 S6, Huawei, Scrivania, Altri Smartphone – Nero In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Metallico Supporto Motociclo – Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 11 Pro, Xs Max, X, XR, 8, 7, 6S, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Xiaomi Mi Band 2 Fitness Smartband Bracciale di attività, Pedometro Impermeabile Bluetooth, Nero In offerta a 30,66 € – invece di 41,76 €

sconto 27% – fino al 5 ott ’20

Interruttore Smart, Maxcio Interruttore Alexa della Luce, Switch Wifi Compatibile con Alexa Echo, Google Home, Controllo Vocale, APP Controllo Funzione Timer, Condividere (1 Gang) – In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Presa Temporizzata, Maxcio Spina Programmabile per 24 Ore / 7 Giorni/Minuto, Timer Presa Elettrica Digitale, Energicamente Efficace per le Luci, per Tutti Dispositivi Domestici (2 Packs) In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Interruttore Alexa WiFi, Maxcio Interruttore Intelligente per le Luci Compatibile con Alexa Echo e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Gratuita, Touch Screen e Funzione Timer(3 Gang) In offerta a 18,69 € – invece di 21,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Eastpak Jr Borsa A Tracolla, 33 cm, 11.5 L, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 25,80 € – invece di 42,00 €

sconto 39% – fino al 4 ott ’20

OMRON RS3 Intelli IT Misuratore di Pressione da Polso con Connettività Bluetooth, da Usare a Casa e in Viaggio In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 15 ott ’20

OMRON X7 Smart Misuratore di Pressione da Braccio, Rilevatore di Fibrillazione Atriale, Bluetooth e Bracciale Intelli Wrap, Bianco In offerta a 74,99 € – invece di 89,00 €

sconto 16% – fino al 15 ott ’20

Supporto per Microfono, Supporto per Mic a Forbice con Braccio Regolabile a Sospensione con Filtro Pop TONOR, Mic Clip, Morsetto Potenziato Aggiornato per Blue Yeti Nano Snowball e Altri Mic (T20) In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 4 ott ’20

TONOR Microfono Wireless Set Radiomicrofono VHF Sistema con Microfono Dinamici Senza Fili con Display LED per Karaoke In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino al 4 ott ’20

TONOR USB Microfono di Registrazione a Condensatore per Computer Desktop per Laptop MAC o Windows Microfono Cardioide per Conversazione Studio di Registrazione YouTube Voice Over In offerta a 53,99 € – invece di 64,99 €

sconto 17% – fino al 4 ott ’20

NEWYES Tablet da Scrittura LCD Portatile con Custodia, Lunghezza 8,5 Pollici, Vari Colori (Verde + Caso) In offerta a 12,70 € – invece di 14,95 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Saturimetro Da Dito, Mpow Saturimetro Pulsossimetro Display LED per Frequenza Del Polso(PR) e La Saturazione di Ossigeno(Spo2) Misure In offerta a 19,54 € – invece di 22,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Pulsossimetro, Rova Saturimetro Ossimetro da Dito Portatile, Letture Immediate e Consecutive, Display OLED per Frequenza Del Polso(PR) e La Saturazione di Ossigeno(Spo2) In offerta a 19,54 € – invece di 22,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

MOUNTAINTOP 22 Litri Zaino da Trekking Sportivo Outdoor Zaino per Uomo Donna Leggero Zaini da Escursionismo Viaggio Daypack In offerta a 25,48 € – invece di 25,48 €

sconto 0% – fino al 4 ott ’20

MOUNTAINTOP 70L Zaino da Trekking Outdoor Impermeabile e Alta capacità Zaino per Escursionismo Montagna Campeggio Alpinismo Viaggio (Blu Acciaio) In offerta a 74,79 € – invece di 74,79 €

sconto 0% – fino al 4 ott ’20

MOUNTAINTOP Zaino da Escursione All’Aperto per Donna e Uomo, Zaini da Viaggio Grande capacità di 40 Litri, Zaino Impermeabile con Copertura della Pioggia per Trekking Campeggio Arrampicata In offerta a 37,39 € – invece di 37,39 €

sconto 0% – fino al 4 ott ’20

MOUNTAINTOP Zaino da Trekking Outdoor Impermeabile e Alta capacità Zaino per Escursionismo Montagna Campeggio Alpinismo Viaggio (Medium teal/70L) In offerta a 74,79 € – invece di 87,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Potensic Drone con Telecamera HD FPV RC Quadricottero WiFi Professionale con Fotocamera modalità Senza Testa Tenere Altitudine con Batteria Rimovibile In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

MOSOTECH Raccogli Cavi 2 Pezzi, 2×1.5 M Guaina per Cavi Flessibile Nascondi Cavi Copricavi per TV/Computer/Audio Manicotti Protezione (2.6cm Ø e 2.2cmØ),Grigio In offerta a 7,98 € – invece di 11,96 €

sconto 33% – fino al 4 ott ’20

MOSOTECH Sistema di Organizzatore Cavi, 2 x 5,2 m Raccogli Cavi Spiralato + 1 x 3,1 m Fascette in Nylon, Flessibile Cavi Guaina per Legare Cavi e Cavo di protezione In offerta a 9,24 € – invece di 10,88 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Sonoff – Telecomando smart Wireless Switch universale, modulo 4 ch DC 5 V 12 V 32 V interruttore Wifi, Timer, Telefono, App, telecomando supporto Alexa, comando vocale per Smart Home In offerta a 16,99 € – invece di 20,98 €

sconto 19% – fino al 4 ott ’20

RICOO R02-11, Supporto Monitor Muro, Girevole, Inclinabile, Schermo PC 13-29″ (33-74cm) Staffa TV Universale, Televisore LED/LCD/Curvo, VESA 100×100 In offerta a 19,99 € – invece di 23,99 €

sconto 17% – fino al 4 ott ’20

RICOO R06-F, Supporto TV Parete, Girevole, Inclinabile, Televisore 40-75″ (102-191cm) Staffa Universale, Televisione LED/Curvo, VESA 300×200-600×400 In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino al 4 ott ’20

ROMOSS 18W Power Bank 26800mAh Quick Charge 3.0, Caricatore Portatile Tipo-C PD con 3 Uscite e 3 Ingressi. Compatibile con Tutti i Telefoni e Tablet In offerta a 22,09 € – invece di 22,09 €

sconto 0% – fino al 4 ott ’20

TaoTronics Bluetooth 5.0 Trasmettitore e Ricevitore 2-in-1 Adattatore Audio da 3,5mm Ottica Digitale TOSLINK APTX Bassa Latenza RCA Doppia Associazione per l’Impianto Stereo In offerta a 29,74 € – invece di 34,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Altoparlante Bluetooth portatile, Tribit StormBox 24W Potente Cassa Impermeabile IPX7 con Basso+, 20 ore di durata Cassa portatile per Barca e Campeggio, Casa, all’aperto (blu) In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

Tronsmart Cassa Bluetooth Waterproof IPX7, Riproduzione di 24 Ore con Basso, TWS Stereo Suono 360°, Altoparlante Bluetooth Portatile 5.0 per Casa, Festa, Auto, Viaggio, Spiaggia, Piscina In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino al 4 ott ’20

UGREEN Caricatore iPhone 18W con Cavo USB C a Lightning (MFI) Power Delivery 3.0 Caricabatterie USB C PD Ricarica Rapida Compatible with iPhone 11 PRO Max XS Max XR X 8 iPad PRO 2018 iPad Air 2019 In offerta a 19,18 € – invece di 23,99 €

sconto 20% – fino al 4 ott ’20

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Impermeabile IP68 Smart Watch Touch Rotondo Cardiofrequenzimetro da polso Contapassi Fitness Tracker con ECG Cronometro Notifiche Messaggi per Android iOS In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 4 ott ’20

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).